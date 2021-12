Luzerner Kantonsrat: Die Mitte und FDP trimmen sich grün

Politik Mitte und FDP trimmen sich grün – an den Linken kommen sie aber nicht vorbei Klimaschutz ist «in». Eine Auswertung unserer Zeitung zeigt nun, wie stark die Luzerner Parteien auf das Thema setzen. Zwei Pol-Parteien fallen besonders auf. Niels Jost Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton Luzern soll einen Klimafonds erhalten. So will es der Kantonsrat. Alle Parteien bis auf die SVP haben drei entsprechende Motionen überwiesen. Diese stammten von den Grünen – und von der FDP und der Mitte.

Der Bau von Windenergieanlagen, wie hier jene im Entlebucher Feldmoos, beschäftigt Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum. Bild: Patrick Hürlimann (10. Juli 2021)

Die beiden bürgerlichen Parteien fallen in der laufenden Legislatur immer wieder mit Vorstössen zum Klima- und Umweltschutz auf. So möchte Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum derzeit etwa von der Regierung wissen, wie rechtliche Hürden beim Bau von Wasserkraftwerken, Wind- oder Fotovoltaikanlagen abgebaut werden könnten. Derweil fordert FDP-Kantonsrat Ruedi Amrein die Schaffung einer Klima-Taskforce mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Sie sollen sich regelmässig austauschen, so der Treuhänder aus Malters. Er ist überzeugt: «Durch Innovation, Forschung und technologischen Fortschritt können wir einen wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten.»

105 Klima-Vorstösse seit 2019

Eine ernsthafte Forderung oder bloss ein Lippenbekenntnis? Und wie viel «grün» steckt wirklich in den Grünen, den Grünliberalen und der grössten linken Kraft Luzerns, der SP? Um einen Eindruck zu erhalten, hat unsere Zeitung sämtliche Vorstösse zum Thema Klima- und Umweltschutz analysiert, die in der laufenden Legislatur behandelt wurden. Nicht berücksichtigt wurden die Arbeit früherer Legislaturen sowie Botschaften zu diesem Thema.

Die Zusammenstellung zeigt: Von der ersten Session im Juni 2019 inklusive der Klima-Sondersession bis zur letzten im Oktober berieten die Kantonsrätinnen und -räte 105 Klima-Vorstösse, davon 25 Anfragen, 58 Postulate und 22 Motionen. Die meisten Vorstösse stammen von den Grünen (siehe Grafik).

Grüne-Fraktionschefin Korintha Bärtsch.

Bild: Boris Bürgisser

Dieser Höchstwert freut Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch. Noch erfreulicher sei aber, dass rund 55 Prozent der Postulate und Motionen ihrer Fraktion auch tatsächlich überwiesen wurden. Die Umweltnaturwissenschafterin aus der Stadt Luzern sagt:

«Wir setzen nicht nur Themen, sondern finden auch Mehrheiten. Das beweist, dass wir Grünen die Klimapolitik des Kantons Luzern massgeblich beeinflussen.»

Von ihm stammen diverse Klima-Vorstösse: SP-Kantonsrat Hasan Candan. Bild: PD

Am zweitmeisten Vorstösse kamen von der SP. Viele davon stammten aus der Feder des Stadtluzerner Ökologen Hasan Candan. Das Thema nehme in seiner Partei immer mehr Fahrt auf. Candan sagt: «Klima- und Umweltschutz ist auch ein soziales Thema.» Es hänge eng mit gesellschaftspolitischen Fragen zusammen, etwa ob CO 2 -Emmissionen verursachergerecht abgebaut werden sollen oder wer für gesundheitliche Folgeschäden aufkommen muss. Dies mache es auch für die Sozialdemokratie interessant.

Fraktionspräsidentin der GLP, Claudia Huser. Bild: PD

Abgehängt von den links-grünen Parteien wird die GLP. Von ihr stammen lediglich acht Vorstösse. Hierfür nennt Fraktionspräsidentin Claudia Huser zwei Gründe. Erstens stelle ihre Partei mit acht Mitgliedern die kleinste Fraktion. Zweitens sei «nicht die Menge der Vorstösse entscheidend, sondern, ob sie eine Mehrheit finden», so die Stadtluzerner Unternehmerin. Tatsächlich stimmte das Parlament drei der fünf behandelten Postulate und Motionen der Grünliberalen teilweise oder vollständig zu – der beste Wert von Links-Grün.

Kritik an Bürgerlichen für ihre Klimapolitik

So unterschiedlich Huser, Candan und Bärtsch das Schaffen ihrer Parteien einschätzen, so einig sind sie sich bezüglich der Leistung der Bürgerlichen. Claudia Huser sagt: «Wir sind gespannt bei der Behandlung des Klimaberichts im Januar, ob den Worten der Mitte, FDP und SVP nun auch Taten folgen. Bisher haben sie den Beweis noch nicht erbracht, dass sie es ernst meinen mit dem Klimaschutz.» Auch Hasan Candan kritisiert:

«Wenn wir wirklich etwas bewirken wollen, müssen wir die grossen Hebel in Bewegung setzen.»

