Politik Die Wunschpartner der Stadt Luzern sind die Agglogemeinden Der Luzerner Stadtrat hat seine Legislaturziele aktualisiert. Erstaunlich: Der Wiedereintritt in den Verband Luzerner Gemeinden (VLG) wird nicht mehr erwähnt. Robert Knobel 14.09.2021, 18.30 Uhr

Alle zehn Jahre aktualisiert die Stadt Luzern ihre Gemeindestrategie, in der wichtige langfristige Ziele festgehalten sind. Die aktuelle Strategie ist noch bis 2028 gültig. Daraus abgeleitet erarbeitet der Stadtrat alle vier Jahre ein Legislaturprogramm, in dem die Ziele konkretisiert werden. Dieser Moment ist jetzt wieder fällig: Der Luzerner Stadtrat präsentierte am Dienstag das Legislaturprogramm 2022-2025. Darin finden sich sehr allgemeine Ziele wie eine «lebenswerte Stadt» oder auch das Bekenntnis zu den beiden Grossprojekten Bypass und Durchgangsbahnhof. Wer genau hinschaut, entdeckt aber einige interessante Details und Schwerpunkte, die sich verschoben haben.

Die Grenzen zur Agglomeration sind fliessend – die umliegenden Gemeinden sind bevorzugte Partner für die Stadt Luzern. Leserbild: Regula Aeppli / LZ

Hiess es in der bisherigen Version des Legislaturprogramms noch, die Stadt wolle eine «verlässliche Partnerin» für die Region und den Kanton sein, so rückt sie neu ihre Stellung als Zentrum des Kantons in den Fokus. Kanton und Gemeinden sollen für das Problem der Zentrumslasten sensibilisiert werden – die Stadt wünscht sich «verbindlichere Formen der Zusammenarbeit». Erstaunlich: Als Partner nennt der Stadtrat nur den Gemeindeverband der Region Luzern, LuzernPlus, sowie die K5-Allianz der grossen Agglogemeinden. Der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) wird hingegen nicht erwähnt. Auch das Ziel des bisherigen Legislaturprogramms, das Verhältnis zum VLG «zu klären», sucht man in der neuen Version vergebens – obwohl es noch keineswegs erfüllt ist. Die Frage, ob die Stadt Luzern dereinst wieder in den VLG eintreten wird, ist weiterhin offen.

Auch wenn der VLG nicht mehr namentlich genannt wird, bleibe das Verhältnis zum Gemeindeverband unter dem Legislaturziel «Aussenbeziehungen» sehr wohl aktuell, wie Stadtschreiberin Michèle Bucher auf Nachfrage betont. Der Wiedereintritt der Stadt Luzern bleibe ein klares Ziel, bekräftigt auch Stadtpräsident Beat Züsli (SP). Der Stadtrat will demnächst einen entsprechenden Antrag im Parlament stellen. Allerdings ist dort der Widerstand noch immer recht gross – ob ein VLG-Beitritt eine Mehrheit finden wird, ist ungewiss.

Wurde bisher ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 100 Prozent im Fünfjahresschritt angestrebt, so sollen künftig 80 Prozent ausreichen. «Mittelfristig» soll der Finanzhaushalt ausgeglichen sein, heisst es weiter. In der alten Version war noch von «mittel- und langfristig» die Rede. Die Aussagen zum Bereich Wirtschaft sind sehr allgemein gehalten: Man wolle ansässige Firmen pflegen und für neue attraktiv sein. Beklagt wird zwar ein tiefer Anteil an Beschäftigten in innovativen Branchen. Konkrete Massnahmen, dies zu ändern, werden aber nicht genannt. Zumindest indirekt könnte die Digitalisierung Abhilfe schaffen. Hier will die Stadt nämlich einen Zacken zulegen. Schon in diesem Jahr will der Stadtrat dem Parlament einen ersten Zwischenbericht zur Digitalisierungsstrategie vorlegen. Vorangetrieben wird der Aufbau eines zentralen Serviceportals, bei dem sämtliche Dienstleistungen der städtischen – und womöglich auch kantonalen – Verwaltung digital angeboten werden.

Der Stadtrat wünscht sich noch mehr Veloverkehr – hier eine Zählstelle am Schweizerhofquai. Bild: Pius Amrein