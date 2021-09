Stadt Luzern: Wiederbeitritt zum Verband Luzerner Gemeinden (VLG)

Politik Verband Luzerner Gemeinden macht der Stadt Luzern Avancen – doch die Linken bleiben skeptisch Noch diesen Herbst entscheidet sich, ob die Stadt Luzern dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG) wieder beitritt, den sie 2014 aus Protest verlassen hat. Robert Knobel Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Das städtische Luzern findet zuwenig Gehör – so lautet der Vorwurf an den Gemeindeverband. Bild: Boris Bürgisser

Das Verhältnis zwischen Stadt und Kanton Luzern ist bekanntlich nicht das beste. Das illustriert auch die Tatsache, dass die Stadt Luzern als einzige Gemeinde nicht im Verband Luzerner Gemeinden (VLG) vertreten ist. Die Stadt war 2014 aus Protest ausgetreten, weil das Parlament der Meinung war, urbane Anliegen würden im Verband zuwenig Gehör finden.

Der Austritt hat eine absurde Situation geschaffen: Denn der VLG ist der wichtigste Ansprechpartner der Kantonsregierung in Gemeindeangelegenheiten. Wenn der Kanton ein Gesetz oder ein Projekt umsetzen will, das die Gemeinden tangiert, konsultiert er den VLG, der im Namen der Mitgliedsgemeinden Stellung nimmt. Einzig die Stadt Luzern als grösste und wichtigste Gemeinde findet kein Gehör und bleibt von einem Teil des politischen Prozesses ausgeschlossen. So beklagte sich die Stadt bitter darüber, dass die Finanzreform AFR 18 weitgehend zwischen Kanton und VLG ausgehandelt wurde.

«Konstruktive Gespräche» – doch die Grünen sind noch nicht überzeugt

Diesen Missstand will der Luzerner Stadtrat jetzt beheben. Noch in diesem Herbst will er beim Parlament einen Wiederbeitritt zum VLG beantragen. Ob der Plan aufgeht, ist ungewiss. Die Linken sind weiter skeptisch. Um sich ein genaueres Bild zu machen, haben die Grünen daher das Gespräch mit dem VLG gesucht. Dieses sei zwar konstruktiv verlaufen, wie Fraktionschef Christian Hochstrasser sagt. Doch zu einem klaren Entscheid konnte man sich noch nicht durchringen. Für Hochstrasser ist klar: Nur wenn sich der VLG weiter reformiert, ist eine Mitgliedschaft der Stadt realistisch. «Der privatrechtlich organisierte Verband hat enormen Einfluss auf die Kantonspolitik, ist aber übermässig bürgerlich und ländlich geprägt».

Die Grünen kritisieren auch die privilegierte Stellung, die der VLG beim Regierungsrat geniesst. «Gemeinden, die nicht dem VLG angehören, müssten jederzeit gleichwertig angehört und einbezogen werden. Rechtsstaatlich ist die heutige Praxis stossend», so Hochstrasser.

Die Agglo-Allianz K5 soll gestärkt werden

Die exklusive Stellung des VLG in der Kantonspolitik ist auch der SP ein Dorn im Auge. Andere Gemeindevertretungen wie die Allianz K5 (Luzern, Emmen, Kriens, Ebikon und Horw) müssten gestärkt werden, findet SP-Fraktionschef Simon Roth. «K5 könnte die politischen Anliegen der Zentrumsgemeinden vertreten, während der VLG dann primär für den Know-how-Transfer zwischen den Gemeinden zuständig wäre.» Der VLG soll also ein fachliches und kein politisches Gremium mehr sein – dann, so Roth, würde eine Mitgliedschaft der Stadt auch wieder Sinn machen.

Ob VLG und Kanton eine solche Neuausrichtung des Verbands gutheissen würden, ist fraglich. Die Malterser Gemeindepräsidentin und VLG-Präsidentin Sibylle Boos-Braun (FDP) ortet aber durchaus Verbesserungspotenzial bei den Beziehungen zu den urbanen Gemeinden. «Am einfachsten wäre dies mit dem Wiedereintritt der Stadt Luzern zu erreichen, hat sie doch als einzige Kommune einen statutarisch gesicherten Sitz im Verbandsvorstand. Leider fehlt diese wichtige urbane Stimme seit einigen Jahren.»

Die Landschaft ist übervertreten

Doch Boos-Braun sieht den Ball nicht nur bei der Stadt. Auch der VLG selber sei bereit zu Veränderungen. So wolle man bei der Zusammenarbeit mit den Agglogemeinden vermehrt auch deren Parlamente einbeziehen. Handlungsbedarf sieht Boos-Braun auch bei der Zusammensetzung des VLG-Vorstands. So stammen derzeit 6 von 8 Vorstandsmitgliedern aus Landgemeinden. «Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten die Vertretung der urbaneren Regionen zu stärken», sagt Boos. Damit sendet der VLG nicht nur ein Signal Richtung Stadt Luzern, sondern auch nach Kriens. Denn auch dort steht der VLG in der Kritik, nachdem bei der letzten Vorstandswahl der Krienser Kandidat gegenüber einem Vertreter der Landgemeinden unterlag.

Der VLG teilt in wichtigen Fragen die Meinung der Stadt

Bei aller Kritik: Wer genau hinschaut, stellt fest, dass sich die Positionen von VLG und städtischen Gemeinden in wichtigen Fragen durchaus decken. Zwar stand der VLG bei der Finanzreform AFR 18 in Opposition zur Stadt Luzern. Doch beim Ladenschlussgesetz war er für die Beibehaltung der beiden Abendverkäufe (bis 20 Uhr) und stützte damit ein wichtiges Anliegen der Stadt. Bei der Kulturförderung fordert der VLG, der Kanton solle die mittelgrossen Kulturhäuser (die mehrheitlich in der Stadt/Agglomeration stehen) stärker fördern.

Bei der Museumsfusion fordert der VLG, der Kanton solle die Standortfrage zusammen mit der Stadt rasch lösen. Und jüngst kämpfte der Verband vehement gegen die Reform des Verkehrsverbunds Luzern, die eine klare Schwächung der Stadt bedeutet hätte. Die Schützenhilfe des VLG zahlte sich für die Stadt aus: Der Kanton änderte seine Reformpläne zumindest teilweise zu Gunsten der Stadt.