Podium zur Kirchenratswahl Kulturkampf bei den Stadtluzerner Katholiken Wie politisch soll die Kirche sein? Darüber wurden sich die Stadtluzerner Kirchenratskandidaten an einem Podium im Maihof nicht einig. Simon Mathis Jetzt kommentieren 23.03.2022, 22.49 Uhr

Am 3. April kommt es in der Katholischen Kirche der Stadt Luzern zu einem Novum: Erstmals in der Geschichte findet eine Urnenwahl für die Gesamterneuerung des Kirchenrates statt. Acht Personen kämpfen um vier Sitze. Sechs von ihnen waren gestern Abend am Podium im Auditorium der «Luzerner Zeitung» anwesend.

André Bachmann. Bild: PD

Die Debatte verlief äusserst engagiert und lebhaft. Moderiert von Martin Messmer, Co-Leiter Online und stellvertretender Chefredaktor der «Luzerner Zeitung», kreiste die Diskussion um grosse Grundsatzfragen. Es bildete sich sogleich eine klare Front zwischen den drei Vertretern der Liste «Aufwind in den Kirchenrat» und den beiden Vertretern der Liste «Kraftvoll in die Zukunft».

Katholiken sollen Klimajugend ins Boot holen

Urban Frye. Bild: PD

André Bachmann (Aufwind), der Präsident des regionalen Entwicklungsträgers LuzernPlus, machte zu Beginn der Debatte klar, worum es ihm geht: «Wir müssen häufiger und klarer Haltung bekennen. Bei der Konzernverantwortungsinitiative hat die Kirche klar Stellung bezogen. Das muss vermehrt geschehen.» Ins gleiche Horn stiess Grünen-Kantonsrat Urban Frye (Aufwind): «Wir müssen das Evangelium nicht nur verkünden, sondern auch leben. Etwa indem wir mit der Klimajugend zusammenarbeiten. Wir müssen die Leute mit ins Boot holen, die unseren Planeten, die Schöpfung, retten wollen.»

Marianne Widmer. Bild: PD

Marianne Widmer (Aufwind) platzierte eines ihrer Hauptanliegen: «Ich würde, wenn ich könnte, sofort das Pflichtzölibat abschaffen und die Frauenordination einführen. Mir ist bewusst, dass das nicht so einfach ist. Aber ich möchte mich dafür engagieren.» Damit war auch gleich die strukturelle Krux der Ausgangslage angesprochen. Denn die Stadtluzerner Kirchenführung basiert auf einer so genannten «Doppelstruktur»: auf der einen Seite die pastorale Seite, die absolutistisch organisiert ist und bis hinauf zum Papst reicht, auf der anderen Seite die demokratisch legitimierte Exekutive sowie das Kirchenparlament. In der Praxis ist es so, dass die pastorale Seite meist das letzte Wort hat, obschon auch der Kirchenrat auf inhaltliche Fragen Einfluss nehmen kann.

Politischer Aktivismus gegen Umsicht

Susanna Bertschmann-Schmid. Bild: PD

Mit Blick auf diese Konstellation betonte die jetzige Kirchenratspräsidentin Susanna Bertschmann-Schmid (Kraftvoll), die als einzige Bisherige wieder antritt: «Dieser Darstellung, als wären wir ein lahmer Verein, der nichts macht und sich auf seinen Lorbeeren ausruht, muss ich klar widersprechen. Es ist immer einfacher zu fordern, als dann tatsächlich umzusetzen.» Sie wies auf zahlreiche soziale und ökologische Leistungen hin, welche die Kirche vorzuweisen habe.

Arun Fabian Pfaff. Bild: PD

Auch Arun Fabian Pfaff (Kraftvoll), der sich als Stimme für die Jungen präsentierte, hielt fest: «Wir müssen aufpassen, dass wir keine unnötigen Konflikte schaffen. Die beiden Ebenen der Doppelstruktur müssen zusammenhalten.» Während also «Aufwind» auf klarere politische Positionierung pochte, mahnte «Kraftvoll» zu Vorsicht und Umsicht. Zur jener Liste gehören auch Christian Brantschen und Stephanie Plersch Jurt. Sie konnten gestern jedoch nicht anwesend sein.

Michael Zeier-Rast Bild: PD

Der sechste Kandidat in der Runde, Mitte-Grossstadtrat Michael Zeier-Rast, wies auf das Imageproblem der Weltkirche hin: «Unsere Kirche arbeitet gut, es wird aber vielfach gar nicht wahrgenommen. Gegen die Weltkirche können wir nicht antreten. Wir können uns nur für das einsetzen, was wir selber hier in Luzern tun. Seien wir mutiger und zeigen den Leuten, was wir alles leisten.»

