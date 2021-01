Pilatus-Tower So viel werden die Wohnungen im höchsten Hochhaus der Zentralschweiz kosten Wer eine Eigentumswohnung im Krienser Pilatus-Tower kaufen will, muss mit mindestens 7500 Franken pro Quadratmeter rechnen. Zudem gibt's Mikroapartments mit verschiebbaren Wänden zur Miete. Roman Hodel 22.01.2021, 17.15 Uhr

Noch ist der Bauplatz leer. Bis die ersten Eigentümer im 110 Meter hohen Pilatus-Tower in Kriens einziehen werden, vergehen noch mindestens vier Jahre. Aber hinter den Kulissen bereiten die Giuliani Hönger Architekten aus Zürich die Baueingabe vor. Im kommenden Mai oder Juni soll laut Toni Bucher, VR-Präsident der Pilatus Arena AG, der Showroom für die Eigentumswohnungen in der benachbarten Mattenhof-Überbauung bereitstehen:

«Wir zeigen dort potenziellen Käufern bereits Materialien, die wir verwenden werden und viele neue Visualisierungen.»

Vom 10. bis 34. Stockwerk sind rund 170 Eigentumswohnungen geplant. Es wird drei von Giuliani Hönger entworfene Wohnungstypen mit Materialvorgaben für Bad, Küche und Böden geben. Hier die Visualisierung eines Wohn-/Esszimmers:

Visualisierung: PD/Raumgleiter

Die Preise der Wohnungen beginnen bei 7500 Franken pro Quadratmeter. Die Kosten hängen auch von der Lage und Etage ab. Wie viel man in den obersten Etagen bezahlt, sei noch nicht abschliessend definiert und hänge auch vom Ausbaustandard ab. Bucher betont:

«Es sind hochwertige Wohnungen, aber kein Luxus.»

Um Städter an die Peripherie zu locken, sind im Pilatus Tower diverse Annehmlichkeiten für die Bewohner geplant wie ein eigenes Fitnessstudio, Sauna, Co-Working-Räume, Gästezimmer und ein Lieferservice des Restaurants im Erdgeschoss.

Bereits über 300 Interessenten – und täglich kämen neue dazu

Um den Absatz der Wohnungen macht sich Bucher keine Sorgen, auch wenn etwa in Horw derzeit viel Eigentum gebaut wird: «Unser Angebot ist einmalig – es gibt in der ganzen Region keine vergleichbaren, so gut erschlossenen Wohnungen mit diesem Ausblick und Service.» Zudem würde in der Stadt Luzern kaum noch Eigentum gebaut. Über 300 Interessenten hätten sich bereits gemeldet und täglich kämen neue dazu.

Unter den Eigentumswohnungen entstehen im 1. bis 9. Stockwerk rund 80 Mikroapartments. Dabei handelt es sich jeweils um einen rund 45 Quadratmeter grossen Raum mit Küche und Bad. Das Besondere: Durch mehrere per Knopfdruck verschiebbare Raummodule (hier rechts im Bild)...

Bild: PD/Halter AG

...kann die Mieterin oder der Mieter tagsüber den Wohnbereich vergrössern, nachts den Schlafbereich. Bucher sagt schmunzelnd:

«Die Verschiebung ist mit einer Sicherung versehen, nicht dass man versehentlich noch jemanden überfährt.»

Die Halter AG, die bei der Pilatus Arena als Investorin und Realisatorin auftritt, sammelt in Adliswil ZH seit 2019 erste Erfahrungen mit solchen Mikroapartments:

Von den 41 Stück sind laut Website momentan drei frei. «Gerade junge Leute wollen doch nur noch so viel Wohnraum bezahlen, wie sie gerade benötigen», sagt Bucher. Falls der Strom einmal ausfallen sollte, lassen sich die Module übrigens auch von Hand verschieben.

Bezug der Wohnungen im Frühling 2025 geplant

Wem die Mikroapartments zu klein und die Eigentumswohnungen zu teuer sind, der findet womöglich im kleineren, «nur» rund 50 Meter hohen Hochhaus eine passende Bleibe: Hier plant Giuliani Hönger rund 130 Mietwohnungen für die Investorin Helvetia Versicherung. Laut Bucher wird das Baugesuch für die gesamte Überbauung im Juni eingereicht. Im besten Fall liegt die Baubewilligung Ende Jahr vor, sodass die Arbeiten in einem Jahr beginnen können. Nach wie vor rechnet er mit der Eröffnung der Arena in 2024 und dem Bezug der Hochhäuser im Frühling 2025.