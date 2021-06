Politik In den Luzerner Gemeindeparlamenten kommt es zu mehreren Rücktritten Mit dem Ende des Amtsjahres kommt es in den Legislativen der Stadt Luzern, von Emmen, Kriens und Horw zu zahlreichen Wechseln. Stefan Dähler 27.06.2021, 17.00 Uhr

Im Sommer endet das Amtsjahr 2020/2021 und damit auch die politische Karriere mehrerer Gemeindeparlamentarier. In der Stadt Luzern, in Emmen, Kriens und Horw kommt es zu mehreren Rücktritten, darunter befinden sich auch einige Aktivposten. Hier eine Übersicht:

In der Stadt Luzern hat Sandra Felder-Estermann (FDP) ihren Rücktritt bekanntgegeben, wie ihre Partei mitteilt. Sie war neun Jahre im Parlament aktiv und begründet den Entscheid unter anderem «mit ihrem neuen beruflichen Engagement und dem damit verbundenen höheren Pensum». Ihren Sitz übernimmt Peter Krummenacher. Der diplomierte Elektroingenieur HTL und Geschäftsführer der Stiftung zur Förderung des Verkehrshauses war bereits von 2014 bis 2020 Mitglied des Stadtparlaments.

Weiter tritt Mirjam Landwehr (Grüne) zurück. Sie war seit 2018 im Grossen Stadtrat aktiv und begründet den Schritt «unter anderem mit ihrem hohen beruflichen Engagement und Veränderungen im Privatleben», wie ihre Partei mitteilt. Ihre Nachfolgerin wird Selina Frey, Sozialarbeiterin FH bei der kantonalen Dienststelle Asyl- & Flüchtlingswesen.

Ausserdem wird neu Stefan Sägesser Fraktionschef der GLP. Er übernimmt von Jules Gut, der aber weiterhin im Grossen Stadtrat verbliebt.

In Emmen tritt Marta Eschmann (CVP) zurück. Sie war seit 2008 Mitglied des Einwohnerrats und präsidierte diesen im Amtsjahr 2019/2020. Die KMU-Geschäftsfrau und Mitinhaberin von Eschmann Pflanzen vollziehe den Schritt ebenfalls, um sich auf ihre beruflichen Tätigkeiten fokussieren zu können, teilt ihre Partei mit. Auf Eschmann folgt Tresa Stübi-Cavegn. Sie sei in Sedrun aufgewachsen, wohne seit 1994 in Emmen und arbeite als Chefarztsekretärin am Luzerner Kantonsspital.

Auch die Grüne/GLP-Fraktion verliert ein langjähriges und aktives Mitglied, und zwar Andreas Kappeler, der seit 2005 Mitglied des Einwohnerrats war. Er präsidierte während mehrerer Jahre die Fraktion und 2013/2014 den Einwohnerrat, wie die Fraktion mitteilt. Auf ihn folgt die Fachfrau Gesundheit Esther Ammann.

Der Emmer Einwohnerrat während einer Sitzung im Betagtenzentrum Emmenfeld.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 15. Dezember 2020)

In Kriens tritt per Ende Amtsjahr Jing Vollmar (SVP) nach einem Jahr im Einwohnerrat aus privaten Gründen wieder zurück. Auf sie folgt Beat Rüegg, wie die Stadt mitteilt.

Bereits Ende Mai zurückgetreten ist Ursula Wendelspiess (JCVP), die seit 2018 im Einwohnerrat politisierte. Für sie rückt Wirtschaftsmittelschüler Beda Lengwiler nach. Damit sind im 30-köpfigen Krienser Einwohnerrat nur noch sechs Frauen vertreten.

In Horw tritt Historiker Martin Eberli (L20) zurück. Er will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Er war erst seit 2019 im Einwohnerrat, in dieser Zeit aber ein Aktivposten, unter anderem als Fraktionschef. Den Sitz von Eberli übernimmt Sofia Galbraith. Sie wird an der nächsten Parlamentssitzung im September vereidigt.

Weiter tritt Fabian Pabst (SVP) zurück, der seit 2017 im Einwohnerrat aktiv war und nun nach Oberägeri zügelt, wie seine Partei mitteilt. Die Nachfolgesuche laufe noch.