Politik Gemeinsame Sache mit Uri und Wallis? Luzern soll sich den Bergkantonen anschliessen Mehrere Luzerner Kantonsräte fordern einen Beitritt zur Regierungskonferenz der Gebirgskantone. Diese hat erst kürzlich Appenzell Innerrhoden aufgenommen – zeigt sich aber auch gegenüber Luzern offen. Alexander von Däniken 01.03.2021, 05.00 Uhr

Typische Bergkantone haben eine tiefe Bevölkerungsdichte. Uri, Ob- und Nidwalden, Glarus, Wallis, Graubünden und Appenzell Innerrhoden zählen zum Teil deutlich weniger Einwohner pro Quadratkilometer als der Schweizer Schnitt von 215,2. Zum Vergleich: In Uri sind es nicht einmal 35. Typische Bergkantone haben hohe Berge. Die höchsten Punkte in den genannten Kantonen liegen alle über 2500 Meter.

Das Skigebiet Sörenberg hat laut CVP-Kantonsrat Hans Lipp ähnliche Herausforderungen wie Gebiete in Graubünden oder im Wallis.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sörenberg, 8. Januar 2021)

Kein Stadt-, aber auch kein typischer Bergkanton ist Luzern. Mit der neunthöchsten Bevölkerungsdichte der Schweiz (289,1), einem Hauptort mit mehr Einwohnern als ganz Uri und Nidwalden zusammen, aber auch mit dem Brienzer Rothorn als höchstem Punkt von immerhin 2351 Metern. Dieser Kanton soll sich nun der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) anschliessen. Das fordert CVP-Kantonsrat Hans Lipp aus Flühli. Sein Postulat haben auch Ratskollegen von FDP, SVP und SP unterzeichnet. Die bereits genannten Kantone sind übrigens bereits Mitglied der RKGK.

Konferenz mischt bei neuen Gesetzen mit

Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone ist 1981 gegründet worden und bezweckt gemäss Statuten «die Abstimmung und gemeinsame Vertretung ländlicher und gebirgsspezifischer Anliegen und Interessen gegenüber dem Bund, den Kantonen, den Verbänden und der Öffentlichkeit». Ausserdem will die Konferenz den Nutzen der ländlichen Gebiete und der Berggebiete für den Zusammenhalt des gesamten Landes aufzeigen und die Zusammenarbeit der Mitgliedkantone fördern.

Die Konferenz arbeitet mehrheitlich im Hintergrund, wie deren Generalsekretär Fadri Ramming auf Anfrage erklärt. Die RKGK bringe sich zum Beispiel bei den Themen Raumordnung/Tourismus, Energie, Finanzen, Verkehr und Aussenpolitik über die Gesetzeserarbeitung oder -mitwirkung ein, aber auch über Kontakte mit den parlamentarischen Kommissionen. «Auf diese Weise konnten verschiedene Vorlagen in den erwähnten Politikbereichen mitgestaltet werden», so Ramming. Die Themenvielfalt sei mit der Zeit gewachsen. «Anfänglich beschränkte sich der Zweck der RKGK auf Fragen im Zusammenhang mit der Wasserkraftnutzung.»

Genau bei Themen wie der Raumordnung oder dem Tourismus könne Luzern von der Konferenz profitieren, sagt Postulant Hans Lipp. Sei es bei Fragen rund um das Zweitwohnungsgesetz, um Grossraubtiere oder um Strassenbau mit Brücken und Kurven im Gebirge. Unter den Kantonsregierungen der RKGK werde auch regelmässig über die Öffnung oder Schliessung der Skibetriebe oder Bewirtungsmöglichkeiten gesprochen; das betreffe auch Luzern. Der Stadt- und Landgraben im Kanton dürfe dabei keine Rolle spielen.

Keine typischen Aufnahmekriterien

Doch passt Luzern überhaupt zu dieser Regierungskonferenz? Für Hans Lipp, der auch Gemeindeammann von Flühli ist, lautet die Antwort Ja. Schliesslich verfügen neben dem Entlebuch auch Kriens, Schwarzenberg, Willisau, das Napfgebiet und die Seegemeinden Greppen, Weggis und Vitznau über Alp- und Bergregionen. RKGK-Generalsekretär Fadri Ramming ergänzt, dass die Konferenz keine typischen Aufnahmekriterien kenne:

«Die bisherigen Mitglieder wie auch die gesuchstellende Kantonsregierung müssen gemeinsam zur Überzeugung gelangen, dass ein Mitwirken in der Konferenz für beide Seiten zielführend ist.»

Es sei erfreulich, dass sich ein Kanton für eine Mitgliedschaft interessiert, sagt Ramming weiter. Ob Luzern letztlich ein Aufnahmegesuch stellen will, müsse jedoch die Regierung selber entscheiden. Tatsächlich hat sich der Regierungsrat noch nicht zum Postulat von Hans Lipp geäussert. Falls die Regierung an einem Beitritt interessiert sein sollte, würden bereits vor Einreichung eines Gesuches Gespräche geführt, um die Beweggründe und Schnittflächen auszuloten. Ramming tönt bereits Wohlwollen seitens der RKGK an:

«In der Vergangenheit haben Standes- und Volksvertreter des Kantons Luzern insbesondere in der Energiepolitik wiederholt Anliegen der Gebirgskantone unterstützt.»

Wird ein Gesuch eingereicht, folgt eine zweijährige Phase, in der die gesuchstellende Regierung mit «Beobachterstatus» an den Sitzungen und sonstigen Aktivitäten der Konferenz teilnimmt. Nach Ablauf dieser Phase entscheiden beide Seiten über eine Vollmitgliedschaft. Für eine Aufnahme bedarf es der einstimmigen Zustimmung der in der RKGK zusammengeschlossenen Kantonsregierungen. Dazu gehört seit diesem Monat Appenzell Innerrhoden. Das ist im Hinblick auf eine Luzerner Kandidatur ein «gutes Zeichen», merkt Hans Lipp an.