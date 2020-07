Polizei sucht Zeugen: Zwei junge Frauen wurden in Oberwil sexuell belästigt Am Samstagabend hat im Bereich der Bushaltestelle Murpfli in Oberwil ein unbekannter Mann zwei junge Frauen sexuell belästigt. 26.07.2020, 09.45 Uhr

(sok) Am Samstagabend wurden in Oberwil im Bereich der Bushaltestelle Murpfli zwei junge Frauen von einem Mann sexuell belästigt worden, wie es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden heisst. Die Frauen im Alter von 16 und 17 Jahren sagten aus, dass sie von einem unbekannten Mann in einem weissen Personenwagen angesprochen wurden und sich dieser dann vor ihnen entblösst hatte.