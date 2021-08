Politik Luzerner Parteien werden immer öfter von Zweier- oder gar Dreierteams präsidiert Derzeit werden gleich drei Luzerner Kantonalparteien im Co-Präsidium geleitet, und die Grünen haben sogar die Führung ihrer Kantonsratsfraktion auf zwei Personen verteilt. Lukas Nussbaumer 02.08.2021, 05.00 Uhr

Co-Präsidien von Parteien waren im Kanton Luzern früher undenkbar, heute sind sie gang und gäbe. Beispiele gibt es mittlerweile zuhauf. Die GLP wird von Riccarda Schaller und Michel Rudin co-präsidiert, die Grünen haben die Leitung ihrer Partei mit Irina Studhalter, Raoul Niederberger und Hannes Koch gar auf drei Köpfe verteilt, und auch die CVP als grösste Luzerner Partei wird während der bis Ende Oktober dauernden Auszeit von Präsident Christian Ineichen von einem Zweierteam geführt: von den Vizepräsidentinnen Karin Stadelmann und Michaela Tschuor. Stadelmann ist dazu noch Präsidentin der CVP der Stadt Luzern, Tschuor Gemeindepräsidentin von Wikon.

Irina Studhalter, Raoul Niederberger und Hannes Koch präsidieren die Grünen des Kantons Luzern.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. September 2020)

Die Liste lässt sich fortsetzen. Auch die FDP der Stadt Luzern soll künftig von zwei Personen geleitet werden, nämlich von Marija Bucher und Lucas Zurkirchen. Bei der FDP Hochdorf ist das Co-Präsidium mit Gerardo Cicchetti und Yannik Schärli bereits installiert, ebenso bei den Grünen der Stadt Luzern, denen Christa Wenger und Elias Steiner vorstehen. Zweierteams an der Spitze haben auch die Jungen Grünen des Kantons – mit Michelle Meyer und Carlo Schmid – sowie als Novum im Kanton Luzern die Kantonsratsfraktion der Grünen, die von Korintha Bärtsch und Rahel Estermann präsidiert wird.

Zwei Fraktionschefinnen – aber nur eine darf an Sitzungen teilnehmen



Die Grünen haben damit ein Modell gewählt, das in der Geschäftsordnung des Kantonsrats gar nicht vorgesehen ist. Diese lässt keine doppelte Teilnahme an Sitzungen der Geschäftsleitung zu. Die Wahlsieger der letzten kantonalen Wahlen haben sich darauf geeinigt, dass Bärtsch die Fraktion an den Sitzungen der Geschäftsleitungen vertritt, während Estermann die Fraktionssitzungen leitet. Gegenüber den anderen Fraktionschefs seien «beide gleichberechtigte Ansprechpersonen», sagt Estermann.

Rahel Estermann (links) und Korintha Bärtsch bilden das erste Co-Fraktionspräsidium im Kanton Luzern.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. Dezember 2020)

Raoul Niederberger, der innerhalb des dreiköpfigen Co-Präsidiums der Partei für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, kann sich einen Vorstoss vorstellen, damit künftig Doppelvertretungen an Sitzungen der Geschäftsleitung des Kantonsparlaments möglich werden.

Grüne-Co-Präsident: «Sechs Augen sehen mehr als zwei»



Die politischen Kräfte, die auf Co-Präsidien setzen, sehen in diesem Führungsmodell fast ausschliesslich Vorteile. Das gilt freilich auch für jene Parteien, die das klassische Modell mit Präsident und Vizepräsident bevorzugen.

Die Grünen verfügen über die grösste Erfahrung mit der Verteilung von Führungslast auf mehrere Schultern – die Partei wurde schon 2008 mit Monique Frey und Katharina Hubacher von zwei Personen geleitet. Der jetzige Co-Präsident Raoul Niederberger spricht denn auch von «durchwegs positiven Erfahrungen», auch wenn der Koordinationsbedarf auch einmal dazu führen könne, dass man für eine Stellungnahme etwas mehr Zeit benötige.

«Dafür sind unsere Entscheide und Reaktionen fundierter. Sechs Augen sehen mehr als zwei.»

Dafür machen es drei Köpfe der Öffentlichkeit schwer, bei den Grünen ein Gesicht auszumachen. Für Niederberger ist das gewollt: «Wir treten als Bewegung und nicht als Einzelkämpfer auf.» Den Zeitaufwand für die Leitung der viertgrössten Partei im Kanton schätzt Niederberger auf rund 15 Prozent, also auf 5 Prozent pro Co-Präsident.

Co-Fraktionspräsidium braucht Vertrauen und Verlässlichkeit

Von «besseren Entscheiden» spricht auch Rahel Estermann, die zusammen mit Korintha Bärtsch erste Co-Fraktionspräsidentin im Kanton Luzern. Die seit knapp drei Jahren für die Grünen im Kantonsrat politisierende Digitalisierungsforscherin sagt:

«Wir sind beide überzeugt, dass wir bessere Fraktionschefinnen sind, weil wir die Dinge vorher zu zweit besprechen.»

Ausserdem mache es ihnen die Verteilung von Lasten und Terminen erst möglich, sich neben den jeweiligen 80-Prozent-Pensen und der «normalen» Kantonsratstätigkeit als Fraktionschefinnen zu engagieren. Da die meisten Aufgaben klar zugeteilt seien, gebe es «weder Doppelspurigkeiten noch Koordinationsaufwand». Die unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte würden jedoch viel Vertrauen in die andere Person und Verlässlichkeit bedingen, ausserdem eine gemeinsame Vorstellung davon, wohin man die Fraktion führen wolle. «Das alles ist bei uns gegeben», sagt Estermann. Sie und Bärtsch führen die Grüne Fraktion seit Anfang dieses Jahres im Co-Präsidium – als Nachfolgerinnen von Monique Frey.

