Zwölf Gämsen am Pilatus wegen Krankheit geschossen

Pilatusgebiet Wegen hochansteckender Krankheit mussten im Pilatusgebiet schon zwölf Gämsen geschossen werden Im Pilatusgebiet, vor allem auf der sonnigen Obwaldner Seite, ist die Gämskrankheit ausgebrochen. Die Kantone bitten Wanderer, die Wege nicht zu verlassen, und Gleitschirmflieger, das Gebiet zu meiden. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Eine gesunde Gämse auf Nahrungssuche im Schnee. Leserbild: Niklaus Von Rotz

Zurzeit grassiert im Pilatusgebiet die Gämsblindheit. Dabei handelt es sich um eine hochansteckende bakterielle Augenerkrankung bei Schafen, Ziegen, Gämsen und Steinböcken. Sie kann bis zur Erblindung führen. Dauerhaft erblindete Tiere sind nicht überlebensfähig – sie verhungern oder stürzen ab.

Einige Tiere erholen sich nach einigen Tagen wieder von der Krankheit und sind danach immun. Störungen jeglicher Art können den Krankheitsverlauf jedoch negativ beeinflussen. Deshalb ist es zurzeit besonders wichtig, die Wildtiere in den betroffenen Gebieten in Ruhe zu lassen.

Wege nicht verlassen, Hunde an der Leine führen

Die Kantone Nidwalden, Obwalden und Luzern haben deshalb nun entsprechende Warnhinweise erlassen. Auf allen Wanderwegen und an neuralgischen Orten werden Plakate aufgehängt:

Wandernde werden gebeten, auf den offiziellen Wegen zu bleiben.

Hunde sollen an der Leine geführt werden.

Alle Gleitschirmpilotinnen und -piloten werden dringendst gebeten, das Fluggebiet zwischen Widderfeld, Matthorn, Windegg und Klimsenhorn zu meiden oder mindestens nach dem Start geradlinig und schnellstmöglich zu verlassen.

Erste Fälle von Gämsblindheit bei Gämsen wurden Anfang März im Obwaldner Pilatusgebiet festgestellt. Das sagt Klaus Hurschler, der zuständige Wildhüter des Kantons Obwalden, auf Anfrage: «Wir mussten deswegen bereits zwölf Gämsen erlegen.» Hurschler betont: «Bei fortschreitender Krankheit fliessen den Tieren die Augen aus, und die Gämsen sind zum Tode verurteilt. Dann gibt es nichts anderes, als sie zu erlösen.» Man habe im betroffenen Gebiet auch schon abgestürzte Gämsen entdeckt.

Ein gesunder Gämsbock. Bild PD

Dass die ersten Fälle auf der Obwaldner Sonnenseite des Pilatus auftraten, ist kein Zufall. «Hier finden die Gämsen bei der Schneeschmelze zuerst freie Grasnarben und halten sich deswegen zunächst vor allem hier auf», erklärt Fabian Bieri, Abteilungsleiter Jagd und Fischerei des Kantons Nidwalden. Auf der Nidwaldner und Luzerner Nordseite wurden bisher noch keine Fälle festgestellt. «Das kann sich aber ändern, sobald sich die Tiere gegen Sommer vermehrt auch auf der Nidwaldner Schattenseite aufhalten», so Bieri.

Durch direkten Kontakt oder durch Insekten übertragen

Gämsblindheit kann durch direkten Kontakt übertragen werden, aber auch durch Insekten, welche die Bakterien von den Augen eines Tieres auf die Augen eines anderen Tieres weitertragen. «Mit den vielen Fliegen im Sommer steigt naturgemäss die Ansteckungsgefahr», sagt Klaus Hurschler. Symptome der Krankheit sind tränende und zugeklebte Augen, die zunehmend weiss werden.

Bei Nutztieren wie Schafen oder Ziegen kann die Krankheit behandelt werden. Bei Wildtieren ist dies nicht möglich. «Wichtig ist, dass Nutztierhalter ihre Schafe und Ziegen regelmässig kontrollieren und behandeln, Tiere mit Symptomen nicht auf die Alp führen oder sofort wieder abalpen», sagt Hurschler.

Die Gämsblindheit tritt in unregelmässigen Abständen auf. «Manchmal bleiben wir über zehn Jahre davon verschont, dann tritt sie innert zwei Jahren mehrmals auf», sagt Hurschler. Die Hoffnung ist jeweils, dass die Krankheit innert weniger Monate wieder verschwindet. «Umso entscheidender ist es, dass Wanderer, Hundehalter und Gleitschirmflieger sich jetzt an die Regeln halten. Denn am besten ausheilen kann die Krankheit, wenn die Tiere Ruhe haben.»

Auch Steinböcke können erkranken

In dem jetzt hauptbetroffenen Gebiet auf Obwaldner Boden gibt es gemäss Hurschler eine Population von 100 bis 150 wildlebenden Gämsen. «Das Überleben der Population ist zurzeit nicht gefährdet», sagt Hurschler. «Wenn sich die Krankheit aber weiter ausbreitet, wird es immer schmerzhafter für den Bestand.» Die Krankheit kann theoretisch auf das Steinwild (Steinböcke) übertragen werden. «Wir hoffen, dass dies nicht geschieht», sagt Hurschler.