Als Beispiel nennt er den Moorschutz, die Reduktion der Tierbestände oder ein Verbot von Öl-Heizungen. «Doch auf eine solche Grundsatzdiskussion lassen sich die bürgerlichen Parteien nicht ein.» Gleiches ist von Korintha Bärtsch zu hören: «Sobald es um strukturelle Veränderungen geht oder es etwas kostet, krebsen die Bürgerlichen zurück.»

Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum. Bild: PD

Diese Kritik kann Adrian Nussbaum nicht nachvollziehen. «Sie scheint mir pauschal und polemisch», so der Mitte-Fraktionschef aus Hochdorf. Sein Pendant bei der FDP, Georg Dubach, sieht das etwas gelassener. «Die links-grünen Kreise haben in ihren Forderungen und deren Auswirkungen wenig Verantwortung zu tragen. Sie sind in der Opposition, weil sie keine Regierungsverantwortung tragen müssen.»

FDP und Mitte am erfolgreichsten mit Klima-Anliegen

Dubach und Nussbaum betonen, wie wichtig Klima- und Umweltschutz für ihre Parteien sei. Man nehme die Themen «sehr ernst» (Dubach) und setze sich «schon lange für eine aktive Klimapolitik ein» (Nussbaum). Beide nennen als Beispiel das CO 2 -Gesetz, für welches sich ihre Lager stark eingesetzt hätten, sowie die mehrheitsfähigen Vorstösse aus ihren Reihen. Tatsächlich: Wenn die FDP und die Mitte ein Postulat oder eine Motion zu Klima-Themen einreichen, dann sind sie meistens erfolgreich. Bei der FDP kommen rund 90 Prozent der Vorstösse durchs Parlament, bei der Mitte 80 Prozent.

«Wir machen keine Vorstösse für die Galerie, sondern für wirkungsvolle Klimapolitik», so Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum. Solche Lösungen zu finden, sei Knochenarbeit. Der Hochdorfer Jurist sagt:

«Wir brauchen kein grünes Etikett oder einen grünen Parteinamen, um Klimapolitik zu machen.»

Führt die FDP-Fraktion: Georg Dubach. Bild: PD

Auch FDP-Chef Georg Dubach sagt, die Vorstösse aus seinen Reihen seien meist ausgewogen. «Bevor wir einen Vorstoss einreichen, treffen wir viele Abklärungen, ob er auch mehrheitsfähig ist.» Auch abseits des Parlaments betreibe man Klimapolitik. So sei die FDP im ständigen Austausch mit Firmen. Der Trienger Unternehmer sagt: «Die FDP hat wie keine andere Partei Zugang zur Wirtschaft. Wir setzen auf ihre Innovationskraft sowie auf Fördermassnahmen.» Vorschriften sollen nur wo nötig erlassen werden.

SVP appelliert an Eigenverantwortung

Wie Dubach und Nussbaum glaubt auch Armin Hartmann, dass der Kanton Luzern bereits eine aktive Rolle in der Klimapolitik einnimmt. «Manchmal eine zu aktive», fügt der Fraktionschef der SVP an. Dass seine Partei mit drei Vorstössen wenig emsig ist in diesem Thema, bedeute nicht, dass sie den Klima- und Umweltschutz ignoriere. «Die Qualität der Parlamentsarbeit lässt sich nicht an der Anzahl Vorstösse messen», sagt der Schlierbacher Unternehmer und Bereichsleiter Finanzen und Infrastruktur seiner Gemeinde. Wichtig sei, was jeder und jede selber mache. «Macher sind gefragt», so Hartmann.

SVP-Fraktionspräsident Armin Hartmann. Bild: PD

Mit dieser Eigenverantwortung und den bestehenden Gesetzen sei man bisher gut gefahren. Als Beispiel nennt der Präsident des kantonalen Hauseigentümerverbands, dass die CO 2 -Emissionen im Gebäudesektor im Vergleich zu 1990 um rund 40 Prozent gesunken seien. Bei neuen Massnahmen müsse man stets die Verhältnismässigkeit wahren, so Hartmann weiter. Eine Überregulierung gelte es zu verhindern. Und gerade beim Klima seien globale Lösungen gefragt.

Die unterschiedlichen Meinungen der Parteien werden spätestens im Januar aufeinander prallen. Dann beraten die 120 Kantonsrätinnen und -räte den kantonalen Klimabericht. Aus links-grünen Kreisen sind diverse Anträge zur Verschärfung der geplanten Massnahmen zu erwarten. Ob die bürgerliche Mehrheit des Parlaments diesem Kurs folgen wird, wird sich zeigen.

