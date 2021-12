Pilatus: Vor 100 Jahren war Luzern eine Hochburg des Skisports

Pilatusgebiet Vor 100 Jahren war Luzern eine Hochburg des Skisports Am Pilatus-Nordhang tummelten sich Gutbetuchte schon früh im Schnee. Mit der Eröffnung der Gondelbahn zur Fräkmüntegg und der Seilbahn auf den Pilatus wurde das Skifahren zum Breitensport. Hugo Bischof 0 Kommentare 24.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

«Menschenmengen, die kaum an einem früheren Renntag dichter ineinander standen, blickten erwartungsvoll auf die Sprungschanzenkante, um just im gegebenen Momente dem darüber fliegenden Skiläufer mit einem fast schaudernden, erstaunten ‹Ah› folgen zu können.» Spannung pur. Ein Gefühl von Welt und grossem Skisport.

Dabei ist hier von einem Skisprung-Wettkampf im Eigenthal die Rede, wohl irgendwo im Gebiet Blattenloch. Das Datum ist der 26. Januar 1919. Sprungrichter Carl Odermatt verfasste den mit Herzblut geschriebenen Bericht. Den Wettkampf gewann Otto Ulrich vom Skiclub Alpina – mit einer Sprungweite von 18 Metern und der Maximalnote 1,1.

Skihaus Mülimäs wurde 1920 eingeweiht

An die Glanzzeiten des Skisports an den Nordhängen des Pilatus erinnert das Skihaus Mülimäs, auf halbem Weg zwischen Krienseregg und Fräkmüntegg auf Krienser Boden gelegen. Es wurde 1920 eingeweiht und 1958 neu gebaut, nachdem es bei einem Grossbrand zerstört worden war. Diesen Sommer feierte der 1903 gegründete Ski-Club Luzern das 100-Jahr-Jubiläum seines Skihauses – coronabedingt mit einjähriger Verspätung. Dabei wurden Erinnerungen wach.

Das Skihaus Mülimäs heute. Die Mitglieder des Ski-Clubs Luzern treffen sich hier regelmässig, im Sommer und im Winter.

Vor hundert Jahren gab es im Eigenthal und oberhalb von Kriens tatsächlich Skisprung-Wettbewerbe, Slalom- und Abfahrtsrennen sowie Langlaufkonkurrenzen. «Dabei mussten die Rennläufer erst mit Tannenchries und später mit ‹Fäli› unter den Ski die Strecke bis zur oberen Mülimäs und einem noch etwas höher gelegenen Alpbetrieb hinaufsteigen, um sich dann auf die damals recht ruppige Abfahrt am Skihaus vorbei über den Zimmeregghang bis hinunter zum Ziel in Kriens zu wagen», sagt Anton Glanzmann. Der Luzerner Werbefachmann und Unternehmer ist seit 2004 Präsident des Ski-Clubs Luzern. Er hat sich intensiv mit den Anfängen des Luzerner Skisports beschäftigt.

Skifahrer zu Beginn des Skisports im Telemark-Stil irgendwo am Pilatus-Nordhang. Bilder: Archiv Ski-Club Luzern Ski-Pioniere am 28. März 1904 am Engelberger Rotstock Skifahrer 1904 in Engelberg vor der Clubhütte Ruckhubel des Ski-Clubs Luzern. Sie diente ihnen als Nachtquartier. Mitglieder des Ski-Clubs Luzern bei einem Ausflug auf die Rigi vor der Klöstleri-Skihütte. Mitglieder des Ski-Clubs Luzern 1904 bei der Schlossstocklücke im Wissigstockgebiet oberhalb von Engelberg. Der Ski-Club Luzern führte ab 1907 auf der Rigi internationale Skirennen durch. Skitour in den Innerschweizer Alpen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

«Ohne alle Ausgeburten sportlicher Ambition und Vereinshuberei»

Glarus 1893, Bern 1900 und Zürich 1901 waren die ersten Skiklubs der Schweiz. 1903 folgte Luzern. Dass es so lange dauerte, sei verwunderlich, «wenn man bedenkt, wie sehr geeignet die Umgebung von Luzern mit den vorzüglichen Eisenbahn- und Schiffsverbindungen zur Pflege dieses Sports ist», schrieb Gründungspräsident Hans Burri nach der ersten GV. Er mahnte gleichzeitig, der Klub solle «lediglich der Pflege dieses gesunden, Körper und Geist stählenden Sports dienen – ohne alle Ausgeburten sportlicher Ambition und Vereinshuberei».

