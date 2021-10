Frauensession in Bundesbern: Das fordern zehn Luzernerinnen

Politik Diese zehn Luzernerinnen sind an der Frauensession des Bundes vertreten – und das sind ihre Forderungen Während zwei Tagen diskutieren 246 Frauen aus der ganzen Schweiz im Bundeshaus ihre dringlichsten Anliegen und behandeln Anträge aus eigens gebildeten Kommissionen.

Livia Fischer Jetzt kommentieren 28.10.2021, 19.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein halbes Jahrhundert ist es her, als erstmals elf Nationalrätinnen ins Parlament einzogen. Mit der Gleichstellung war’s damit aber nicht getan – noch immer ringt die Schweiz damit. Um den Frauen mehr Gehör zu verschaffen, findet am Freitag und Samstag die zweite Frauensession nach 1991 in Bundesbern statt. Die Teilnehmerinnen wurden nach Regionen gewählt. Aus der Zentralschweiz sind es insgesamt 20 Vertreterinnen. Für Luzern dabei wäre als Elfte im Bunde die Hackerin Tillie Kottmann. Mit der Begründung, ihr Ziel sei «die Anarchie, ein intersektionaler Feminismus und kein Parlamentarismus», werde sie aber «gar nicht erst erscheinen». Hier sagen die zehn anderen Frauen, was ihre wichtigsten Anliegen sind.