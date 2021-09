Luzerner Parlamente tagen weiterhin ohne Zertifikatspflicht

Politik Maske statt QR-Code: Luzerner Kantonsrat tagt weiterhin ohne Zertifikatspflicht Die unübersichtliche Rechtslage und der Unwille einzelner Politiker bremsen die Einführung der Zertifikatspflicht im Luzerner Kantonsrat. Vor allem eine Partei stellt sich quer. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Luzerner Kantonsräte vor dem Vorstoss-Briefkasten in der Stadthalle Sursee. Ein Bild, das sich noch mindestens an der Oktober- und Dezembersession wiederholt.

Nadia Schärli (22. Juni 2021)

Es ist seit dem 13. September das Eintrittsticket für Restaurants, Museen oder Fitnesscenter: das Covid-Zertifikat. Für Politiker gilt bis jetzt allerdings: Zutritt in den Ratssaal wird auch ohne eines der drei G gewährt. Auf Bundesebene wird begründet, dass eine gesetzliche Grundlage für die Einführung der Zertifikatspflicht fehle. Wie sieht es im Luzerner Kantonsparlament aus?

Die Einführung einer Zertifikatspflicht ist in der Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsrats kürzlich thematisiert worden, wie Geschäftsleitungs- und Kantonsratspräsident Rolf Bossart auf Anfrage sagt. «Grundsätzlich wünschen wir uns, dass das eidgenössische Parlament diesbezüglich den ersten Schritt macht. Denn es gibt einige offene Fragen.»

Einverständnis aller 120 Kantonsräte nötig

Eigene Abklärungen, welche die Geschäftsleitung mit dem Rechtsexperten des Kantons getroffen habe, hätten gezeigt, dass alle 120 Kantonsräte mit der Einführung der Zertifikatspflicht einverstanden sein müssten, sagt der Schenkoner SVP-Kantonsrat weiter. Sei dies der Fall, könne die Zertifikatspflicht mit einer dringlich eingereichten Motion eingeführt werden. Die sechs Fraktionschefs, die ebenfalls in der Geschäftsleitung sind, hätten unter ihren Fraktionen eine Umfrage gestartet. «Vorerst gehen wir aber davon aus, dass wir bis zur Dezembersession in der Stadthalle Sursee tagen werden – mit genügend Abstand, aber ohne Zertifikatspflicht», so Bossart.

Nicht alle Kantonsräte wären mit der Einführung einer Zertifikatspflicht einverstanden, wie eine Umfrage zeigt. Mit Blick auf die nationale Debatte wenig erstaunlich stellt sich die kantonale SVP-Fraktion dagegen. Laut Fraktionschef Armin Hartmann sollen gewählte Volksvertreterinnen und -vertreter, die sich aus verschiedensten Gründen nicht der 3-G-Regelung unterstellen wollen oder können, nicht von der Teilnahme an der Ratssession ausgeschlossen werden.

«Für politische Veranstaltungen wie Gemeindeversammlungen oder Ratssitzungen erachten wir – ebenso wie für andere Bereiche des öffentlichen Lebens – einen Ausschluss von Personen als nicht gerechtfertigt.»

Testen für Feier, aber nicht für Session

Alle anderen Fraktionen würden eine Zertifikatspflicht begrüssen. So sagt Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum: «Die Bevölkerung versteht nicht, dass der Zutritt zu allen Anlässen ein Zertifikat bedarf, der Kantonsrat aber von dieser Regelung ausgenommen ist. Unsere Fraktion ist deshalb geschlossen der Meinung, dass wir uns alle einer solchen Zertifikatspflicht unterstellen sollten.» Besonders Mühe habe Nussbaum damit, dass sich insbesondere SVP-Kantonsräte für die Teilnahme an der Kantonsratspräsidentenfeier vom letzten Dienstag hätten testen lassen, aber nicht bereit seien, dasselbe für eine «normale» Session zu tun.

Die FDP unterstützt eine Ausweitung des Covid-Zertifikats, auch auf den Luzerner Kantonsratsbetrieb, wie Fraktionschef Georg Dubach sagt. «Im Gegenzug verlangen wir, dass die übrigen Einschränkungen wie die Maskenpflicht oder die Mindestabstände dann auch entfallen.» Das Ziel des Zertifikats ist einzig, noch restriktivere und freiheitsfeindlichere Massnahmen zu vermeiden. Entsprechend sei eine Rückkehr ins Luzerner Regierungsgebäude «umgehend zu planen». Der personelle und finanzielle Aufwand für die Session in Sursee sei aufgrund der aktuellen Lage und den gegebenen Möglichkeiten nicht mehr zu rechtfertigen.

