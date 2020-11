Die in Kriens geplante Pilatus-Arena stösst bei Sportvereinen auf reges Interesse Mit 4000 Plätzen würde die Arena eine ideale Grösse für Länderspiele oder Cupfinals aufweisen, heisst es seitens nationaler Sportverbände. Auch lokale Vereine sehen Vorteile – und erhoffen sich einen Schub für ihre Sportart. Stefan Dähler 08.11.2020, 17.00 Uhr

So soll die Pilatus-Arena mit ihren 4000 Plätzen aussehen. Visualisierung: Büro Raumgleiter

Die Pilatus-Arena, über die am 29. November in Kriens abgestimmt wird, wird oftmals mit dem Handballclub Kriens-Luzern in Verbindung gebracht. Schliesslich ist HCK-CEO Nick Christen einer der Initianten des Projekts. Die Befürworter betonen aber stets, dass es sich nicht bloss um eine Arena für den HCK handle. Sondern um eine multifunktionale Halle, die «verschiedensten Nutzergruppen, Sport- und Eventveranstaltern» dienen soll, heisst es auf der Projektwebsite.

Die Miete für die Dreifachturnhalle wird gemäss Businessplan pro Stunde 280 Franken betragen. Das ist weniger, als für Dritte in Luzern oder Zürich anfällt, so die Befürworter. Wie viel ein Verein effektiv bezahlen muss, hängt zudem von den Subventionen seitens Jugend und Sport, Kanton und der jeweiligen Heimatgemeinde des Vereins ab.

Neue Halle soll die stark ausgelastete Infrastruktur entlasten

Gemäss Fredi Stalder, Präsident der Vereinigung der Krienser Sportorganisationen, besteht grosses Interesse an der neuen Arena. Dies gelte vor allem für Spieltage von Aktiven und Junioren. Die Mietkosten sollten für diese finanzierbar sein, da in diesen Spielen ja auch Einnahmen anfallen für Gastronomie oder Eintritt und die heutigen Hallen auch nicht kostenlos sind, so Stalder:

«Ein positiver Effekt ist auch, dass durch die neue Halle die Schulanlagen entlastet werden. Besonders die Dreifachturnhallen sind stark ausgelastet, es ist schwierig, die verschiedenen Interessen aneinander vorbeizubringen.»

Zumal die Turnhallen nicht nur durch Sportvereine, sondern auch durch Guuggenmusigen oder für Anlässe wie Feste und Generalversammlungen genutzt würden.

Eine mögliche Nutzerin der Pilatus-Arena ist auch die Spielgemeinschaft Pilatus Handball, die gemeinsame Nachwuchsabteilung mehrerer Vereine in der Region Luzern. «Für uns wäre die Halle eine riesige Chance», sagt der Geschäftsführer und Nachwuchsverantwortliche Manuel Schnellmann. «Derzeit trainieren wir in Schulhallen, die nur abends verfügbar sind.» In der Arena könnte man auch tagsüber trainieren, was es Absolventen der Sportschule erleichtern würde, das Training in den Stundenplan zu integrieren. Ausserdem wäre aufgrund des geplanten Fitnessraums vor Ort auch ein besseres Krafttraining möglich. Die Pilatus-Arena könnte daher allenfalls gar die Gründung eines Leistungszentrums ermöglichen und zu einer Akademie ausgebaut werden. Zur Miete sagt er, dass die Hallen auch heute nicht kostenfrei seien. Und der Nachwuchssport werde diesbezüglich durch Jugend & Sport, Kanton und die Gemeinden unterstützt. «Das wäre ja bei der Pilatus-Arena nicht anders und somit können wir uns die Pilatus-Arena sehr gut als unsere Heimat vorstellen.»

Hoffnung auf Länderspiele und Cupfinals

Interessiert an der Nutzung der Pilatus-Arena ist die Basketballschule Kriens, wie deren designierter Leiter Andreas Schick sagt. Wie Stalder betont er, dass in anderen Hallen Kapazitäten frei würden. «Wir wachsen und sehen derzeit nicht, wohin wir weiter expandieren könnten.» Zudem hofft Schick, dass in der Arena auch mal Länderspiele oder ein Cupfinal stattfinden könnten. «Das wäre ein toller Impuls für den Basketballsport, der in der Region derzeit noch wenig bekannt ist.»

