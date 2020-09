Pläne für attraktiveres Krienser Zentrum kommen gut an – doch Parlament sieht Probleme bei der Umsetzung Der Krienser Einwohnerrat hat am Donnerstag das Entwicklungskonzept für die Luzerner- und Obernauerstrasse behandelt. Dieses dürfe nun nicht zum «Papiertiger» werden, mahnten mehrere Parteien. Stefan Dähler 24.09.2020, 12.46 Uhr

Die Luzernerstrasse in Kriens im Gebiet Dorfplatz/Zentrum Pilatus. Bild: Nadia Schärli (14. Oktober 2019)

Das Entwicklungskonzept für die Luzerner- und Obernauerstrasse enthält eine Vielzahl an Ideen dazu, wie das Gebiet entlang der Krienser Hauptachse aufgewertet werden könnte. Am Donnerstag behandelte der Einwohnerrat das Konzept. Dieses kam im Grossen und Ganzen gut an und wurde ohne Schlussabstimmung zur Kenntnis genommen.