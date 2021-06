Politik Der Klimaschutz wird links: Wohin die Luzerner Bewegung steuert Weniger CO 2 , dafür mehr Rechte für Frauen und Geringverdiener: Die Forderungen aus den einstigen Schülerstreiks haben sich gewandelt – auch in Luzern. Robert Knobel 21.06.2021, 05.00 Uhr

Was mit den Sitzstreiks der Schülerin Greta Thunberg angefangen hatte, wurde 2019 auch in Luzern zur Massenbewegung: An den Klimademonstrationen beteiligten sich bis zu 2000 Personen – mehrheitlich Kinder, Jugendliche und Familien.

Klimademo in der Stadt Luzern im April 2019.

Bild: Dominik Wunderli

Doch die bunten Volksumzüge verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren – im Coronajahr 2020 war an solche Massenaufläufe nicht zu denken. Erst 2021 nahmen die Demos wieder Fahrt auf. Zuletzt gingen am 21. Mai in Luzern Hunderte auf die Strasse:

Die Demo-Teilnehmer fuhren mit dem Velo durch die Stadt Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Mai 2021)

Doch wie präsentiert sich die Klimabewegung heute? Ist sie noch dieselbe wie vor der Coronapause? Augenfällig ist, dass die Bewegung politischer geworden ist. Waren die Forderungen der Schülerstreiks noch ziemlich allgemein (CO 2 -Reduktion auf «netto Null»), so geraten jetzt konkrete politische Projekte ins Visier. So hat sich der «Klimastreik Zentralschweiz», die zurzeit aktivste Gruppe in Luzern, in der Vernehmlassung zum Klima- und Energiebericht des Kantons Luzern geäussert. Zudem beteiligt sie sich am Widerstand gegen die geplante Autobahnumfahrung Bypass. «Der Bypass zementiert eine rückständige Verkehrspolitik, welche Unmengen an CO 2 verursacht. Solch ein fossiles Projekt muss unbedingt verhindert werden», sagt Erich Schmidiger vom Klimastreik Zentralschweiz.

Sie kämpfen in Luzern fürs Klima Der Klimastreik Zentralschwez ist Teil der nationalen Gruppe Klimastreik Schweiz und präsentiert sich vor allem auf Instagram mit zirka 1000 Abonnenten sowie auf Facebook. Zum engen Kern gehören rund 10 Personen, daneben gibt es einen Koordinationspool von etwa 50 Personen. An monatlichen Sitzungen werden jeweils Strategien diskutiert und Demos organisiert. Daneben gibt es Regionalgruppen, etwa in Nidwalden, Zug und Sursee. Hinzu kommen Whatsapp-Gruppen wie «Eltern fürs Klima» (ca. 200 Mitglieder), welche sich regelmässig austauschen. Der Verein Klimagrosseltern Zentralschweiz mit rund 50 Mitgliedern ist die einzige Gruppierung mit einer offiziellen Rechtsform.



Der «Strike for Future» wurde vom Klimastreik Schweiz initiiert. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Klimademos haben die «Strikes for Future» explizit eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Wende zum Ziel.

«Strike for Future» statt «Klimademo»

Politischer geworden ist die Klimabewegung aber noch in anderer Hinsicht: Prägten an den früheren Demos Familien und Kinder das Bild, so waren 2021 Gewerkschaften und Vertreterinnen des «Feministischen Streiks» nicht zu übersehen. Diese Demonstrationen nennen sich denn auch nicht mehr «Klimademo», sondern «Strike for Future», an denen neben dem Klima auch soziale Anliegen thematisiert werden. Konsequenterweise riefen die Klimaaktivisten dann auch zur Teilnahme am «Feministischen Streik» vom 14. Juni auf.

Der «Feministische Streik» in der Stadt Luzern wurde vom Klimastreik unterstützt. Bild: Dominik Wunderli (14. Juni 2021)

Es findet also eine Vermischung von ökologischen und diversen anderen Forderungen statt. Erich Schmidiger sagt:

«Wer sich vertieft mit der Klimathematik auseinandersetzt, erkennt, dass die Klimakrise ein Teil mehrerer zusammenhängender Krisen ist und nicht als eine einzelne Krise bekämpft werden kann.»

Die Klimakrise sei auch eine Folge des gegenwärtigen Wirtschaftssystems, «das auf Ausbeutung beruht». Der Slogan «System Change, not Climate Change», den die streikenden Schüler jeweils unter Applaus der Älteren skandierten, scheint also langsam seine kindliche Unschuld zu verlieren.

Aufruf zur Radikalisierung der Gewerkschaften

Das zeigt auch ein Blick in den «Klima-Aktionsplan» von Klimastreik Schweiz. Neben Massnahmen zur Erreichung von «netto Null» sind dort auch klassische linke Forderungen aufgelistet: von der Elternzeit über Ausländerstimmrecht bis zur Beschränkung des Privateigentums. Dabei – und so steht es auf der Website von Klimastreik Schweiz – sei ein «Systemwandel» bloss die letzte Möglichkeit, falls die Klimaziele anders nicht erreicht werden können. Für Erich Schmidiger ist dieser Punkt bereits erreicht:

«In Sachen Klimaschutz wird nicht genug gemacht. Das zeigt, dass das aktuelle System versagt hat.»

Welches System denn besser sei, lässt Schmidiger offen – es brauche auch nicht zwingend eine sozialistische Revolution, sicher aber «Klimagerechtigkeit im Sinne von mehr sozialer Gerechtigkeit». Daher zählen die «Strikes for Future» fest auf die Mobilisierungskraft der Gewerkschaften, um die «antirassistischen, ökologischen, feministischen und sozialen Kämpfe» zu verbinden, wie es auf der Website heisst. Die Klimabewegung solle sich an der «Demokratisierung und Radikalisierung» der Gewerkschaften beteiligen, heisst es weiter.

«Mit Klassenkampf kommt man hier nicht weiter»

Solche Rhetorik kommt nicht überall gut an. «Wir wollen uns für Klimaschutz einsetzen. Mit Klassenkampf kommt man hier nicht weiter», sagt Max Kläy vom Vorstand der Klima-Grosseltern Zentralschweiz. Kläy befürchtet, dass die Vermischung von Klimaschutz mit anderen Themen kontraproduktiv wirkt:

«Die Erderwärmung ist ein physikalischer, vom Mensch gemachter Prozess, keine politische Links-Rechts-Frage.»

Die Klima-Grosseltern beteiligen sich zwar ebenfalls an den «Strikes for Future», verfolgen aber sonst ihre eigene Agenda: «Wir sehen unsere Aufgabe in der Aufklärung, zum Beispiel über die Rolle der Banken oder die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Klima», sagt Max Kläy.