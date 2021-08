Rund um das Luzerner Seebecken gibt es Notrufsäulen für Badende

Pilotprojekt Als schweizweit erste Stadt: In Luzern gibt es rund um das Seebecken Notrufsäulen Auf der Wiese beim Richard Wagner Museum, der Ufschötti und der Lidowiese kommen im Rahmen eines Pilotprojekts vorerst drei Notrufsäulen zum Einsatz. Die Stadt Luzern will dadurch die Sicherheit der Badegäste erhöhen. 09.08.2021, 10.09 Uhr

Seit fast 50 Jahren gibt es die roten Notrufsäulen auf den Autobahnen. Einfach anwendbar, bieten sie die Möglichkeit schnell und zielgerichtet Hilfe anzufordern. Im Rahmen eines Piltoprojekts kommen solche Notrufsäulen nun auch rund um das Luzerner Seebecken zum Einsatz – zur Sicherheit für Badegäste.

So sehen die neuen Notrufsäulen aus – hier eine Säule bei der Ufschötti. Bild: Stadt Luzern

Vorerst drei Säulen kommen zum Einsatz

«Die Stadt Luzern hat sich in den letzten Jahren stark für die Verbesserung der Sicherheit beim Flussschwimmen eingesetzt. In einem nächsten Schritt nimmt sie sich nun der Sicherheit rund um das Luzerner Seebecken an», schreibt die Stadt Luzern in einer Mitteilung. Während einer Pilotphase werden vorerst drei Säulen eingesetzt. Die Standorte befinden sich an den gut frequentierten Plätzen auf der Wiese beim Richard Wagner Museum, der Ufschötti und der Lidowiese. Die gut sichtbaren Notrufsäulen seien mit einem Alarmknopf zur direkten Alarmierung (112) und einem Rettungsmittel, einfach zu werfende, sich automatisch aufblasende Auftriebshilfen, ausgerüstet.

Ende Jahr werden die Erfahrungen in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) und der Luzerner Polizei ausgewertet, heisst es in der Mitteilung. Luzern ist schweizweit die erste Stadt, in der die Notrufsäulen zum Einsatz kommen.

Mit den Notrufsäulen könne die Sicherheit rund um das Luzerner Seebecken optimiert werden. «Die Notrufsäulen sind ein geeignetes Mittel, um bei Gefahrensituationen im Uferbereich schnell zu alarmieren. Die Alarmierung kann aber auch für andere Situationen genutzt werden, wie zum Beispiel bei Gewalt oder medizinischen Vorfällen», lässt sich Christian Wandeler, Sicherheitsmanager der Stadt Luzern, in der Mitteilung zitieren.

Auch Ueli Bärtschi von der SLRG Sektion Luzern schätzt die Wirkung der Notrufsäulen positiv ein:

«Sie werden unsere lebensrettende Arbeit im Rahmen der Badwachen und Präventionspatrouillen stark unterstützen.»

Die SLRG freue sich, «einen nächsten innovativen Schritt in Richtung mehr Wassersicherheit mit der Stadt Luzern zu gehen».

Neben den Notrufsäulen werden in diesem Sommer zudem auch die bestehenden Rettungsmittel rund um das Luzerner Seebecken erneuert und mit zusätzlichen Rettungskästen ergänzt, heisst es in er Mitteilung der Stadt Luzern abschliessend. (pl)