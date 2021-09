Politik Links-grüne Parteien wollen auf der Luzerner Landschaft zulegen Die SP hat innert Kürze zwei Ortsparteien auf dem Land gegründet, mindestens eine weitere wird folgen. Die Grünen und GLP wollen es ihr nachmachen. Einen Punkt müssen sie dabei besonders beachten. Niels Jost Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Die Sozialdemokraten sind seit Anfang Monat im Michelsamt vertreten. Auch die Ortspartei Wolhusen ist nun reaktiviert worden, nachdem sie viele Jahre aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden war. Und die Gründung der SP Nottwil steht bevor (siehe Box).

Das zeigt: Die SP will auch in den ländlichen und bürgerlich geprägten Gemeinden stärker Fuss fassen. Das ist strategisch wichtig. Durch eine bessere Verankerung ausserhalb von Stadt und Agglomeration Luzern spricht die Partei mehr potenzielle Wählerinnen und Wähler an. Das Ziel: Sitze gewinnen.



Nottwil: SP-Ortspartei wird im November gegründet In Nottwil steht die Gründung der nächsten SP-Ortspartei bevor. Am Montag findet ein Informationsaustausch statt, am 19. November soll die Gründung folgen, sagt Elija Stäuble. Der 21-jährige Student der Politikwissenschaft ist der SP Anfang Jahr beigetreten. Gemeinsam mit zwei weiteren Nottwilern bildet er die Kerngruppe. Elija Stäuble, Mitbegründer der SP Nottwil. Bild: PD Auf die Frage, was ihn für ein politisches Engagement motiviert, sagt Stäuble: «Die vergangenen Abstimmungen sind nicht so ausgegangen, wie ich es mir gewünscht hätte. Da wurde mir klar: Wenn ich daran etwas ändern möchte, muss ich selber aktiv werden.» Der SP Nottwil werden rund ein Dutzend Personen aller Alterskategorien angehören. «Viele waren sich nicht bewusst, dass es noch andere Leute gibt im Dorf, welche sich für die SP engagieren möchten», sagt Stäuble. Ihnen und allen anderen Gleichgesinnten möchten er und seine Mitstreiter nun eine Stimme geben. Konkrete Ziele, etwa einen Sitz in einer Kommission oder im Gemeinderat, haben Stäuble und Co noch nicht. «Zunächst wollen wir Nottwil in Zusammenarbeit mit den anderen Ortsparteien aktiv mitgestalten.» Handlungsbedarf ortet er beispielsweise bei der Parkplatzsituation bei der Badi oder dem ÖV. Auch dem Vorurteil eines Stadt-Land-Grabens möchte er entgegenwirken. Zudem möchte er nationale und kantonale Kampagnen der SP unterstützen. (jon)

SP-Präsident David Roth bestätigt: «Wir möchten unsere Positionen noch stärker in die Landschaft tragen.» Man wolle aufzeigen, dass typische SP-Themen auch die Bevölkerung auf dem Land betreffen. Als Beispiel nennt Roth Prämienverbilligungen, bezahlbare Kinderbetreuung oder einen starken Service public wie gute ÖV-Verbindungen. Auch der Klimaschutz sei für ländliche Gebiete wichtig.

Um die Bedürfnisse der Bevölkerung abholen zu können, sei eine lokale Verankerung zentral. «Die Ortsparteien sind daher sehr wichtig für uns», sagt der Stadtluzerner.

Grüne und GLP kündigen neue Ortsparteien an

Dasselbe ist von den Grünen und der GLP zu hören. Sie konnten in den vergangenen Jahren zwar keine neuen Ortsparteien gründen, haben das nun aber vor. «Den Schwung und Zuwachs an Wählerinnen und Wählern der letzten Jahre merken wir auch in den Ortsgruppen. Wir sind daran, diese auszubauen und zu stärken», schreibt Michelle Meyer von der Geschäftsstelle der Grünen. Im Raum Beromünster etwa versuche man mit der neuen Kantonsrätin Gertrud Galliker-Tönz «die Kräfte zu bündeln», so Meyer. Auch in Meggen, Buchrain und im Entlebuch sei man dran.

Ähnliche Pläne verfolgt die GLP. Co-Präsident Michel Rudin sagt:

«Wir wollen nicht nur in der Stadt und Agglo, sondern auch auf dem Land stärker werden und Wählerinnen und Wähler gewinnen.»

Konkrete Bestrebungen seien in Willisau und Entlebuch im Gange. «Ortsparteien sind sehr wichtig», sagt Rudin weiter. «Politik spielt sich nicht nur kantonal und national ab, sondern vor Ort in den Gemeinden. Dort haben wir sicher noch Potenzial.»

Ortspartei soll helfen, Wähleranteil zu erhöhen

Ein Ziel, wie viele Ortsparteien die SP noch dazugewinnen möchte, habe man nicht, sagt David Roth. Mit jener in Nottwil werden die Genossen neu in 27 der 80 Luzerner Gemeinden vertreten sein. Das ist zwar viel mehr als bei den Grünen und der GLP (welche in Luzern notabene erst 1987 respektive 2008 gegründet wurden), aber immer noch deutlich weniger als bei den bürgerlichen Parteien (siehe Grafik).

Die blosse Anzahl scheint für Roth denn auch zweitrangig. Vielmehr wolle man so viele Leute wie möglich dabei unterstützen, linke Positionen auch in ihrer Gemeinde zu vertreten. «Das gelingt in den letzten Jahren immer besser», so Roth. In Hitzkirch etwa habe die SP nach 25 Jahren einen Gemeinderatssitz geholt. Auch in Geuensee schafften die Genossen den Sprung in die Exekutive – gleich nach der Gründung der Ortspartei.

Doch auch bei kantonalen und nationalen Wahlen sollen die Ortsparteien helfen, mehr Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Tatsächlich konnte die SP ihren Wähleranteil bei den letzten Kantonsratswahlen besonders dort erhöhen, wo zuvor neue Ortsparteien gegründet wurden (siehe Grafik).

Herausforderung: Motivierte Leute finden

Bei der SP erfolge die Initiative für die Gründung einer Ortspartei meistens von den Leuten vor Ort, sagt Roth weiter. Die Kantonalpartei agiere im Hintergrund, etwa um Berührungsängste abzubauen. Laut Roth besteht die grösste Herausforderung denn auch nicht darin, dass linke Themen einen schweren Stand hätten auf dem Land, sondern: «Die Leute haben Respekt davor, sich politisch zu exponieren, weil sie Angst haben, zu wenig von Politik zu verstehen. Dabei ist Politik keine Hexerei, im Gegenteil: In einer direkten Demokratie muss jede und jeder Politik betreiben können. Mit ein wenig Übung können die meisten das rasch genauso gut, wie der Nachbar, der seit 20 Jahren im Gemeinderat sitzt.»

Die Aufgabe der Kantonalpartei versteht Roth auch darin, Gleichgesinnte zusammenzubringen – und zusammenzuhalten. Die Gründung sei erst der Anfang. Damit sich die Ortspartei nicht wieder auflöst, sobald die anfänglichen «Zugpferde» abtreten oder wegziehen, sei ein ständiger Austausch wichtig.



Ein solcher hat nun kürzlich bei der reaktivierten Partei in Wolhusen stattgefunden. Von den 40 Anwesenden seien einige der Partei neu beigetreten. Roth hofft, dass dieser Anfangsschub anhält. Mit einem Augenzwinkern merkt er an: «Ich möchte schon noch erleben, dass wir im Entlebuch einen Sitz im Kantonsrat holen.»