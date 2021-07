Pilatus Tower: Zu tiefes Baugespann – Stadt Kriens interveniert

Pilatus-Arena Zu tiefes Baugespann beim Pilatus Tower – Stadt Kriens musste sogar intervenieren Weil das Baugespann des Pilatus Towers nur 100 statt 113 Meter hoch ist, muss ein Ballon her. Doch selbst dann werden die Dimensionen nicht vollständig gezeigt – warum nicht? Roman Hodel 26.07.2021, 08.22 Uhr

Ein Ballon wird in den kommenden Tagen jeweils tagsüber die effektive Höhe des geplanten Pilatus-Towers anzeigen. Bekanntlich ist dies nötig, weil das eigentliche Baugespann nur 100 Meter hoch ist statt 113. Dies hatte die Bauherrschaft, die Pilatus-Arena AG, vergangene Woche bekanntgegeben. Da und dort wundert man sich darüber. Denn im Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern heisst es klar, dass ein Baugesuch so auszustecken ist, dass daraus der gesamte Umfang der Baute oder der Anlage ersichtlich ist. Dabei sind die Oberkante des Erdgeschossbodens und die Oberkante der Dachfläche zu kennzeichnen.

Die Baugespanne des Pilatus Towers vom Bahnhof Mattenhof aus gesehen. Bild: Stefan Dähler (7. Juli 2021)

Beim Pilatus-Tower allerdings ist der Umfang nur mit einem gewissen Vorstellungsvermögen erkennbar. Denn die Profile, welche auch die Länge und Breite des Gebäudes fassbar machen, sind bloss 50 Meter hoch. Und die einzige Stange, die die effektive Höhe zeigen soll, war bislang erst noch um 13 Meter zu kurz. «Unsere Baukontrolle hat bei der Abnahme festgestellt, dass das höchste Baugespann nicht 113 Meter hoch ist und hat deshalb bei der Bauherrschaft interveniert», sagt der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne). Daraufhin habe man sich mit der Bauherrschaft auf die Lösung mit dem Ballon geeinigt.

Und hier die Baugespanne aus einer anderen Perspektive. Bild: Stefan Dähler (7. Juli 2021)

Dass zudem die weiteren Baugespanne des Towers nur 50 Meter hoch sind und nicht 110 – das wäre die Höhe bis zur Dachkante – sei rechtens. Das Planungs- und Baugesetz, die übliche Praxis und Präjudiz-Fälle lassen dies zu: «Wichtig ist, dass die Leute und insbesondere die Einspracheberechtigten durch das Baugespann sehen, wie hoch gebaut wird und welche Auswirkungen das Gebäude auf die Umgebung hat.» Den Einspracheberechtigten dürfe durch ein reduziertes Baugespann kein Rechtsnachteil entstehen. Maurus Frey sagt:

«Mit der höchsten Stange und den Eckmarkierungen der tieferen Stangen sind Kubatur und Dimension vor Ort klar erkennbar.»

Doch warum muss die Bauherrschaft des Towers die Baugespanne – bis auf eines – nicht in der effektiven Höhe aufstellen, derweil Bauwillige sonst bei jedem noch so kleinen Häuschen die genauen Dimensionen auszustecken haben? Frey sagt: «Gleichbehandlung ist ein wichtiges Gut, doch es gibt auch die Verhältnismässigkeit. Denn natürlich sind Baugespanne für ein solches Projekt viel komplexer als etwa für ein Einfamilienhaus.» Wegen des mangelhaften Baugespanns wurde die öffentliche Auflage des Projekts gestoppt. Sobald der Ballon montiert ist und das korrigierte Baugespann durch die Baukontrolle abgenommen wurde, werden die Pläne nochmals für 20 Tage aufgelegt.

So soll der Pilatus Tower nach seiner Fertigstellung aussehen. Visualisierung: Raumgleiter AG, Zürich

Als Grund für das um 13 Meter zu kurze Baugespann hatte die Bauherrschaft vergangene Woche Folgendes angegeben: «Es war aus Platzgründen auf dem Areal nicht möglich, ein 113 Meter hohes Baugespann mit Seilen abzusichern.»

Beim Zürcher Prime Tower war das Baugespann zuerst auch zu kurz

Dabei ist es durchaus möglich, Baugespanne über die Grundstücksgrenze hinweg zu montieren. Dies zeigte sich vor 15 Jahren in Zürich: Um die gewaltigen Profile des 126 Meter hohen Prime Towers abzusichern, mussten zahlreiche Seile, unter anderem über die verkehrsreiche Hardbrücke und in Richtung SBB-Gleisfeld, gezogen werden. Allerdings: Anfänglich reichten die Baugespanne in Absprache mit den Behörden bloss 40 Meter in die Höhe – ansonsten verwies man auf die Visualisierungen. Die Stadt Zürich selbst fand, ein Ausstecken der effektiven Höhe sei nicht nötig. Prompt hagelte es Kritik aus der Nachbarschaft, wonach die Bauherrschaft das Bauvolumen verharmlosen würde. Um mögliche Einsprachen deswegen abzuwenden, liess diese später von sich aus 126 Meter hohe Baugespanne montieren; und zwar mehrere, sodass – anders als in Kriens – die Dimensionen schliesslich vollständig angezeigt wurden.

Der Prime Tower in Zürich ist nur 13 Meter höher als der künftige Pilatus Tower.

Luzerner Allmend-Hochhäuser wurden komplett ausgesteckt

Auch die beiden Luzerner Allmend-Hochhäuser (77 und 88 Meter hoch) wurden im September 2008 – nach einer ersten Aktion im Januar zuvor mit Ballonen – während der Planauflage in der effektiven Höhe und im effektiven Volumen ausgesteckt. Obwohl dies gemäss dem damaligen Leiter des Ressorts Baugesuche nicht nötig gewesen wäre, weil für Hochhäuser Ausnahmebestimmungen gelten. Er sagte damals zu dieser Zeitung: «Im Sinne einer aktiven Kommunikation haben wir uns entschieden, die Bauprofile dennoch aufzustellen. Sie zeigen die Dimensionen der geplanten Bauten deutlicher als die Ballone.»