Wahlchancen von Kandidaten mit ausländischem Namen sind kleiner

Politik Wahldiskriminierung: Laut Studie haben Kandidierende mit ausländisch klingendem Namen die schlechteren Karten Eine Studie der Universität Luzern kommt zum Schluss, dass die Wahlchancen von Kandidierenden mit vermeintlichem Migrationshintergrund zweifach geschmälert werden. Es gäbe eine Lösung – bei den Luzerner Fraktionen kommt diese aber nicht gut an. Livia Fischer 07.08.2021, 05.00 Uhr

Laut einer Studie werden Kandidierende mit ausländisch klingendem Namen bei Wahlen öfters von den Parteilisten gestrichen. Symbolbild: Keystone

Zwei von fünf Personen in der Schweiz haben einen Migrationshintergrund; ein Drittel davon ist eingebürgert und besitzt somit sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht. Dennoch sind sie in den hiesigen Parlamenten stark untervertreten. Lässt sich diese Unterrepräsentation auf eine Diskriminierung durch die Wählerschaft zurückführen?

Gut möglich, sagen Lea Portmann, Forschungsmitarbeiterin am Politikwissenschaftlichen Seminar der Universität Luzern, und Nenad Stojanovic, Professor der Universität Genf. In ihrer kürzlich veröffentlichten Studie kommen sie zum Schluss: Die Wahlchancen von Kandidierenden mit ausländisch klingendem Namen werden in zweifacher Hinsicht geschmälert. Von vorne.

Hunkeler und Müller vs. Fanaj und Berisha

Portmann und Stojanovic untersuchten anhand von über 600'000 veränderten Wahlzetteln der Nationalratswahlen 2015, wie oft eine Kandidatin oder ein Kandidat von den Parteilisten gestrichen oder mittels Kumulieren (einer Person mehr als eine Stimme geben) oder Panaschieren (Stimmen auf verschiedene Parteien verteilen) zusätzlich hinzugefügt wurde.

Dabei unterschieden sie zwischen Kandidierenden mit einem «schweizerischen» Namen und jenen, die keinen typischen Schweizer Namen tragen. Grundlage dafür war ein Lexikon, das alle in Schweizer Gemeinden registrierten Familiennamen erfasst. Erstere erscheinen vor 1940, während Letztere in oder nach 1940 registriert worden sind. «Aus dem Kanton Luzern waren dies etwa Hunkeler, Müller, Scherer oder Keller respektive Fanaj, Özvegyi, Berisha oder Pulaj», nennt Portmann einige Beispiele.

Vorurteile und negative Stereotypen spielen mit

Die Bilanz: Einerseits wurden Kandidierende mit ausländisch klingendem Namen öfters von den Parteilisten gestrichen als jene mit schweizerischem Namen. Das beobachteten Portmann und Stojanovic besonders bei Wählenden rechter Parteien. Genannt werde dies «Outgroup Hostility», also eine Feindlichkeit gegenüber Personen, die anderen sozialen Gruppen zugeordnet werden. Andererseits wurden Kandidierenden mit typisch schweizerischem Namen häufiger Stimmen durch Kumulieren oder Panaschieren zugewiesen. Dies – genannt «Ingroup Favoritism», zu Deutsch «Eigengruppen-Bevorzugung» – war vor allem von rechts bis in die Mitte des politischen Spektrums erkennbar.

«Für mich deutet dies darauf hin, dass ‹Ingroup Favoritism› ein allgemeineres und weniger ideologisch geprägtes Phänomen sein könnte als ‹Outgroup Hostility›», sagt Portmann. Weiter erklärt sie, «Ingroup Favoritism» zeichne sich durch die Intention aus, die eigene soziale Gruppe und Mitglieder, die als Teil davon betrachtet werden, besser zu stellen – aufgrund der starken Identität mit der eigenen sozialen Gruppe sowie positiven Stereotypen gegenüber deren Mitgliedern. «Outgroup Hostility» wiederum zeige sich im Verhalten, das darauf ausgerichtet sei, «Personen, die anderen sozialen Gruppen zugewiesen werden, gezielt zu benachteiligen». Dabei spielten häufig eine Abwertung jener Menschengruppen sowie Vorurteile oder negative Stereotypen eine Rolle.

Parteien können Diskriminierung entgegenwirken

Was heisst das in Zahlen? Insgesamt kandidierten vor sechs Jahren 3325 Personen mit schweizerischem Namen für den Nationalrat, gewählt wurden davon 189. Zu den Kandidatinnen und Kandidaten mit ausländisch klingendem Namen zählten in der Studie 477 Personen, wovon elf einen Sitz im Parlament ergattern konnten. Während von erster Kategorie also 5,7 Prozent aller Kandidierenden Erfolg hatten, waren es bei Zweiteren nur 2,3 Prozent. Von den Personen, die sich für den Kanton Luzern aufstellten, hatten 12,6 Prozent einen Nachnamen ausländischer Herkunft. Gewählt wurde niemand von ihnen.

Eine Möglichkeit, die Wahldiskriminierung zu begrenzen, wäre laut der Studie, den Kandidierenden mit einem Migrationshintergrund aussichtsreichere Listenplätze zuzugestehen. «Der hat nämlich einen stärkeren Einfluss auf die Streichungen, Kumulierungen und Panaschierungen als der Name», sagt Portmann.

