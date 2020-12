Neudorf Junglenker ohne gültigen Fahrausweis verursacht Unfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss Bei einem Selbstunfall auf der Luzernerstrasse ist ein Autofahrer unverletzt geblieben. Während der Fahrt stand der 19-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss. 14.12.2020, 09.37 Uhr

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 20'000 Franken. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

(pw) Am Sonntagmorgen fuhr ein 19-jähriger Schweizer um 9.30 Uhr mit einem Auto auf der Luzernerstrasse von Neudorf in Richtung Hildisrieden. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt, kam er auf dieser Strecke mit dem Auto von der Strasse ab und fuhr in eine Werbetafel. Der Junglenker blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.66 Promille. Zudem wurde er positiv auf Drogen getestet.