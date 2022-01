Luzern: Telefonbetrüger ergaunern tausende Franken

Polizei warnt Telefonbetrüger ergaunern mehrere zehntausend Franken – so schützen Sie sich Die Luzerner Polizei warnt weiterhin vor Betrügern, die sich am Telefon als Bankangestellte oder Polizisten ausgeben. 07.01.2022, 12.29 Uhr

Sie sind nach wie vor am Werk: Seit Anfang Januar gehen bei der Luzerner Polizei regelmässig Meldungen wegen versuchten Telefonbetrugs ein, wie diese am Freitag mitteilt. Die Betrüger geben sich als Bankangestellte aus und fragen bei den potenziellen Opfern betreffend einer Buchung für einen Grossbildschirm eines Elektronikanbieters im Wert von mehreren tausend Franken nach. Da die potenziellen Opfer nichts davon wissen, werden diese direkt mit einem fiktiven Banksachbearbeiter verbunden, so die Luzerner Polizei.