Politik Luzerner Kantonsräte reichen mehrere dringliche Coronavorstösse ein Der Luzerner Kantonsrat wird an seiner nächsten Session am 22. März über die Dringlichkeit mehrerer Vorstösse zur Coronapandemie befinden müssen. 11.03.2021, 19.46 Uhr

(sb) Die SP-Fraktion hat gleich sechs dringliche Vorstösse eingereicht. So fordert unter anderen SP-Kantonsrätin Melanie Setz (Emmen) in einem dringlichen Postulat, dass der Kanton die vom Bund nicht getragenen Kosten für wiederholte Coronatests bei asymptomatischen Mitarbeitenden in Unternehmen übernimmt. Und SP-Kantonsrätin Sara Muff verlangt die Schaffung einer Anlaufstelle für Long-Covid-Betroffene und medizinisches Fachpersonal.