FDP Stadt Luzern hat nun ein Co-Präsidium

Politik Stadtluzerner FDP hat erstmals ein Co-Präsidium Die FDP-Mitglieder haben Marija Bucher-Djordjevic als Co-Präsidentin und Lucas Zurkirchen als Co-Präsident ihrer Partei gewählt. 16.09.2021, 22.48 Uhr

Marija Bucher-Djordjevic und Lucas Zurkirchen stellen neu das Co-Präsidium der Stadtluzerner FDP. Deren Versammlung hat die beiden am Donnerstagabend «per Akklamation» gewählt, wie die FDP mitteilt. Marija Bucher-Djordjevic ist Juristin und führt das Hotel Schlüssel in Luzern. Zudem ist sie im Nebenamt als Dozentin an der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern tätig. Die 42-jährige Unternehmerin ist verheiratet und Mutter einer fünfjährigen Tochter.