Ausländerstimmrecht wäre bessere Lösung

Die Idee kommt bei den Luzerner Kantonsrat-Fraktionen nicht gut an. Vor allem, weil die Reihenfolge auf der Wahlliste häufig alphabetisch erfolgt. Armin Hartmann, SVP-Fraktionspräsident, verteidigt diese Praxis; eine Vergabe von oberen Listenplätzen an Personen mit Migrationshintergrund würde «unnötig Unterschiede zwischen den Kandierenden schaffen und das Kandidierendenfeld teilen, statt es zu einen.» Grüne und GLP haben keine alphabetischen Wahllisten. Die Reihenfolge anhand des Migrationshintergrunds zu bestimmen, kommt aber auch für sie nicht in Frage. Entscheidend seien Kriterien wie die Motivation und das bisherige Engagement.

Eine geeignetere Massnahme zur Verminderung der Diskriminierung wäre laut Marcel Budmiger, Fraktionschef der SP, die Einführung des Ausländerstimmrechts. Denn: «Wer selbst keinen typisch schweizerischen Namen hat, lässt sich kaum von einem solchen abschrecken bei der Wahl.» Ein solches hatte die Kantonsrätin Marianne Wimmer (SP, Ebikon) vergangenen Herbst gefordert, das Parlament lehnte die Einzelinitiative diesen Mai aber mit 73 zu 39 Stimmen ab.

Luzerner Fraktionen distanzieren sich von Wahldiskriminierung

Korintha Bärtsch. Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. Dezember 2020)

Die Resultate der Studie überraschen Korintha Bärtsch, Co-Fraktionspräsidentin der Grünen, nicht.

«In der Schweiz sind Rassismus und Vorurteile gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund eine traurige Realität – dass sich dies auch im Wahlverhalten einiger niederschlägt, ist die Konsequenz daraus.»

Grundsätzlich scheint das Thema Wahldiskriminierung im hiesigen Kantonsparlament aber keine grosse Rolle zu spielen. Die Einschätzung aus SP, Grüne und GLP stimmen mit den Ergebnissen der Studie, dass die Benachteiligung kaum seitens linker Wählenden stattfinde, überein. Laut GLP-Fraktionspräsidentin Claudia Huser könne ein «nicht so geläufiger Name» gar von Vorteil sein – wie etwa das Beispiel deren Stadtluzerner Kantonsrat András Özvegyi zeige. «Dadurch blieb er als bekannte, integrierte und gut vernetzte Familienperson im Quartier, in Vereinen und Schulen den Wählerinnen und Wähler noch besser in Erinnerung.»

CVP-Fraktionschef Adrian Nussbaum findet es schwierig, zu definieren, welche Namen denn nun ausländisch klingen und welche nicht. Er sagt: «Ich kann nicht sagen, dass es bei der CVP nie eine Wahldiskriminierung gab. Mir ist aber keine bekannt.» Auch seitens der FDP will man in den eigenen Reihen keine Wahldiskriminierung beobachten. «Massgebend für die Wahl sind die Bekanntheit und der Leistungsausweis. Wir stellen auf unseren Wahllisten keine Kausalität zwischen Namen und Wahlchancen fest», so Geschäftsführerin Serena Büchler.

Migrantinnen und Migranten in der Luzerner Politik Bei der SP sind laut Fraktionschef Marcel Budmiger seit den 80er-Jahren konstant Angehörige der 1. oder 2. Generation von Migranten vertreten – aktuell mit Ylfete Fanaj und Hasan Candan. In der Grünen-Fraktion politisiert seit dem Rücktritt von Ali Celik vor drei Jahren niemand mehr mit Migrationshintergrund. Korintha Bärtsch, Co-Fraktionspräsidentin Grüne, bedauert diese Unterrepräsentation, die darauf zurückzuführen sei, dass sie relativ wenige Kandidierende mit Migrationshintergrund auf den Listen hätten. In der GLP nimmt mit András Özvegyi eine Person mit Migrationshintergrund Einsitz. Die CVP- und FDP-Fraktion haben derzeit keine Mitglieder mit Migrationshintergrund. In Bezug auf die SVP sagt Fraktionschef Armin Hartmann: «Mir ist unbekannt, wie viele Personen in der Fraktion einen Migrationshintergrund haben. Das spielt für uns auch keine Rolle.» Wie gross der Anteil Personen mit nicht typisch schweizerischem Namen auf den Wahllisten im Schnitt ist, wissen die wenigsten Parteien. Einzig die Grünen und die FDP nennen Zahlen. Während es bei Ersteren um die fünf bis 15 Prozent sind, kandidierten für die letzten Kantonsratswahlen 78 Personen für die FDP, wovon die Zahl Kandidierenden mit ausländisch klingendem Namen respektive mit Migrationshintergrund im einstelligen Bereich lag.

Ähnlich sieht es Hartmann von der SVP. Er räumt jedoch ein, dass es «durchaus möglich» sei, dass «eher untypische oder auch lange, komplizierte Namen» ein Nachteil seien. Seine Erklärung:

Armin Hartmann. Bild: Nadia Schärli (Schlierbach, 20. November 2020)

«Sind die Kandidierenden nicht bereits bekannt und suchen die Wählenden auch keine entsprechenden Informationen, kann der Name der letzte Anker sein, um sich für oder gegen eine Wahl zu entscheiden. Da kann es vorkommen, dass man zweimal überlegt, ob man einen langen Namen kumuliert.»

Ihm sei aber kein Fall bekannt, in dem dies letztlich ausschlaggebend gewesen wäre. Weiter stelle die SVP auch nicht fest, dass Personen mit Migrationshintergrund die schlechteren Ergebnisse erzielen würden. «Die erfolgreichste Migrantin in der Luzerner Politik der letzten zehn Jahre, SVP-Nationalrätin Yvette Estermann, wurde als Person gewählt – und sicher nicht wegen ihres ‹schweizerischen› Namens.»