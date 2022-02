Luzerner Fasnacht 2022 für Verkehrsbetriebe eine Herausforderung

Planungsunsicherheit Spontane Luzerner Fasnacht sorgt bei Verkehrsbetrieben für Extraschichten Wer frühmorgens mit dem öffentlichen Verkehr an die Luzerner Fasnacht will, kommt von ausserhalb gut an mögliche Tagwachen und Umzüge. Die VBL hingegen kann im Moment nur Nachtfahrten garantieren. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An einem Fasnachtsumzug in Romoos war der SBB-Bahnhof Entlebuch ein Thema. Archivbild: Dominik Wunderli

Luzern wird endlich wieder zur Fasnachtshochburg. Das ist seit Mittwoch klar. Der Ansturm aus der ganzen Region dürfte riesig werden, schliesslich haben die Fasnächtler nach einem Jahr Zwangspause viel Nachholbedarf. Noch unklar ist, ob auch Grossanlässe wie die Tagwachen oder Umzüge stattfinden können. Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Mitte) will den Entscheid des Bundesrates vom kommenden Mittwoch abwarten. Zur Debatte stehen eine Aufhebung aller Massnahmen am 17. Februar oder eine schrittweise Lockerung. Diese Unsicherheit stellt verschiedene Transportunternehmen vor Probleme, wie eine Umfrage zeigt.

Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sind derzeit mit Hochdruck an der Planung für die Fasnacht, sagt Mediensprecher Sämi Deubelbeiss. «Sicher ist, dass während der fünften Jahreszeit das Nachtstern-Angebot angeboten wird.» Für die Tagwachen prüfe die VBL vereinzelte Frühkurse am Morgen, obwohl noch nicht klar ist, ob die Tagwachen und Umzüge stattfinden dürfen. Vor wenigen Wochen habe die Planungsabteilung einen reduzierten Pandemie-Fahrplan erstellt, falls viele Mitarbeitende unter anderem wegen der Omikron-Variante gleichzeitig ausfielen. Dieser sei glücklicherweise nie zum Einsatz gekommen, obwohl aufgrund der Coronapandemie nach wie vor täglich viele Mitarbeitende ausfallen würden. «Wir geben jedoch unser Bestes und schauen nun, welche Frühkurse für die Tagwachen noch möglich sind», sagt Deubelbeiss weiter.

Fasnachtsplanung enorm verkürzt

Normalerweise brauche die VBL rund zwei Monate für die Fasnachts-Planung. Zudem könne erst nach dem Bundesratsentscheid am kommenden Mittwoch final geplant werden, wenn klar ist, wie der Kanton Luzern betreffend den Tagwachen und Umzügen entscheidet. Den Fokus lege die VBL auf den geregelten Tagesbetrieb während der grossen Umzüge am Schmutzigen Donnerstag und Güdismontag vom Luzerner Fasnachtskomitee und dem Monstercorso der Vereinigte am Güdisdienstag. «Wenn die Seebrücke gesperrt ist, bedeutet dies für die VBL jeweils, dass an diversen Standorten rund um die Umzugsstrecke die Busse ausserordentlich wenden müssen.» Gemäss der VBL soll so gewährleistet sein, dass die Quartiere stets erschlossen bleiben. Oberste Priorität habe immer die Sicherheit der Fahrgäste und Mitarbeitenden.

Romeo Degiacomi, Mediensprecher des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) und Tarifverbunds Passepartout, bestätigt die anspruchsvolle Planung der Transportunternehmen: «Wir sind in regelmässigem Austausch mit den Transportunternehmen. Letztlich gilt es, die Entscheide des Bundesrats und des Regierungsrats abzuwarten und bis dahin verschiedene Szenarien in der Personal- und Einsatzplanung zu erarbeiten. Die ungewisse Situation und die kurze Vorlaufzeit ist für alle sehr herausfordernd.» Die Frage, ob beispielsweise Frühkurse für eine allfällige Tagwache angeboten werden können, liege in der Verantwortung und den Möglichkeiten der einzelnen Transportunternehmen.

Für den Tarifverbund Passepartout hat die Situation vor allem beim Fasnachtsabo Einfluss. Damit haben Fasnächtler und Besucher in «normalen Zeiten» zwischen Schmudo und Aschermittwoch freie Fahrt mit Bahn und Bus in den gewählten Zonen. Grundsätzlich ist das Spezial-Abo vorbereitet, aber noch nicht erhältlich. Man warte die definitiven Entscheide von Bund und Kanton ab. Falls es in diesem Jahr ein Fasnachtsabo gibt, werde es nach aktueller Planung an den meisten Billettautomaten und allen Passepartout-Verkaufsstellen erhältlich sein.

SBB kündigen üblichen Service an

Die SBB kündigen auf Anfrage an, für Luzern das ganze Programm zu fahren. Also Extrazüge für Nachtverbindungen am Schmutzigen Donnerstag, Güdismontag und Güdisdienstag sowie Extrazüge für Frühverbindungen am Schmutzigen Donnerstag und Güdismontag. Die Zentralbahn plant nach aktuellem Kenntnisstand für den Schmutzigen Donnerstag, dem 24. Februar, zwei Extrazüge ein, je einer ab Engelberg und Giswil nach Luzern. Ein Zug wird Engelberg um 03.32 Uhr verlassen und um 04.18 Uhr in Luzern ankommen, der andere Zug verlässt Giswil um 03.53 Uhr und erreicht Luzern um 04.28 Uhr, erklärt Zentralbahn-Sprecher Thomas Keiser auf Anfrage.

Optimistisch plant die Rottal Auto AG das Angebot für die Fasnacht. «Wir gehen davon aus, das volle Angebot wie in früheren Jahren bieten zu können», sagt Andreas Boppart, Leiter öffentlicher Verkehr. Voraussetzung sei, dass die epidemiologische Lage stabil bleibe. Denn: «Bei Personalausfällen müssen Frühkurse gestrichen werden.» Von der Pandemieplanung in die Fasnachtsplanung – so lautet die Devise auch bei der Auto AG Rothenburg, wie deren Geschäftsführer Martin Senn erklärt. «Auch jetzt ist vieles noch unklar.» Man werde sicher Frühkurse anbieten; in welchem Umfang, das stehe noch nicht fest. «Es ist eine grosse Herausforderung, nach den Entscheiden vom kommenden Mittwoch für die Fasnacht genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen.» Man gebe für die Kundinnen und Kunden das Bestmögliche in der Situation, versichert Senn. Versprechungen machen auch angefragte Luzerner Taxibetriebe keine. Zuverlässig planen sei enorm schwierig, man versuche an der Fasnacht so präsent wie möglich zu sein, so der Tenor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen