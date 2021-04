Polizeimeldeung Hoher Sachschaden bei drei Verkehrsunfällen auf Luzerner Strassen In der Stadt Luzern, St. Urban und Ebikon haben sich innert fünf Stunden gleich drei Verkehrsunfälle ereignet. Bei der Begung eines Unfallautos wurde ein Angehöriger der Feuerwehr verletzt. 22.04.2021, 15.10 Uhr

Ein 23-Jähriger unter Drogeneinfluss landete im Gras. Bild: Luzerner Polizei

(lil) Am Mittwoch, kurz vor 15 Uhr, fuhr ein Autolenker auf der Seeburgstrasse in Luzern stadtauswärts. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug rechts von der Strasse ab und kam auf der Wiese zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Drogenschnelltest beim 23-jährigen Autofahrer zeigte ein positives Resultat. Er musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde abgenommen.