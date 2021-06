Gemeindepolitik Das hat die neue Geschäftsführerin von Adligenswil vor – und das erwarten die Parteien von ihr Im Gegensatz zu anderen Gemeinden hat in Adligenswil die 2016 eingeführte Geschäftsübergabe von Anfang an funktioniert. Jetzt kommt es zur Stabübergabe von Lucas Collenberg an Esther Müller. Hugo Bischof 07.06.2021, 05.00 Uhr

Lucas Collenberg wurde vor fünf Jahren vom damaligen Gemeinderat zum ersten CEO von Adligenswil ernannt. Der heute 40-jährige Bündner tritt eine neue Stelle als Gemeindeschreiber und Mitglied der Geschäftsleitung in der Gemeinde Domat/Ems (GR) an. Seine Nachfolgerin als CEO in Adligenswil ist seit Anfang Juni die 55-jährige Luzernerin Esther Müller.

Der erste CEO von Adligenswil Lucas Collenberg (links) mit seiner Nachfolgerin Esther Müller auf der Dachterrasse des Gemeindehauses. Bild pd/Stefan Ragaz

Neue Geschäftsführerin war vorher Verwaltungsdirektorin der Uni Luzern

Esther Müller war Ende November 2020 nach neuneinhalbjähriger Tätigkeit als Verwaltungsdirektorin der Universität zurückgetreten. Zuvor war sie von 1998 bis 2011 Leiterin des Steueramtes der Stadt Luzern. «Adligenswil kenne ich bisher vor allem als Naherholungsgebiet und als Unternehmensstandort», sagt sie und fügt an:

«Und ich weiss, dass sehr interessante Persönlichkeiten in Adligenswil wohnen und wohnten. Ich freue mich darum besonders auf spannende und vielfältige Begegnungen.»

Als Geschäftsführerin könne sie ihre Fähigkeiten und Erfahrungen als Generalistin einbringen und an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung tätig sein: «Mich haben die gute Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinderat und den Parteien und die transparente Informationspolitik beeindruckt.» Esther Müller wohnt mit ihrem Partner in der Nachbargemeinde Luzern und wird auch hier wohnen bleiben.

Adligenswil stehe vor einem nächsten grossen Entwicklungsschritt, sagt Müller: «Zentral sind sicher die Finanz- und Immobilienstrategie, aber auch die Schulraumplanung und die Schulstrategie.» Jetzt stehe mit der Teilrevision der Ortsplanung ein weiterer wichtiger Schritt bevor: «Diese ist für die Stärkung der Attraktivität von Adligenswil als Wohn- und Arbeitsort sehr wichtig.» Der Einbezug der Bevölkerung werde bei diesen Arbeiten zentral sein. Die Entwicklung der finanziellen Situation von Adligenswil werde aufzeigen, wann weitere Projekte wie zum Beispiel die Zentrumsgestaltung möglich sein werden: «Mir ist es ein Anliegen, dass Adligenswil weiterhin nicht nur als Gemeinde, sondern auch als Gemeinschaft funktioniert. Dazu braucht es einfache und professionelle Abläufe in der Verwaltung und gute Infrastrukturen für vielfältige Begegnungen, ein aktives Vereinsleben und eine lebendige Kultur.»

Das erwarten die politischen Parteien von der neuen Geschäftsführerin:

«Sie muss die Bürgernähe weiter verbessern», sagt Klaus Zwyssig (FDP):

«Heute ist die Verwaltung bei gewissen Anfragen der Bevölkerung zwar freundlich, aber zu wenig bürgerorientiert.»

Sie müsse wenn nötig Mut zu Veränderungen im Personalbereich haben: «Auf der anderen Seite muss sie den Mitarbeitenden auch eine berufliche Perspektive bieten.» Die neue Geschäftsführerin dürfe «in der Öffentlichkeit deutlich wahrnehmbar sein und auch als Ansprechperson dienen», sagt Andreas Heggli (Grüne). Auch Susanne Wildhirt (CVP) erwartet einen «klaren Führungsstil».

Das sind die Erfahrungen

Die Umstellung auf das Geschäftsführermodell war laut Müllers Vorgänger Lucas Collenberg eine grosse Herausforderung: «Nach rund fünf Jahren darf man aber behaupten, dass es gut funktioniert. Natürlich können gewisse Prozesse und Strukturen noch verbessert werden.» Das Modell bedeutet, dass sich der Gemeinderat auf die strategischen Entscheide beschränkt, während sich der von ihm ernannte Geschäftsführer (CEO) um die operativen Geschäfte kümmert. In Adligenswil leitet der CEO die Verwaltung mit 70 Angestellten.

Auch die politischen Parteien in Adligenswil beurteilen die Einführung des CEO-Modells positiv. FDP-Präsident Klaus Zwyssig erklärt:

«Im Tagesgeschäft ist oftmals Fachwissen gefragt, das ein Gemeinderat üblicherweise nicht mitbringt.»

Zu Beginn sei die Trennung zwischen operativer und strategischer Führung noch nicht von allen Gemeinderatsmitgliedern verstanden worden. Die Folge seien Kompetenzüberschreitungen gewesen: «Heute ist das System eingespielt, und der Gemeinderat handhabt es mittlerweile professionell.»