Michel Rudin und Riccarda Schaller leiten die GLP des Kantons Luzern gemeinsam.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. Mai 2020)

GLP-Co-Präsident: «Einzelkämpfer sind von gestern»



Schon etwas länger im Amt, nämlich seit Mai 2020, sind Michel Rudin und Riccarda Schaller, welche gemeinsam die GLP des Kantons Luzern leiten. Auch sie sehen im Co-Präsidium fast nur Vorteile, was Schaller zum Fazit führt:

«Es braucht etwas mehr Koordinationsaufwand und Vertrauen. Dafür gibt es mehr Qualität und eine bessere Erreichbarkeit.»

Die Gefahr, dass eine von einem Team geführte Partei gegen aussen kein Gesicht abgibt, besteht für Michel Rudin nicht. «Eine Partei ist eine Zusammenkunft von verschiedenen Menschen. Einzelkämpfer sind von gestern.» Den Zeitaufwand schätzt Rudin auf 10 bis 20 Stellenprozente pro Person. Als engagierte Menschen – er als Unternehmer, Verwaltungsrat und Co-Präsident von Pink Cross, dem Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer, Schaller als Leiterin Public Affairs bei der Sanitas-Versicherung und als Kantonsrätin – sei das Co-Präsidium «eine effiziente Art, Kompetenzen zu bündeln».

SVP-Präsidentin: «Co-Präsidien sind heikel»

SVP-Präsidentin Angela Lüthold. Bild: PD

Schenkt man den Co-Präsidentinnen und -präsidenten Glauben, ist dieses Führungsmodell das Nonplusultra. Genauso überzeugt vom traditionellen Muster – zuvorderst und für die Öffentlichkeit gut wahrnehmbar der Präsident oder die Präsidentin, im Hintergrund und nach aussen unsichtbar ein Vizepräsidium – ist beispielsweise Angela Lüthold-Sidler, die seit vier Jahren Präsidentin der SVP des Kantons Luzern ist. Die Unternehmerin aus Nottwil sagt denn auch, sie möchte keine zweite Person an ihrer Seite.

«Co-Präsidien sind heikel, weil man nie genau weiss, wer der Chef ist. Es besteht die Gefahr, Fehler einander zuzuschieben, vor allem bei wichtigen Geschäften.»

Dass Co-Präsidien ein Zukunftsmodell sein könnten, glaubt Lüthold nicht. Es handle sich wohl eher um eine «Zeiterscheinung, weil man die Verantwortung nicht alleine tragen will». Mit einem Co-Präsidium sei eine Partei schwieriger zu führen. Auch für die Mitglieder sei es einfacher, nur eine Ansprechperson zu haben.

Dennoch: Alleine könnte Lüthold, die auch Kantonsrätin ist, die SVP nicht leiten. Sie sagt denn auch, einen Teil der Arbeit würden ihr die beiden Vizepräsidenten Oliver Imfeld und Cornelia Birrer-Kirchhofer abnehmen. Sie selber wende zwischen 35 und 40 Stellenprozente für ihre Partei auf. Das sei ein Aufwand, den sie gerne auf sich nehme. «Politik interessiert mich stark. Sonst würde ich das nicht tun.»

FDP-Präsidentin schätzt klare Verantwortlichkeiten

FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler. Bild: PD

Auch FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler schätzt an der Einerspitze die «klaren Verantwortlichkeiten». Die erste Präsidentin in der Geschichte der Luzerner FDP setzt pro Monat 25 bis 40 Stunden für ihre Partei ein und ist während sieben Tagen pro Woche sowie jeden Abend erreichbar. Aufgrund der Intensität dieses Jobs könne sie es verstehen, wenn aus beruflichen oder familiären Gründen ein Co-Präsidium angestrebt werde. Der Aufwand für die Koordination sei allerdings nicht zu unterschätzen, glaubt die Anfang 2020 zur Nachfolgerin von Markus Zenklusen gewählte selbstständige Kommunikationsberaterin.

SP-Präsident: «Gefahr gross, dass sich eine ungewollte Hierarchie bildet»

SP-Präsident David Roth. Bild: Nadia Schärli

Die SP setzt mit einem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten auf das gleiche Führungsmodell wie die SVP. «Dieses erlaubt es, die Last gut zu verteilen», sagt David Roth, der die Kantonalpartei seit 2015 leitet und damit der amtsälteste Präsident der sechs im Kantonsrat vertretenen Parteien ist. Zur Seite stehen ihm Priska Lorenz und Sara Muff. Sie übernehmen Projekte, das Tagesgeschäft wird zu dritt besprochen. Roth, der in einem 90-Prozent-Pensum als Zentralsekretär bei Syndicom, der Gewerkschaft für Medien und Kommunikation, arbeitet, schätzt seinen Zeitaufwand für die Partei auf wöchentlich 5 bis 10 Stunden. Diese leiste er vor allem am Abend und an Wochenenden, weitere zeitintensive Engagements habe er keine.

Der seit 2011 im Kantonsrat politisierende Stadtluzerner ist überzeugt, dass beide Führungsmodelle ihre Berechtigung haben. Weil die meisten Co-Parteispitzen eine Vertretung nach aussen bestimmen würden, sei das «Resultat letztlich aber das gleiche wie bei einem Einerpräsidium». Zudem sei «ein hoher Koordinationsaufwand nötig, damit Co-Präsidien wirklich gleichberechtigt funktionieren». Ansonsten sei die Gefahr gross, dass sich eine ungewollte Hierarchie bilde und das Co-Präsidium «ausser einem ersten guten öffentlichen Auftritt keine weitere Wirkungskraft hat».