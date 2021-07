Politik «Man muss die Bevölkerung wachrütteln» – diese Ziele hat die neue Krienser Einwohnerratspräsidentin Anita Burkhardt-Künzler (CVP) wird im September zur «höchsten Krienserin» gewählt. Sie will den Bypass thematisieren und Frauen für die Politik motivieren. Stefan Dähler 30.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gerade mal sechs Frauen sind im 30-köpfigen Krienser Einwohnerrat aktiv – der tiefste Wert aller Luzerner Gemeindeparlamente. Eine von ihnen ist Anita Burkhardt-Künzler (CVP, 55). Sie wird im September das Amt der Krienser Einwohnerratspräsidentin von Tomas Kobi (Grüne) übernehmen. Dieses ist mit zahlreichen repräsentativen Anlässen verbunden, sofern es die Coronasituation zulässt. Burkhardt sagt:

«Es ist eines meiner Ziele, dort Frauen anzusprechen und sie für die Politik zu motivieren.»

Sie präsidierte bereits bei den Wahlen 2020 ein überparteiliches Frauenkomitee. «Ich will ihnen die Unsicherheit nehmen, ob sie wirklich ein politisches Amt ausführen können.» Dies habe sie früher auch gespürt, dabei mache Politik sehr viel Spass.

Anita Burkhardt-Künzler auf der Terrasse ihrer Wohnung. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 21. Juli 2021)

Ihr zweites Ziel als «höchste Krienserin» ist, die Leute auf die Auswirkungen des Bypass-Autobahnprojekts aufmerksam zu machen.

«Man muss die Bevölkerung wachrütteln, da kommt ein Jahrhundert-Bauprojekt und Mehrverkehr auf uns zu.»

Zum Einstieg in die Politik wurde Burkhardt 2011 auch durch eine Frau motiviert – Christine Kaufmann, die heutige Stadtpräsidentin. «Sie fragte mich an, ob ich bei den Kantonsratswahlen antreten will.» Burkhardt schaffte zwar diese Wahl nicht, ihre Passion war aber geweckt und sie blieb in der Partei aktiv. «Ich finde Politik extrem spannend, man kann etwas bewirken und verändern.»

Sie äussert sich auch gerne mal pointiert

2015 rückte sie dann in den Einwohnerrat nach. Dort ist sie ein aktives Mitglied, das sich auch gerne mal pointiert äussert. Vorstösse reicht sie zu diversen Themen ein, schwerpunktmässig aber zu den Bereichen Kinder/Familie/Bildung. «Das hängt wohl mit meinem Hintergrund zusammen.» Burkhardt hat zwei erwachsene Töchter, war ursprünglich eidg. dipl. Damenschneiderin mit eigenem Atelier und arbeitete danach als Ausbildnerin bei LU Couture. Seit kurzem ist sie nun administrative Leiterin des Sekretariats der CVP Kanton Luzern. «Ich konnte mein Hobby zum zweiten Mal zum Beruf machen», freut sich Burkhardt.

Bei der kantonalen CVP ist im Moment der mögliche Namenswechsel zu «Die Mitte» ein grosses Thema. Wie steht Burkhardt dazu?

«Ich selbst konnte mich stets mit dem C identifizieren und habe als eidgenössische Delegierte auch für den Erhalt gestimmt.»

Den Entscheid der nationalen Partei trägt sie nun aber vollumfänglich mit. «Es war ein demokratischer Entscheid. Nun muss man konsequent sein und den Namenswechsel bei Kantonal- und Ortsparteien auch vollziehen.» Dieser werde durchaus Vorteile mit sich bringen. «Wir müssen uns in Diskussionen oft für das C rechtfertigen und man hört regelmässig, dass Leute trotz des C Mitglied geworden sind und nicht deswegen.» Name hin oder her, an ihrer Partei gefällt Burkhardt, dass sie lösungsorientiert ist. «Und ich musste mich noch nie verbiegen. Ich konnte stets für das einstehen, was mir auch persönlich wichtig ist.»

Respekt vor der Aufgabe, aber auch Vorfreude

Grosse politische Ambitionen für die Zeit nach dem Präsidialjahr hegt Burkhardt derzeit nicht. Vorerst konzentriert sie sich auf ihre Aufgabe als Einwohnerratspräsidentin. Als solche leitet sie die Parlamentssitzungen. Davor hat Burkhardt Respekt. Dies auch, weil der langjährige Stadtschreiber Guido Solari, der während der Sitzungen jeweils unterstützend zur Seite steht, Kriens verlässt. «Ich freue mich aber auch sehr darauf, es ist eine grosse Ehre.»

Sie werde darauf achten, dass Regeln wie korrekte Anreden eingehalten werden. «Aber sonst will ich Diskussionen nicht abklemmen, schliesslich sind alle Einwohnerratsmitglieder engagiert, alle wollen das Beste für Kriens, auch wenn die einzelnen Meinungen teilweise sehr auseinanderdriften.»