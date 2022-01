Kriens: Stört 113-Meter-Turm das Schutzziel Pilatus?

Pilatus-Tower Stört der Krienser 113-Meter-Turm die geschützte Pilatus-Silhouette? Der Mattenhof ist als Standort für Hochhäuser explizit geeignet und liegt zudem deutlich ausserhalb der Landschaftsschutzzone Pilatus. Doch was ist mit der Fernwirkung? Fachleute äussern sich. Roman Hodel Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Als letzte Einsprecherin wehrt sich die Stiftung Archicultura gegen den Bau der Pilatus-Arena und des dazugehörenden, 113 Meter hohen Pilatus-Towers. Das Hochhaus störe die Silhouette der Pilatus-Lopper-Kette, notabene ein Schutzgebiet, das im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) eingetragen ist.

Je nach Perspektive verdeckt der Pilatus-Tower die Pilatus-Silhouette. Visualisierung: PD/Raumgleiter AG

Sie fordert deshalb ein Gutachten von der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission. Auch der Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee (LSVV) hatte aus demselben Grund zunächst Einsprache erhoben, diese dann aber zurückgezogen. Trotzdem sagte LSVV-Präsident Urs Steiger:

«Dass die Fernwirkung des Pilatus-Towers im ganzen Verfahren nicht evaluiert wurde, ist ein gravierender Mangel.»

Grundlage für den Bau des Pilatus-Towers im Krienser Mattenhof bilden einerseits das Regelwerk Luzern Süd und andererseits das Regionale Hochhauskonzept LuzernPlus. In letzterem ist der Mattenhof ausdrücklich als Hochhausstandort definiert. Im für die Gemeinden verbindlichen Teil heisst es: «Ausserhalb der für ‹Hochhäuser geeigneten Gebiete› sind Hochhäuser ausgeschlossen.» Im erläuternden Teil dazu steht weiter geschrieben, dass die Hochhäuser einen «respektvollen Abstand» zu BLN-Schutzgebieten aufweisen müssen. Ein Begriff also mit Spielraum für Interpretationen.

Der Mattenhof liegt weit genug vom Pilatus entfernt

Christian Blum ist Städtebauer und Partner bei Eckhaus AG. Das Zürcher Büro hat das Hochhauskonzept für LuzernPlus erarbeitet. Er sagt, dass sie den «respektvollen Abstand» im Rahmen der Arbeit am Hochhauskonzept Nidwalden von 2014 studiert hätten. Damals seien die Fachleute zusammen mit Vertretern des Kantons zu folgendem Schluss gekommen: Es hängt von der Schwere des Eingriffs ab, den ein potenzielles Hochhaus in das Schutzziel des BLN-Gebietes darstellen würde. Beim BLN-Gebiet Pilatus ist das erstgenannte Schutzziel «Die Silhouette ... zu erhalten». Wobei das Schutzziel primär für die Fläche innerhalb des BLN-Perimeters gilt. Der Mattenhof liegt laut Blum aber «deutlich» ausserhalb davon. Der Abstand beträgt rund 1,5 Kilometer Luftlinie. Er sagt:

«Aus dem Schutzziel eine Einschränkung auf Standorte und Höhenentwicklung mit Distanz zum Gebiet abzuleiten, erscheint als nicht per se gegeben.»

Aus dieser Perspektive sind die Allmend-Hochhäuser (links) dominant, während der Pilatus-Tower (Mitte) die Pilatus-Krete bei weitem nicht überragt. Visualisierung: PD/Pilatus-Arena AG

In Baden liegen Hochhäuser näher an der Schutzlandschaft

Laut Blum gibt es durchaus vergleichbare Beispiele andernorts in der Schweiz, beispielsweise in Baden. Die Stadt liegt unmittelbar am BLN-Gebiet Lägern. Auch hier ist der Erhalt der Silhouette das oberste Ziel. Weder im Hochhauskonzept der Stadt Baden noch im später darauf basierenden «Raumplanerischen Gutachten Höhere Bauten im Zentrum» wird auf das BLN eingegangen. «Hier liegen potenzielle Standorte für Hochhäuser – eines ist in Bau – näher an der Umfassung des BLN-Gebiets als das Vorhaben am Krienser Mattenplatz», so Blum.

Zur Bestimmung geeigneter Standorte im Rahmen des Hochhauskonzeptes habe man unter anderem mit vereinfachten Reliefstudien gearbeitet. Die Höhenentwicklung und Sichtbarkeit sei in Absprache mit der Planungskommission bewusst nicht ins Detail definiert worden. Blum sagt:

«Der Spielraum ist in den Folgeverfahren im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung auszuloten.»

Er verweist schliesslich darauf, dass das Konzept nicht den Anspruch einer abschliessenden Analyse und städtebaulichen Festsetzung geeigneter Standorte hat.

Höhe des Pilatus-Towers ist rechtskräftig definiert Dass der Pilatus-Tower 113 Meter hoch werden darf, ist bereits im Bebauungsplan definiert. Dieser ist rechtskräftig, nachdem die Stimmbevölkerung von Kriens 2020 knapp Ja gesagt hatte. Laut Kanton sind die Höhenvorschriften damit rechtsverbindlich und es besteht ein Anspruch darauf seitens Bauherrschaft. Die Stadt Kriens dürfte demnächst über das Baugesuch und damit die Einsprache befinden.

«Es wurden Diskussionen bezüglich Silhouette geführt»

Dass in dem ganzen Verfahren zum Pilatus-Tower die Fernwirkung nicht evaluiert wurde, wie der LSVV-Präsident moniert, lässt Ursina Fausch nicht gelten. Ihr Büro Ernst Niklaus Fausch Partner AG aus Zürich hat das Regelwerk LuzernSüd im Auftrag von LuzernPlus erarbeitet. Sie sagt: «Inhaltlich wurden die Diskussionen bezüglich Silhouette geführt, zum Beispiel, ob ein deutlich höherer Turm am Mattenplatz oder am Bahnhof Mattenhof Sinn macht oder doch lieber mehrere.»

Der Bahnhof Kriens-Mattenhof, im Hintergrund das Hochhaus Matteo. Bild: Dominik Wunderli

Zur Evaluierung der Standorte hätten Begehungen vor Ort stattgefunden, Modelle und Karten hätten die Situation veranschaulicht. Fausch erinnert daran, dass das BLN-Schutzziel einer von vielen Aspekten ist, der bei diesem Grossprojekt berücksichtigt werden muss: Genauso wichtig sei die Verkehrserschliessung sowie der Bezug zur Umgebung, namentlich die Gestaltung und Bespielung der Erdgeschosse.

«Die Summe aller Dinge macht letztlich diese noch junge Stadt Luzern Süd aus, die hier am Entstehen ist.»