Das Modell habe sich bewährt, sagt auch Andreas Heggli (Grüne). Allerdings dürfe man dabei nicht nur an eine einzelne Person denken: «Der Geschäftsführer ist auf verlorenem Posten, wenn die Geschäftsleitung als Team nicht funktioniert.» Bei der Trennung zwischen operativer und strategischer Führung gebe es noch «Luft nach oben». Eine 100-prozentige Trennung zwischen operativer und strategischer Führung lasse sich nie realisieren, sagt Patrick von Dach (GLP): «Ich denke aber, man hat sich in der Zwischenzeit diesbezüglich gefunden.» Die Verantwortungsbereiche zwischen Gemeinderat und Geschäftsleitung seien mit definierten Stellenbeschreibungen gut geregelt worden, sagt Roger Rölli (SVP).

«Die Abläufe und Prozesse sind in der Praxis erprobt; das Zusammenspiel strategische und operative Ebene ist flüssig», erklärt René Boog (SP). Die Qualität in der Verwaltung habe sich deutlich verbessert, betont Susanne Wildhirt (CVP): «Die Gemeinderäte sind zeitlich entlastet und haben kleinere Pensen. Wie stark sich der Gemeinderat in die operativen Geschäfte einmischt oder ob sich die Geschäftsführung bei grösseren operativen Aufgaben politisch vom Gemeinderat absichert, können wir momentan nicht beurteilen.»

19 Gemeinden mit Geschäftsführermodell Den Begriff Geschäftsführer (CEO) kannte man lange nur aus der Wirtschaft. Seit 2005 bietet das Luzerner Gemeindegesetz auch den Kommunen die Möglichkeit, einen CEO einzusetzen. Er ist Chef der Gemeindeverwaltung und zuständig für das operative Tagesgeschäft. Die Gemeinderäte, die zuvor stark in die Verwaltung ihrer Ressorts eingebunden waren, fällen nur noch die politischen und strategischen Entscheide, entsprechend werden ihre Pensen meist deutlich reduziert. Gemäss der HSS Unternehmens- und

Informatikberatung Sursee kennen im Kanton Luzern zurzeit neunzehn Gemeinden das Geschäftsführermodell: Adligenswil, Ballwil, Buchrain, Buttisholz, Ebikon, Eich, Geuensee, Knutwil, Meierskappel, Nebikon, Nottwil, Römerswil, Root, Rothenburg, Ruswil, Schüpfheim, Triengen, Weggis, Wikon.

Gute Noten für scheidenden CEO Lucas Collenberg

Lucas Collenberg erhält für seine Arbeit gute Noten. «Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass in Adligenswil das neue Geschäftsführungsmodell ohne grössere Turbulenzen zum Tragen gekommen ist – im deutlichen Unterschied zu diversen anderen Gemeinden», sagt Andreas Heggli (Grüne). «Seine unaufgeregte Kommunikation und präzise Arbeit haben sich bewährt.» Auch Roger Rölli (SVP) betont, es sei Collenbergs Durchhaltewillen zu verdanken, dass das CEO-Modell sich etablierte. René Boog (SP) sagt: «Lucas Collenberg überzeugte durch gute Dossierkenntnisse, hohe Kundenorientierung und pflegte den Kontakt mit verschiedenen Anspruchsgruppen der Gemeinde.» Schliesslich findet Klaus Zwyssig (FDP), Lucas Collenberg habe es verstanden, «Herausforderungen mit dem Gemeinderat nicht eskalieren zu lassen.»

Bei der Einführung des CEO-Modells habe Lucas Collenberg engagiert mit der damaligen Gemeindepräsidentin Ursi Burkart (CVP) zusammengearbeitet, betont Susanne Wildhirt (CVP). Sie bezeichnet Collenberg als «stillen Schaffer - seine Arbeiten waren fundiert und gut». Allerdings:

«Sein Führungsanspruch hätte noch stärker sein dürfen.»

Die Umsetzung des neuen Finanzhaushaltgesetzes, die Schulraumplanung und das Projekt Wärmeverbund waren gemäss den Parteisprechern einige der wichtigen Weichenstellungen, die Collenberg wesentlich mitgestaltete.

Einführung eines Parlaments ist in Adligenswil kein Thema

Viele andere Gemeinden im Kanton Luzern haben das CEO-Modell ebenfalls eingeführt. Nicht überall verlief dies reibungslos. In Rickenbach kündigte der Geschäftsführer im Januar 2017 nach nur fünfmonatiger Amtszeit. In Ebikon trat die Geschäftsführerin im Juni 2017 wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Gemeinderat nach nur zweieinhalb Monaten zurück. Die Ebikoner Stimmbevölkerung beschloss im September 2020 überdies die Einführung eines Parlamentes. Das könnte bedeuten, dass das 2016 eingeführte CEO-Modell wieder abgeschafft und dafür die Gemeinderatspensen wieder erhöht würden.

In Adligenswil ist die Einführung eines Parlaments bei den politischen Parteien «derzeit undenkbar», mit knapp 5500 Einwohnern sei die Gemeinde dafür zu klein. Zum Vergleich: Ebikon hat rund 14’000 Einwohner. Mit einem Einwohnerrat würden die Abläufe nur «schwerfälliger und kostenintensiver», erklärt Roger Rölli (SVP). «Viel zu teuer und ineffizient», sagt auch Klaus Zwyssig (FDP). «Die Mitwirkung der Bevölkerung muss aber – jenseits und zusätzlich zu den Ortsparteien – ausgebaut werden», sagt Andreas Heggli (Grüne), «damit nicht nur das undifferenzierte Ja-Nein an der Urne gefragt ist. Dafür müssen neue Wege und Methoden ausgedacht und ausprobiert werden.»