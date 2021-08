Politik Die höchste Emmerin wünscht sich vom Parlament einen Perspektivenwechsel Maria-Rosa Saturnino ist die neue Einwohnerratspräsidentin von Emmen. Die 30-jährige SP-Politikerin hat einen starken Gerechtigkeitssinn – und ist überzeugt, dass sie es besser macht als Donald Trump. Beatrice Vogel 13.08.2021, 05.00 Uhr

Der Einwohnerrat hat der Gemeinde Emmen in diesem Sommer einen neuen Superlativ beschert: Mit Maria-Rosa Saturnino wählte das Parlament die bisher jüngste Frau zur Einwohnerratspräsidentin. Just am Tag ihrer Wahl feierte sie ihren 30. Geburtstag. Saturnino ist seit 2018 Mitglied der SP-Fraktion, die seit den letzten Wahlen nur aus Frauen besteht – erstmals in der Geschichte des Einwohnerrats Emmen; ein weiterer Superlativ, an dem die junge Parlamentarierin teilhat.

Maria-Rosa Saturnino (SP). Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke,

9. August 2021)

Sie ist jung, ja, «aber so jung nun auch wieder nicht mehr», findet Maria-Rosa Saturnino selbst. «Trotzdem sprechen mir manche wegen meines Alters die Kompetenzen ab.» Das merke sie in der Politik wie auch im Arbeitsleben. Wer sich mit ihr unterhält, merkt schnell, dass diese Unterstellung nicht zutrifft. Ihre Voten im Parlament sind gut vorbereitet, sie spricht redegewandt und mit Feuer. «Ich habe hohe Ansprüche an meine sprachlichen Fähigkeiten und investiere viel Zeit in die Voten», sagt sie. Das kommt nicht von ungefähr: Saturnino ist Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin, bei der CSS-Versicherung arbeitet sie als Kommunikationsberaterin.

Schweizerisch-italienische Doppelbürgerin

Zur Politik gekommen ist Saturnino unter anderem durch ihr Elternhaus. Ihre Mutter, Karin Saturnino, war ebenfalls SP-Einwohnerrätin und präsidierte den Rat vor zwölf Jahren. Ihr Vater war lange Kirchgemeindepräsident. «So wurde bei uns zu Hause immer über aktuelle Themen in Emmen diskutiert.» Doch vor allem habe sie schon früh einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt, erzählt sie. «Mich hat es immer gestört, wenn Leute ungerecht behandelt wurden.» Deswegen habe sie sich für die SP entschieden, weil die Partei sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt.

Geprägt habe sie zudem der kirchliche Grundsatz der Nächstenliebe und Toleranz, als sie Ministrantin war. Genauso wie die schwierige Zeit in der Kantonsschule Reussbühl, als sie eher eine Aussenseiterin war, «und ich gemerkt habe, wie es ist, am Rand zu stehen». Oder das Miteinander verschiedener Kulturen, das sie während ihrer Studienzeit in Lugano und Fribourg kennen gelernt hat. Auch ihr eigener Migrationshintergrund – ihr Vater stammt aus Italien – lässt sich nicht wegdenken.

Solidarität als Motto für das Präsidialjahr

Ihr Hintergrund und ihre Erfahrungen, aber auch die Coronapandemie haben dazu geführt, dass sich Saturnino das Thema Solidarität auf die Fahne ihres Präsidialjahres geschrieben hat. So versuche sie, Politik zu machen, sagte sie bei ihrer Rede zur Annahme der Wahl: «Stets mit einem Blick auf die andere Seite.» Denn die Welt sei so komplex, dass es oft keine allgemeingültige Lösung gebe. Sie wünscht sich von ihren Ratskolleginnen und -kollegen, «dass wir versuchen, andere Perspektiven einzunehmen». Denn es sei die Aufgabe eines Parlaments, die Interessen der gesamten Bevölkerung zu vertreten und Entscheide solidarisch für alle zu fällen.

Saturnino möchte im kommenden Jahr auch jenen Teil der Bevölkerung in den Fokus rücken, der nicht abstimmen darf. Sie ist eine Befürworterin des Ausländer- und Jugendstimmrechts. Zudem will sie sich dafür einsetzen, dass Jugendliche mehr Orte erhalten, wo sie sich treffen können, wie den Emmenpark.

Maria-Rosa Saturnino beim alten Klärbecken im Emmenpark bei der Viscosistadt, einem Ort, der für sie die Entwicklung Emmens repräsentiert. Bild: Pius Amrein

(9. August 2021)

Die Themen passen ins Spektrum ihrer politischen Schwerpunkte: Beruf und Familie, Bildung sowie Kulturförderung. Und natürlich Frauenförderung: Die überzeugte Feministin wünscht sich ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Einwohnerrat Emmen. Für Frauen, die zu hohe Ansprüche an sich stellen und sich deswegen nicht in die Politik wagen, hat sie einen Tipp: «Ich habe mich gefragt: Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Dass ich als Politikerin werde wie Donald Trump als US-Präsident. So schlecht wie er werde ich es aber nie machen, also kann ich es ja versuchen», sagt sie schmunzelnd.