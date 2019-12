Polizei nimmt zwei Taschendiebinnen in der Stadt Luzern fest Am Dienstag hat die Luzerner Polizei beim Rosengartplatz zwei Frauen festgenommen. Es handelt es sich um zwei Rumäninnen im Alter von 19 und 22 Jahren. 04.12.2019, 11.49 Uhr

Immer wieder werden Portemonnaies aus der Hosentasche entwendet. Bild: Zuger Polizei (gestellte Szene)

(fmü) Zur Festnahme kam es um kurz nach 16.30 Uhr in Luzern. Den beiden Frauen wird vorgeworfen, mehrere Portemonnaies aus Taschen von Passanten gestohlen zu haben. Während die eine Frau das Geschehen abdeckte, nutzte die Zweite das Gedränge oder die Unaufmerksamkeit der Passanten aus. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung am Mittwoch.