Entlebuch FDP-Politiker Martin Huber tritt aus der Partei aus Martin Huber, Präsident der Ortspartei Entlebuch, hängt alle seine politischen Ämter an den Nagel und verlässt die FDP. Grund, weshalb der Lokalpolitiker seiner Partei den Rücken kehrt, sind Meinungsverschiedenheiten. 04.10.2021, 09.09 Uhr

Seinen Austritt aus der FDP verkündete Martin Huber am späten Sonntagabend: «Hiermit erkläre ich meinen Austritt aus der FDP.Die Liberalen sowie meinen Rücktritt als Präsident der Ortspartei Entlebuch, als Delegierter der Ortspartei Entlebuch in der Kantonalpartei und als Delegierter des Wahlkreises Entlebuch in der nationalen Partei», teilte der Lokalpolitiker in einer E-Mail an die kantonale und nationale Parteileitung sowie verschiedene Medien mit.