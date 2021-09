Plastische Chirurgie «Zunehmend Komplikationen»: Patientenstelle Zentralschweiz warnt vor unseriösen Schönheitschirurgen Die Nachfrage nach Schönheitseingriffen steigt. Und damit die Gefahr von Pfusch, wie die Leiterin der Patientenstelle Zentralschweiz feststellt. Sie und eine betroffene Patientin sagen, worauf bei der Wahl von Kliniken und Praxen geachtet werden muss. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 15.09.2021, 11.50 Uhr

Im Homeoffice kann bei Videokonferenzen die Kamera abgeschaltet werden, im ÖV herrscht nach wie vor Maskenpflicht. Die Gelegenheit für eine Schönheitsoperation ist in Pandemiezeiten günstig. Eine Umfrage der Plattform www.schoenheitsklinik.info unter rund 280 Schönheitskliniken in Europa – davon 21 in der Schweiz – bestätigte die höhere Nachfrage. «Seit Beginn der Impfkampagne kommen Patientinnen und Patienten in meine Praxis, die unbedingt noch vor Ende der Pandemie einen Eingriff machen wollen», sagte Christophe Christ, Zürcher Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, im Frühling gegenüber dem Onlineportal Watson.