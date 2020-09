Reportage Schweizweite Premiere nach 10 Jahren in Hochdorf: So lief das erste legale Pokerturnier ausserhalb eines Casinos ab Lange Zeit war das Durchführen von privaten Pokerturnieren untersagt. Seit Juli ist es im Kanton Luzern – dem ersten der Schweiz – wieder erlaubt. Am Wochenende machte der Pokerclub Seetal in Hochdorf den Anfang. Livia Fischer 28.09.2020, 05.00 Uhr

Gefüllter Saal im Hotel Kreuz in Hochdorf: Hier fand am Wochenende das erste legale Pokerturnier ausserhalb eines Casinos statt.

Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 25. September 2020)

Freitag, 18.36 Uhr. Vor sechs Minuten öffnete der neu gegründete Pokerclub Seetal, der sich im Nebenraum der Cross Bar beim Hotel Kreuz in Hochdorf befindet, seine Türen. Dort, wo früher Töggelikasten und Billardtische standen, befinden sich jetzt vier schwarz-blaue Pokertische, umgeben von je zehn schwarzen Stühlen. Der Raum füllt sich von Minute zu Minute mehr, fünf Männer stehen vor der Kasse Schlange. Sie alle sind dunkel gekleidet, manche tragen Hemd und Sakko, andere einen Kapuzenpullover.

Alfred Berisha, Präsident der Pokerclubs Seetal und Veranstalter des Pokerturniers.

Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 25. September 2020)

Hinter der Kasse steht Alfred Berisha; das Hotel Kreuz gehört seiner Familie, die Cross Bar wird von seiner Schwester geführt. Er ist Präsident des Pokerclubs Seetal und Veranstalter des Pokerturniers. «Ich kann es selber noch nicht ganz glauben, dass wir wirklich schweizweit die Ersten sind, die nach zehn Jahren wieder offiziell ein privates Pokerturnier durchführen. Das ist schon ein Highlight», sagt der 27-Jährige strahlend. Künftig sollen drei Turniere die Woche stattfinden: freitags, sonntags und mittwochs.

Hier kann niemand unlimitiert pokern

Damit so ein Turnier von den kantonalen Behörden bewilligt wird, müssen über ein Dutzend Punkte auf einem Merkblatt erfüllt sein. Die Liste fängt bei der Festlegung des maximalen Startgeldes pro Spieler an und hört mit der Spielsuchtprävention und einer Berichterstattung innert drei Monaten nach der Durchführung an die Bewilligungsbehörde, in diesem Fall an die Gewerbepolizei, auf. Für den heutigen Abend gilt: Ein Spieler darf maximal 300 Franken ausgeben. «Als Veranstalter ist es meine Aufgabe, zu gewährleisten, dass niemand mehr zockt», sagt Berisha. Denn wird die Regel gebrochen, kann ihm die Wirtschaftsbewilligung entzogen werden.

«Es lohnt sich also wirklich nicht, da zu bescheissen. Nicht einmal für tausend Franken.»

Zumal allein schon die Beschaffung der gesamten Ausstattung wie Pokertische, Stühle, Karten und Chips mit hohen Kosten verbunden ist.

René Ruch, Präsident des Schweizerischen Pokerverbands.

Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 25. September 2020)

Grosse Unterstützung bei der ganzen Planung erhielt Berisha von René Ruch, dem Präsidenten des Schweizer Pokerverbands (SPOV). Der 71-Jährige, der sich selbst als «uralten und einen der erfahrensten Pokerspieler der Schweiz» bezeichnet, ist auch jetzt vor Ort. Gemeinsam mit drei weiteren Vorstandsmitgliedern des SPOV schaut er, dass alles «korrekt und gut über die Bühne läuft». Denn: «Bei einem Pokerturnier gibt es klare Vorschriften und Gesetze, die eingehalten werden müssen. Hier den Überblick zu behalten, ist nicht ganz einfach für einen Neuling.» Die oberste Regel für die Spieler beim Pokern: Die Spielweise der anderen Teilnehmer wird nicht kommentiert. Jegliche Kritik ist nicht nur unerwünscht, sondern gar unerlaubt. Ruch:

«Jeder spielt, wie er will. Das gilt es zu akzeptieren.»

Und wenn jemand mal aggressiv wird, ist es die Aufgabe des Dealers, zu schlichten. Wie sich später herausstellt, war das an diesem Abend nicht nötig.

Gewerbepolizei macht künftig Stichkontrollen

19 Uhr. Das Teilnehmerfeld ist komplett, 34 Männer und zwei Frauen haben Platz genommen. Mit einem lauten «Let’s Go!» eröffnet Berisha das Turnier. Daraufhin ist es ruhig, nur das Kartenmischen der Dealer ist zu hören. Schliesslich auch das Klacken der Pokerchips. Abgesehen von einem leisen Gemurmel hie und da, herrscht nach 30 Minuten immer noch Stille, die Spieler sind hoch konzentriert. Allmählich schwindet auch Berishas Anspannung. Nicht nur die Experten des SPOV haben ihn vor dem Start des Turniers nervös gemacht, sondern auch der Besuch von Urs Renggli. Als Chef der Gastgewerbe- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern ist es sein Job, zu kontrollieren, ob die kantonalen Auflagen eingehalten werden.

Die Spieler und Spielerinnen zeigen beim Maskentragen Solidarität, beim Pokern schaut dann aber jeder und jede wieder für sich. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 25. September 2020)

Wobei: Eine Kontrolle, bei der eine Checkliste abgearbeitet wird, ist es nicht. Zwar stand Renggli schon mehrere Wochen zuvor zwecks Absprache des Schutz- und Sozialkonzeptes – Letzteres ist jenes zur Suchtprävention – mit Berisha in Kontakt, was genau ihn am Abend erwartet, wusste er bis jetzt aber nicht. «Für uns ist es ja auch das erste Mal, dass so ein Turnier bewilligt und durchgeführt wird. Vor dem Verbot vor zehn Jahren waren private Pokerturniere nämlich nicht bewilligungspflichtig», sagte er. Sowohl für die Gewerbepolizei als auch für die Veranstalter gelte darum vorerst: Erfahrungen sammeln. Ob bald andere Pokerclubs mit Turnierveranstaltungen folgen, steht noch offen.

«Vor einem Jahr hatten wir mehrere Anfragen, seit dem Gesetzeswechsel im Juli wurde jedoch noch kein anderes Gesuch eingereicht.»

21.40 Uhr. Rengglis Arbeit ist für den heutigen Abend getan. «Ich habe einen guten ersten Eindruck. Nach all den Absprachen wäre ich aber auch enttäuscht gewesen, wäre es anders», resümiert er schmunzelnd. Zufrieden und im Vertrauen, dass der Abend auch weiterhin so geordnet verläuft, macht er sich auf den Nachhauseweg.