Na ja, an jenem 26. Januar 1919, einem Tag «voll lachender Sonne und kristallglänzender Schneedecke» im Blattenloch ging’s sportlich doch recht ambitioniert zu und her. Die «Kühnheit des Skisprunges» sei einem «recht deutlich vor Augen geführt worden», hielt Sprungrichter Odermatt fest. Von total 26 Sprüngen wurden allerdings nur 13 gestanden. Den Grund für so viele «gefallene Sprünge» sah Odermatt einerseits im schneearmen Vorwinter, «während dem kaum ein besseres Üben in unserem Pilatusgebiet möglich war». Zudem konstatierte er eine «mangelnde gegenseitige Aufmunterung zum Sprunglauf». Immerhin: Es gab keine Unfälle und auch keine Skibrüche.

Skifahren – ein Sport nur für die Luzerner Oberschicht

«Hunderte von Sportsfreunden und Skifahrern der Leuchtenstadt schauten mit Bewunderung auf die Leistungen unserer Skijünger, und wohl jeder musste seine echte Freude an dem gesunden, frohen Skisport mit nach Hause genommen haben», hiess es danach im Rennprotokoll.

Das Skihaus Mülimäs im Jahr seiner Eröffnung 1920.

Wegen der relativ hohen Ausrüstungskosten war der Skisport zunächst den Gutbetuchten vorbehalten. Genutzt worden sei das Angebot des neuen Skihauses ab 1920 anfänglich von einer «lebenslustigen Schar arrivierter Männer aus dem noblen Stande Luzerns, angefangen beim Amtsstatthalter und Stadtarchivar», sagt Glanzmann. «Dazu Direktoren und Geschäftsinhaber, Chefbeamte, Ärzte, Exponenten aus den verschiedenen Kunstbereichen und nicht zu vergessen – auch einige berggewohnte, sportliche Frauen.»

Später gab es dann aber doch eine demokratische Entwicklung. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Krienser Fräkmüntegg zu einem beliebten Skigebiet für alle. Startpunkt war 1954 die Eröffnung der Gondelbahn Kriens-Krienseregg-Fräkmüntegg, 1956 kam die Luftseilbahn auf den Pilatus hinzu. Es gab auch zwei Skilifte, vor denen sich in den 1960er- und 1970er-Jahren lange Schlangen bildeten. Kein Wunder – damals konnte man dank viel Schnee mit den Skiern bis nach Kriens und auf der anderen Seite bis nach Hergiswil hinunterkurven.

Der Ski-Club Luzern sei in vieler Hinsicht ein Pionier gewesen, sagt Glanzmann: «Ab 1906 führte er die ersten Skikurse durch, auf der Rigi.» Von 1918 bis 1922 sei er der grösste Skiklub der Schweiz gewesen. Zeitweise hatte er 1200 Mitglieder.

Als es noch Skilifte gab am Pilatus

«Vielen Luzernern ist das Pilatusgebiet – besonders die anspruchsvolleren ‹Böde› beim Gruohubel oder die liebliche Skiwiese Langwasen – noch in bester Erinnerung», sagt Glanzmann und meint weiter: «Die Skirennen von Mülimäs den Zimmeregghang runter und durch die anspruchsvollen Wald- und Tobelgebiete über den ‹Schlosshoger› (Schloss Schauensee) nach Kriens erforderten nicht nur technisches Können, sondern verlangten von den Teilnehmenden recht viel Kraft ab.»

Tempi passati. Die beiden privat betriebenen Skilifte Mülimäs und Fräkmüntalp stellten ihren Betrieb 1994 ein. Auch die Schlittelpiste zwischen Krienseregg und Kriens musste schliesslich wegen Schneemangels geschlossen werden. Skifahren am Pilatus heute? «Wer eine sportliche Leistung erbringen will, verwendet Tourenski», sagt Glanzmann. «Wer nicht abseits von Pisten fahren will, steigt als sportliche Alternative auf Schneeschuhe um.»