Auch überregional stösst die Pilatus-Arena auf Interesse, etwa bei Swiss Tennis. «In der Schweiz gibt es viel zu wenige international nutzbare Hallen. Folglich ist es schwierig, freie Termine zu finden», sagt Geschäftsführer Stefan Flückiger. Die verbandseigene Halle in Biel mit 2500 Plätzen sei für mittlere respektive grössere internationale Anlässe wie Fed-Cup oder Davis-Cup zu klein. Andere wie das Hallenstadion Zürich oder die St.-Jakobshalle Basel seien zu gross. Die Pilatus-Arena mit ihren 4000 Plätzen dagegen wäre für Anlässe mit einem Zuschaueraufkommen ab 2500 Personen ideal. «Zuletzt spielten wir unter anderem in mittelgrossen Hockeystadien in Fribourg oder Lausanne, doch dort sind jeweils grössere Umbauarbeiten nötig, um Tennisspiele zu ermöglichen, was die Kosten erhöht», sagt Flückiger.

Blick in den Gang der geplanten Pilatus-Arena. Visualisierung: Büro Raumgleiter

Halle dieser Grösse fehlt derzeit in der Schweiz

Ebenfalls Interesse bekundet der Schweizer Handballverband. «Der Bedarf an mittelgrossen Hallen ist gestiegen, Nati-Spiele ziehen dank der jüngsten Erfolge immer mehr Publikum an», sagt CEO Jürgen Krucker. Auch er bezeichnet die 4000 Plätze als attraktive Grösse, die es derzeit in der Schweiz so noch nicht gibt. «Das macht sie interessant für Cupfinals und Länderspiele.» Die in den letzten Jahren neu erstellten Hallen in Bern oder Winterthur fassten rund 2000 Personen, dann gebe es deutlich grössere, in denen beispielsweise auch Eishockey gespielt wird.

Ähnlich klingt es bei Swiss Unihockey. Die Pilatus-Arena wäre ein idealer Austragungsort für Länderspiele, Cupfinals oder Vierländerturniere, wie Geschäftsführer Michael Zoss sagt. Neben der Grösse hebt er auch den Standort positiv hervor: «Die Arena würde im Herzen der Schweiz liegen.»

Messe Luzern sieht Pilatus-Arena

als Ergänzung statt als Konkurrenz Mit der Pilatus-Arena entsteht auch ein neuer Veranstaltungsort. Dies in unmittelbarer Nähe zur Messe Luzern. Dort hat man aber keine Angst vor neuer Konkurrenz – im Gegenteil. Im Abstimmungskampf äussern sich auf der Website der Pilatus-Arena der Geschäftsleiter Markus Lauber sowie die Messeleiterin Ursula Gerber positiv über die neue Arena. «Wir sind überzeugt, dass Investitionen in die Infrastruktur einen positiven Effekt haben für die ganze Region», sagt Markus Lauber. «Die Pilatus-Arena ist eine Ergänzung, die den Eventstandort als Ganzes stärkt.» Einzelne Überschneidungen seien zwar nicht auszuschliessen; es könne sein, dass die Messe einen Anlass verliert. «Doch grundsätzlich hat jede Infrastruktur ihren primären Verwendungszweck: Die Messe ist weniger gut für Sport- oder Musikanlässe, die Pilatus-Arena weniger für Tagungen oder Messen geeignet. Die Luga etwa wird sicher nicht in die Pilatus-Arena abwandern», sagt Lauber. Als ehemaliger Handballer würde Lauber zudem dem HC Kriens-Luzern die neue Infrastruktur gönnen. «Eine solche fehlt bis jetzt in der Region.» Sportanlässe schwierig in der Messe Zwar haben in der Messe auch schon Sportanlässe und Konzerte stattgefunden. Solche würden künftig wohl in der Pilatus-Arena durchgeführt. «Wir haben aber heute wenig derartige Anlässe», sagt Lauber. Für viel Aufmerksamkeit sorgte 2016 die Austragung des Halbfinals des Frauentennis-Länderturniers Fed-Cup. «Damals hatten wir zufällig Kapazität in den Hallen», sagt Lauber. Unter normalen Umständen seien solche Anlässe nicht möglich, da Termine in der Messe teils schon Jahre im Voraus gebucht werden. Ausserdem seien die Kosten für den temporären Umbau in eine Sporthalle für die Messe sehr hoch gewesen. (std)