Polizeimeldung 21-Jährige aus Adligenswil wird vermisst Die Luzerner Polizei sucht nach Hinweisen über den Verbleib der vermissten Alishia Bucher. 01.05.2021, 11.17 Uhr

(jus) Seit Mittwoch, 21. April, wird die in Adligenswil wohnhafte Alishia Bucher vermisst. Die 21-Jährige verliess um 22.30 Uhr ihren Wohnort. Seither sei ihr Aufenthaltsort unbekannt, schreibt die Luzerner Polizei am Samstag in einer Mitteilung. Sie bittet Personen, die Angaben über den Verbleib der Vermissten machen können, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.