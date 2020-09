Polizei nimmt sechs Männer bei Baustellenkontrollen in Luzern und Entlebuch fest Die Luzerner Polizei hat in der Stadt Luzern und in Entlebuch je eine Baustellenkontrolle durchgeführt. Dabei wurden sechs Eisenleger festgenommen, die über keine gültige Arbeitsbewilligungen verfügten. 07.09.2020, 13.55 Uhr

Ein Polizist kontrolliert eine Baustelle. Bild: Luzerner Polizei

(zim) Am Mittwoch, 2. September, kontrollierte die Luzerner Polizei gemeinsam mit der Kantonalen Industrie- und Gewerbeaufsicht und dem Amt für Migration (Amigra) des Kantons Luzern zwei Baustellen in der Stadt Luzern und in Entlebuch. Es wurden verschiedene Personen, die auf den Baustellen arbeiteten, überprüft, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.