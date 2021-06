Luzerner Kantonsrat soll über Öffentlichkeitsprinzip diskutieren

Politischer Vorstoss Luzerner Kantonsrat soll wieder über das Öffentlichkeitsprinzip diskutieren Luzern ist der grösste Schweizer Kanton, der das Öffentlichkeitsprinzip nicht kennt. Nun nimmt die Staatspolitische Kommission des Parlaments einen neuen Anlauf. 21.06.2021, 17.26 Uhr

Die Staatspolitische Kommission (SPK) des Kantonsrats verlangt in einer Motion die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. Seit dem Nichteintretensentscheid des Parlaments vor fünfeinhalb Jahren seien die Erwartungen der Bürger an die Transparenz des politischen und behördlichen Handelns gestiegen, teilte die SPK am Dienstag mit. Das Öffentlichkeitsprinzip soll sich auf die Kantonsebene beschränken. Ausserdem solle «ein pragmatischer Ansatz verfolgt werden». Der Aufwand der Verwaltung müsse in einem vernünftigen Verhältnis zur Zielsetzung der Gesuchssteller bewegen und für den Rechtsschutz sowie die Interessenabwägung sollen keine neuen Organe geschaffen werden.