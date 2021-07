Politik Einwohnerrat Emmen erhält ein Audioarchiv Die Emmer Parlamentssitzungen sollen schon ab September aufgezeichnet werden. Das soll auch die Kanzlei entlasten. Beatrice Vogel 06.07.2021, 17.44 Uhr

Die Sitzungen des Einwohnerrats Emmen werden künftig aufgezeichnet und in einem Audioarchiv veröffentlicht. Einzelne Wortmeldungen können dann systematisch gesucht und nachgehört werden. Das Parlament war von dem Vorschlag der Gemeindekanzlei so begeistert, dass es sogar auf eine zweite Lesung des Geschäfts verzichtete. So soll bereits die nächste Sitzung im September aufgezeichnet werden können.