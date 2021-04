Interview Wenn ein Luzerner Polizist schiesst, bietet ihm Seelsorger Fred Palm nachher ein Gespräch an Der neue Luzerner Polizei- und Feuerwehr-Seelsorger Fred Palm hilft den Einsatzkräften in belastenden Situationen. Im Interview gibt er Tipps, wie man mit Menschen im Ausnahmezustand umgehen kann. Robert Knobel 07.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was beschäftigt die Luzerner Polizisten und Feuerwehrleute zurzeit am meisten?

Fred Palm: In beiden Organisationen geht die Auftragserfüllung nur, wenn man in Teams gut zusammenarbeitet. Die Pflege der sozialen Kontakte ist deshalb überaus wichtig. Bei Grossanlässen wie dem jährlichen Korps-Rapport der Polizei oder der Agatha-Feier der Feuerwehr war eindrücklich spürbar: Wir sind eine Polizei, eine Feuerwehr. Aber genau dies ist zurzeit kaum möglich; das fehlt den Leuten sehr.

Fred Palm ist seit Oktober neuer Polizei- und Feuerwehr-Seelsorger. Bild: Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 29. März 2021)

Auch Sie sind seit Ihrem Amtsantritt im Herbst den Zwängen der Pandemie unterworfen. Können Sie Ihre Aufgabe als Seelsorger zurzeit überhaupt wahrnehmen?

Es gibt trotz der Pandemie viele Gelegenheiten, vor Ort präsent zu sein. Über mehrere Wochen verteilt besuche ich jeden der sechs Feuerwehreinsatzzüge an einer Übung. Ich bin in beiden Organisationen an Weiterbildungen beteiligt. So lernt man sich gegenseitig etwas besser kennen und gewinnt Vertrauen.

Sie markieren also bewusst Präsenz. Gibt es auch Leute, die aktiv auf Sie zukommen, weil sie ein spezielles Problem haben?

Ja, das kommt vor und wenn ich – wie bereits geschehen – konkrete Hinweise erhalte, gehe ich aktiv auf die Leute zu. Allgemein gilt: zu wissen, dass man Hilfe beanspruchen könnte, reicht oft schon, um mit einem Problem auch alleine klarzukommen. Polizei und Feuerwehr verfügen überdies über sogenannte Peers. Das sind spezifisch ausgebildete Kameradinnen und Kameraden, an die man sich etwa nach einem belastenden Einsatz wenden kann.

Wie kann man denn zum Beispiel einer Polizistin helfen, die ein Mordopfer entdeckt hat und die Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommt?

Die Polizei-Peers, zu denen ich gehöre, trainieren genau solche Situationen. In der geschilderten Situation würde jemand von den Peers auf die Polizistin zugehen und ein strukturiertes Gespräch mit einem Zweierteam der Peers anbieten. Ein solches Gespräch kann helfen, das Erlebte zu verarbeiten, auftretende Symptome zu verstehen und Strategien für einen guten Umgang mit der unangenehmen Situation zu entwickeln.

Zur Person Fred Palm (61) wohnt in Herzogenbuchsee und ist reformierter Pfarrer in Huttwil. Seit Oktober 2020 ist er in einem 30-Prozent-Pensum als Seelsorger für die Luzerner Polizei und die Feuerwehr Stadt Luzern angestellt. Das Amt wird von den drei Landeskirchen sowie von Polizei und Feuerwehr gemeinsam finanziert. Die letzten 20 Jahre war Fred Palm Regionalpfarrer. Während 17 Jahre war er unter anderem als Einsatzleiter im Care-Team des Kantons Bern tätig.

Gleichzeitig sind Polizisten ja dafür trainiert, sehr vieles aushalten zu müssen. Wie können Sie als Seelsorger sicherstellen, dass sich die Leute Ihnen auch wirklich anvertrauen, wenn sie ein Problem haben?

Das liegt nicht in meiner Macht. Ich kann so oft es geht präsent sein, ein Stück Alltag mit den Leuten an ihrem Arbeitsort teilen. So wird die Schwelle, sich anzuvertrauen, niedriger. In der Peer-Arbeit ist Vorsicht geboten. Auf keinen Fall soll der Eindruck entstehen, man wolle jemandem ein Problem einreden. Wenn ein Polizist nach einem belastenden Ereignis, etwa dem Einsatz der Schusswaffe, sagt, dass es ihm gutgehe, ist das zu respektieren. Wenn er sich dann aber auffällig verhält, ist es wichtig, dass sein Vorgesetzter ihn anspricht und ihm ans Herz legt, ein strukturiertes Gespräch mit einem Peer-Team oder dem Seelsorger anzunehmen.

Sie sind reformierter Theologe. Welche Rolle spielt dies bei Ihrer Arbeit? Was ist, wenn die Hilfesuchenden nicht- oder andersgläubig sind?

Als Theologe und vor allem als Notfallseelsorger bin ich dafür ausgebildet, strukturierte Gespräche zu führen mit Menschen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Dabei spielt deren Glaubenszugehörigkeit keine Rolle. Wenn ich merke, dass jemand im persönlichen Glauben Halt findet, kann ich mich auch als theologische Fachperson einbringen und ein Gebet anbieten.

Sie waren auch in Care-Teams aktiv und bildeten deren Mitglieder aus. Welche Qualitäten braucht es für eine solche Tätigkeit?

Es braucht auf jeden Fall Lebenserfahrung, wobei es nicht primär um die Anzahl Lebensjahre geht, sondern die Art und Weise, wie jemand im Leben steht. Dazu gehören Verfügbarkeit, Einsatzbereitschaft und körperlich-mentale Fitness. Man muss als Care-Giver mit persönlicher Betroffenheit umgehen und Sicherheit vermitteln können. Für Betroffene ist es schon viel, dass überhaupt jemand da ist, der Zeit und Ruhe hat. Jemand, der Kompetenz ausstrahlt und hilft, konkrete Schritte anzubahnen, damit wieder Boden unter die Füsse kommt und eine Perspektive für die nächsten paar Stunden oder Tage entsteht. Man muss den Einsatz schliesslich bewusst beenden können, im Vertrauen darauf, dass Betroffene ihren Weg finden werden.

Fred Palm im Feuerwehrdepot der Stadt Luzern an der Kleinmattstrasse.

Angenommen, jemand kommt zufällig an einem schweren Unfall vorbei und trifft dort verstörte Menschen an – was sollte man in einer solchen Situation am besten tun?

Es kommt sehr auf die konkrete Situation und die persönlichen Voraussetzungen an, wie man mit menschlich anspruchsvollen Situationen umzugehen weiss. Wenn man als Passantin oder Passant bei einer Unfallstelle unverhofft eine verstörte Person antrifft und helfen möchte, könnte man zum Beispiel sagen: «Entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche, kann ich vielleicht etwas für Sie tun? Mir scheint, Sie sind von diesem schweren Unfall sehr betroffen.» Je nachdem, wie die Person dann reagiert, sind die verschiedensten Szenarien denkbar. Wichtig ist in jedem Fall, dass nichts unternommen wird ohne Zustimmung der betroffenen Person.

Sie hören ja viele schwierige Geschichten. Haben Sie selber auch einen Seelsorger oder Coach, der Ihnen hilft?

Ja, und das ist ein Merkmal von Professionalität. Ich muss auch meine eigenen Grenzen kennen und respektieren. Zu jedem Einsatz gehört eine saubere Nachbearbeitung. Es kann nötig sein, fachliche Unterstützung beizuziehen.