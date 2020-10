Gegner der Pilatus-Arena befürchten finanzielle Risiken für Kriens – der Stadtrat widerspricht Bei einem Konkurs der Hallenbetreiber könnten am Ende die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden, sagt der Krienser Einwohnerrat Peter Stofer. Wie steht es tatsächlich um die finanzielle Absicherung des Grossprojekts? Stefan Dähler 30.10.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die wegweisende Abstimmung über die Pilatus-Arena am 29. November rückt näher. Ein umstrittener Punkt ist die Dimension des geplanten Bauprojekts mit einem 110-Meter-, und 50-Meter-Hochhaus zur Querfinanzierung der Sport- und Eventhalle, die 39 Millionen Franken kostet. Ein weiteres Argument, das die Gegner der Vorlage ins Feld führen, sind allfällige finanzielle Risiken für die Stadt Kriens.

Auf dem derzeit brach liegenden Areal hinter dem Kreisel soll die Pilatus-Arena realisiert werden. Bild: Pius Amrein (Kriens, 25. Juni 2020)

Zwar wird das Bauprojekt, abgesehen von Beiträgen des Kantons Luzern und des Bundes, privat finanziert. Für den Betrieb der Halle sind gar keine öffentlichen Beiträge vorgesehen. Dennoch könnten am Ende für die Stadt Kriens Mehrkosten entstehen, wie Peter Stofer (Grüne) an der Podiumsdiskussion über die Pilatus-Arena Mitte Oktober betonte. Er ist der einzige amtierende Krienser Einwohnerrat, der sich gegen das Projekt ausspricht. Auf Anfrage führt Stofer aus: «Die Halle ist sehr gross, das kann auch ein Hindernis sein, diese kostenneutral zu betreiben.» Die Investoren gehen von einem Aufwand von 1,3 Millionen Franken pro Jahr aus. Stofer:

«Falls die Betreibergesellschaft Konkurs geht, befürchte ich, dass die Stadt Geld einschiessen muss.»

Weitere Kosten könnten wegen der 415 Wohnungen entstehen. Stofer wirft die Frage auf, ob allenfalls gar ein neues Schulhaus im Gebiet nötig wird. «Klar, die neuen Wohnungen werden nicht wahnsinnig viele Familien anziehen, dennoch wird es bei dieser Grösse einige Kinder geben, die Schulraum benötigen.» Das Projekt einer Sportanlage sei zwar an sich sympathisch. «Doch wenn man sieht, wie die Stadt finanziell dasteht, frage ich mich, ob wir uns diese Risiken leisten können.»

Stadtrat: Beteiligung der Stadt Kriens ist ausgeschlossen

Dass die Stadt einspringt, wenn die Halle nicht rentiert, sei aber kein Thema, sagt Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne):

«Ich wundere mich schon sehr darüber, dass diese Befürchtung jetzt geäussert wird.»

Stadtrat und Einwohnerrat hätten diese Frage bereits sehr intensiv diskutiert – «und sich klar gegen eine Beteiligung der Stadt an der Erstellung und am späteren Betrieb ausgesprochen», so Frey. Damit sei klar, dass dies eine private Halle ist, die auch privat betrieben werden soll. «Das ist wie bei jedem anderen Geschäft, das in Kriens eröffnet wird. Wenn es dann nicht funktioniert und das Geschäft Konkurs geht, springt ja auch nicht einfach die Stadt ein. Wieso soll das bei dieser Halle plötzlich anders sein?» Ausserdem bestehe mit der sechsjährigen Defizitgarantie der Investoren zu Gunsten der Hallenbetreiber-Gesellschaft eine grosse Sicherheit.

Ein Nein zum Projekt hätte ausserdem die Folge, dass für Kriens die Mehrwertabgabe der Investoren von 5,7 Millionen Franken wegfällt. Mit diesem Geld will die Stadt etwa eine neue Freizeitanlage im Gebiet Grabenhof realisieren. Diese und auch andere Infrastruktur wäre «zumindest vorerst sicher in Frage gestellt», so Frey.

Ab dem 6. Jahr soll die Halle rentieren

Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident der Pilatus-Arena AG, fügt hinzu, dass der Businessplan sehr sorgfältig kalkuliert worden sei und klar aufzeige, dass die Halle ab dem sechsten Jahr auf eigenen Füssen stehen könne. Nach einer Infrastruktur in dieser Grösse bestehe schweizweit ein grosses Bedürfnis. «Deshalb wird sie auch von allen relevanten Sportverbänden, vom Bund und vom Kanton unterstützt.» Die 4000 Zuschauerplätze stellten ein Alleinstellungsmerkmal im schweizerischen Hallenmarkt dar.

Hinzu komme, dass es sich um eine Multifunktionshalle mit sehr vielen verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten handle. «Zum Vergleich dazu ist das Risiko in einem Fussballstadion, das nur für eine Sportart genutzt werden kann, um ein Mehrfaches höher», sagt Bucher. Weiter sei die Halle modular geplant mit zwei Zuschauerrängen, wie diese Visualisierung zeigt:

Visualisierung: Büro Raumgleiter

Bei Anlässen mit geringerem Publikumsaufmarsch, etwa kleineren Meisterschaftsspielen, könne der obere Rang mit rund 1500 Plätzen geschlossen werden. «Deshalb entstehen bei solchen Anlässen auch keine ungedeckten Betriebskosten», so Bucher.

Derzeit kein neues Schulhaus geplant

Zur Befürchtung, dass im Gebiet ein neues Schulhaus erstellt werden müsste, sagt Maurus Frey, dass bisherige Zahlen im Rahmen der Schulraumplanung diesen Schluss nicht zulassen. «Konkret gehen wir heute davon aus, dass wir den Raumbedarf durch eine Erweiterung im Schulhaus Roggern vorerst abdecken können.»

Es sei aber klar, dass Wachstum auch Kosten mit sich bringt. «Das ist Teil der lang angelegten Planung für den Mattenhof und die umliegenden Gebiete dort», sagt Frey. So habe man etwa die Verkehrsinfrastruktur am Bahnhof Mattenhof entsprechend ausgebaut.