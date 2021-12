Bahnhof Luzern ist abgeriegelt – Dauer der Sperrung unbekannt

Video: PilatusToday

Bahnhof Luzern Grosseinsatz der Polizei +++ Mutmasslicher Zwischenfall mit Bancomat +++ erste Gleise wieder offen Am Dienstagmorgen läuft am Bahnhof Luzern nicht mehr viel. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bilder deuten auf einen Zwischenfall mit einem Bancomaten hin. Sämtliche Züge fallen bis auf Weiteres aus. Aktualisiert 21.12.2021, 07.27 Uhr

Um 6 Uhr werden durch die Luzerner Polizei erste Informationen bekannt. So soll der Einsatz seit 3 Uhr in der Nacht laufen. Es seien verschiedene Einsatzkräfte vor Ort. Noch ist unklar, ob es sich um Sprengstoff oder um Gas handelt, wie PilatusToday berichtet Eine automatische Anlage habe in der Nacht einen Alarm ausgelöst. Das Ganze soll sich jedoch in der Nähe der Perrons abspielen.