Pilatusplatz-Projekt soll 500'000 Franken Baurechtzins einbringen Die neue Überbauung am Pilatusplatz soll der Stadt Luzern künftig einen jährlichen Baurechtzins von 500'000 Franken einbringen. Diesen Betrag hat die Investorin angeboten, die den Zuschlag für die Arealentwicklung erhalten hatte. 07.09.2020, 11.00 Uhr

(sda) Auf dem städtischen Grundstück an prominenter Lage am Pilatusplatz soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. In einem Projektwettbewerb ging die Bietergemeinschaft Senda Immobilien AG (Zug) und Joos & Mathys Architekten AG (Zürich) mit dem Projekt «Lu Two» als Siegerin hervor.