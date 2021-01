Politik Luzerner Kantonsrat hält an Wahllisten fest Jonas Heeb wollte mittels Motion die Abschaffung von vorgedruckten Wahllisten bei Majorzwahlen erreichen. Die Bürgerlichen stellten sich klar gegen die vom Grünen Kantonsrat verlangte Anpassung. Roseline Troxler 25.01.2021, 14.44 Uhr

Der Luzerner Kantonsrat tagte am Montag erstmals in der Stadthalle Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 25. Januar 2021)

Bereits vor vier Jahren war die Abschaffung von vorgedruckten Wahllisten bei Majorzwahlen Thema im Luzerner Kantonsrat. Der Grüne Kantonsrat Jonas Heeb (Horw) hat vor kurzem einen neuen Anlauf unternommen, scheiterte am Montag im Parlament aber an der bürgerlichen Mehrheit. CVP, SVP und FDP stellten sich gegen die Anpassung.

Jonas Heeb versuchte die Parlamentarier vergebens davon zu überzeugen, «dass die Abschaffung der Wahllisten zu höherer Transparenz und einer Vereinfachung bei den Wahlen führt». Wahllisten würden Kosten verursachen, zu Irritationen und einer Menge Altpapier führen. Das Argument, dass die Forderung vor erst vier Jahren gestellt worden sei und nun schon wieder, enttäusche ihn, meint der Politiker. Heeb verwies ausserdem darauf, dass neben Luzern nur noch zwei Kantone – nämlich Schwyz und Wallis – Wahllisten kennen.

Beibehalten eines demokratischen Mittels versus Effizienzsteigerung

Für Claudia Wedekind (CVP, Ermensee) überwiegen hingegen die Vorteile dieses Modells. «Wahllisten ermöglichen verschiedenen Akteuren, Interessengemeinschaften und Verbänden, sich aktiv einzubringen.» Es handle sich um ein wichtiges demokratisches Mittel. Für SVP-Mann Fredy Winiger (Kleinwangen) ist indes klar, dass die Wahlbeteiligung dank solcher Listen höher ist. Er glaubt gar, dass die Fehlerquote mit Blankolisten deutlich erhöht würde.

Support für die Motion gab es von der GLP. Simon Howald (Luzern): Ob mit Blankoliste oder mit einer Liste mit allen offiziellen Kandidierenden zum Ankreuzen, eine Abkehr von den Wahllisten führe zu einem tieferen Personal- und Sachaufwand.

«Diese Effizienzsteigerung ist ganz im Sinn der GLP.»

Für Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiger (SVP) ist ein Rückkommen zu einem Thema, das bereits diskutiert wurde, in der Politik legitim. «Es geht hier um eine Abwägung zwischen Effizienz und politischer Gestaltungsmöglichkeit.» Wenn man die gesellschaftliche Entwicklung anschaue, dann sehe man, dass zivilgesellschaftliche Gruppierungen ausserhalb der klassischen Parteien immer wichtiger werden.

«Wahllisten bei Majorzwahlen ermöglichen dieser Vielfalt eher gerecht zu werden.»

Die Motion von Jonas Heeb wurde mit 38 zu 73 Stimmen schliesslich deutlich abgelehnt.

Stadthalle Sursee: Hier tagt der Kantonsrat