SP-Fraktionspräsident Marcel Budmiger stört sich ebenfalls am Verhalten einiger SVP-Kantonsräte, was die Feier von Rolf Bossart und reguläre Sessionen betrifft. Dazu sagt SVP-Fraktionschef Armin Hartmann: «Ein solcher einmaliger Anlass lässt sich meines Erachtens nicht mit einem ordentlichen, regelmässigen Ratsbetrieb vergleichen. Ausserdem haben nicht alle Fraktionsmitglieder von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Die freiwillige Einführung der Zertifikatspflicht benötigt die Zustimmung aller 120 Parlamentsmitglieder. Diese beurteile ich als unrealistisch – wobei dies keine Frage der Parteizugehörigkeit ist.»

Zurück zur SP. Budmiger sagt: «Die Zertifikatspflicht würde die Rückkehr in den Kantonsratssaal ermöglichen, die Kosten senken und endlich wieder einen regulären Ratsbetrieb ermöglichen.» Ein auswärtiger Sessionstag kostet rund 60'000 Franken mehr als ordentlicher im Kantonsratssaal, wo Sitzungsgelder und Reisespesen von jeweils etwa 40'000 Franken ausbezahlt werden. Die geltende Covid-19-Verordnung des Bundesrats sehe keine Zertifikatspflicht für Parlamente vor, «dies ist aber wohl nur noch eine Frage der Zeit».

Maske tragen – auch mit Zertifikat?

Anders als die FDP wünschen die Grünen bei einer Zertifikatspflicht, dass die Maskenpflicht weiterhin aufrechterhalten wird. Laut Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch bräuchte es zudem kostenlose Testmöglichkeiten vor Ort. «Der Bund muss jedoch zuerst die rechtlichen Voraussetzungen schaffen.» Die Grünen wollen «so bald wie möglich» nach Luzern zurück, das Schutzkonzept müsse aber «verhebe».

Auch die GLP würde eine Zertifikatspflicht begrüssen, wie Fraktionschefin Claudia Huser sagt. Die Bevölkerung müsse sich dieser Pflicht schon seit einigen Tagen unterziehen.

«Es ist klar, dass für uns als Volksvertreterinnen und Volksvertreter die gleichen Bedingungen gelten sollen.»

Dies sollte – eine Zertifikatspflicht vorausgesetzt – ab Januar wieder im Kantonsratssaal in Luzern sein. Mit der Rückkehr könne der Kanton Kosten und Organisationsaufwand sparen – und den Kantonsräten wieder eine Normalität ermöglichen.

Gemeindeparlamente ebenfalls ohne Zertifikat Sitzungen mit Zertifikatspflicht kommen auch für die vier Luzerner Gemeindeparlamente in Luzern, Kriens, Horw und Emmen derzeit nicht in Frage. Ein grosses Thema ist sie trotzdem, wie Sonja Döbeli, die Präsidentin des 48-köpfigen Grossen Stadtrats Luzern, erklärt. Man sei aber von den Entscheiden in Bundesbern abhängig. Auch in Emmen wird für den Einwohnerrat mit 40 Sitzen vorläufig am bestehenden Konzept festgehalten, wie Markus Schumacher, SVP-Fraktionschef und ehemaliger Ratspräsident, bestätigt. «Wir wollen niemanden ausschliessen», sagt Anita Burkhardt (CVP), die den 30-köpfigen Krienser Einwohnerrat präsidiert. Man halte sich an die bewährten Schutzkonzepte. «Die bestehende Lösung stimmt für uns.» Ebenfalls 30 Sitze zählt der Einwohnerrat Horw. Dessen Präsident Stefan Maissen (FDP) sagt: «Informelle Gespräche mit den Parteien haben überwiegend eine grosse Sympathie für eine Zertifikatspflicht ergeben, und ich werde diese Frage an der nächsten Bürositzung traktandieren.» Derzeit fehle aber die rechtliche Grundlage. (avd)

So gross der Wunsch der Kantonsräte ist, nach Luzern zurückzukehren – richtig unzufrieden mit der Stadthalle Sursee ist niemand. Korintha Bärtsch hebt die grosszügigeren Platzverhältnisse am Tisch sowie in den «Begegnungszonen» und den eingeführten Livestream hervor, Marcel Budmiger den «riesigen Einsatz der Staatskanzlei». Andererseits sind laut Georg Dubach «die Distanzen in der mächtigen Halle zu gross». Das erschwere das Zuhören und beeinträchtige die Effizienz. Die Geschäftsleitung des Kantonsrats hat sich zum Ziel gesetzt, nächstes Jahr wieder im Regierungsgebäude zu tagen. Das dürfte angesichts der geringen Chancen der Zertifikatspflicht umso stärker von der epidemiologischen Lage abhängen.