Kanton Luzern: Agglomerationen sind entscheidend bei Abstimmungen

Politik Gibt es einen Stadt-Land-Graben im Kanton Luzern? Das sind die Fakten Die nationale SVP trennt die Schweiz in Stadt und Land. Doch das Beispiel Luzern zeigt: Entscheidend ist die Agglomeration. Pascal Studer 25.11.2021, 05.00 Uhr

Der Ton ist schrill, wenn man das Positionspapier der SVP zum angeblichen Stadt-Land-Graben in der Schweiz durchliest. Heruntergebrochen versucht darin die wählerstärkste Partei des Landes zu illustrieren, dass die Stadtbevölkerung die ländlichen Gebiete marginalisiert.

Das kommt nicht überall gut an. Sogar innerhalb der Partei hat es rumort. Der Ebikoner SVP-Kantonsrat Guido Müller sprach beispielsweise an der nationalen Delegiertenversammlung im vergangenen Monat gegenüber dem Echo der Zeit von Radio SRF von einer «kommunikativen Fehlleistung». Gemäss dem ehemaligen SVP-Fraktionspräsidenten im Luzerner Kantonsrat spalte man so das Land und vergraule die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler in der Stadt – denn auch diese gebe es.

Stadtluzerner SVP beschwichtigt

Die nationale SVP beschwört also den Stadt-Land-Graben. Auch wenn sie den Fokus dabei auf finanzielle Themen legt, deutet sie auch eine politische Hebelwirkung an. So mache die städtische Bevölkerung der Landschaft Vorschriften bei Abstimmungen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene. Oder anders formuliert: Die Stadtbewohnerinnen überstimmen zunehmend die Landschaft bei Initiativen und Referenden.

Doch was ist von dieser Behauptung zu halten? Und existiert auch im Kanton Luzern ein Stadt-Land-Graben? Nein, sagt Dieter Haller. Er ist seit 2018 Präsident der SVP Stadt Luzern, 2015 hat ihn die Luzerner Bevölkerung in den Kantonsrat gewählt. Dort sitzt er unter anderem in der Planungs- und Finanzkommission (PFK). Er betont:

«Wir haben im Kanton Luzern keinen Stadt-Land-Graben.»

Auch wenn das Positionspapier eine «korrekte Tendenz» aufweise, sehe Haller vor allem auf politischer Ebene die Stadt Luzern in keiner Machtposition.

Die Krux der Grenzziehung

Wer einen Stadt-Land-Graben herleiten will, muss zunächst definieren, was überhaupt zur Stadt und was zum Land gehört. Die SVP dazu lapidar: Die Städte würden an ihren politischen Grenzen enden. «Alle anderen Gemeinden», heisst es im Papier, «gehören zur Landschaft – von der Agglomeration bis ins Berggebiet.»

Das sei zu einfach, sagt Tobias Arnold. Er ist Politologe und Mitglied der Geschäftsleitung von Interface Politikstudien, einem wissenschaftlichen Kompetenzzentrum mit Sitz in Luzern und Lausanne. Er betont:

«Man kann die Bevölkerung nicht einfach in Stadt und Land einteilen.»

Tatsächlich birgt dies einige Fallstricke. Geht man nämlich von der Definition der SVP aus, gelten Kriens, Emmen oder Ebikon ebenso zur Landbevölkerung wie Flühli, Fischbach oder Sursee. Anders sehen die behördlichen Analysen aus. Diese sind feiner austariert (siehe Box).

Das versteht Lustat als Stadt, Land und Agglomeration Das Luzerner Statistikamt Lustat greift bei seiner Unterteilung auf das Projekt Agglosuisse des Bundesamts für Statistik (BfS) zurück. Auch die hier abgebildete Grafik ist an diese Typologisierung angelehnt. Die Unterteilung erfolgt grob durch vier Analyseraster: die Kernstadt, die Agglomerationskerngemeinden, die Agglomerationsgürtelgemeinden und die ländlichen Gemeinden. Zudem gibt es noch andere Kategorien wie die der mehrfach orientierten Gemeinden. Dabei zeigt sich: Das konsequente Ziehen eines Stadt-Land-Grabens ist unmöglich. Vielmehr verlaufen die Verschiebungen vom Stadtkern Richtung Land graduell. (stp)

Grafik: Oliver Marx

Agglomeration ist politisch entscheidend

Doch nicht nur konzeptuell, sondern auch demokratietheoretisch überzeugt der Stadt-Land-Graben nicht – denn weder die Stadt noch das Land sind die wichtigsten politischen Grössen. «Nationale Abstimmungen werden in erster Linie in der Agglomeration entschieden. Der Kanton Luzern ist dabei keine Ausnahme», sagt Politologe Arnold. Man könne sogar eine Regel ableiten: Ist die Abstimmung knapp, sind die Agglo-Gemeinden unentschieden. Ist das Resultat deutlich, stehen sie auf der Gewinnerseite.

Der enge Ausgang beim Verhüllungsverbot ist hier exemplarisch: Von den neun Luzerner Agglomerationskerngemeinden haben gemäss Lustat vier der Vorlage zugestimmt, fünf haben sie abgelehnt. Wenn Sie in den Grafiken auf eine Gemeinde tippen, sehen Sie das jeweilige Wahlergebnis:

Auch beim CO 2 -Gesetz sind die Agglomerationskerngemeinden nicht auf eine Seite gekippt.

Anders sieht es bei der Pestizid-Initiative aus: Diese wurde kantonal und national deutlich verworfen – und auch die Agglomerationskerngemeinden waren geschlossen dagegen.

Dass der Stadt-Land-Graben überzeichnet wird, zeigt auch der Blick auf die einzelnen Gemeinden. So stimmt etwa die Agglomerationskerngemeinde Emmen oft bürgerlicher ab als ländlich zugeordnete Gemeinden wie Sempach oder Geuensee. Deutlich ist nur, dass die Stadt Luzern bei den meisten Vorlagen klar an den jeweiligen Polen zu verordnen ist. Eine Ausnahme ist das Wirtschaftsabkommen mit Indonesien.

Hier offenbarte sich schweizweit ein anderer Graben – nämlich der Röstigraben. «Dieser kommt vor allem bei ausländer- oder aussenpolitischen Vorlagen zum Tragen», sagt er. Dass die SVP mit ihrer Rhetorik Erfolg haben wird, bezweifelt Arnold:

«Sie mag damit stramme SVP-Wählerinnen und SVP-Wähler bedienen. Über die Parteibasis hinaus wird sie damit meines Erachtens wenig Erfolg haben.»

Ohnehin scheint möglich, dass man bald wieder auf andere Themen setze – gerade in Anbetracht, dass die Asylgesuche seit dem Sommer wieder stark zugenommen haben. Gab es gemäss Staatssekretariat für Migration (SEM) im April noch 850 Asylgesuche, wurden im August und Oktober über 1500 eingereicht. Arnold sagt: «Ich gehe davon aus, dass sich die SVP in der Asylfrage klar positionieren wird.» Die Stadt-Land-Rhetorik scheine hingegen eher eine langfristige Strategie zu sein, welche die Partei im Hinblick auf die nächsten nationalen Wahlen fährt, so Arnold.