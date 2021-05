Willisau / Kriens Unfälle unter Alkoholeinfluss: Autofahrer verletzt sich bei Selbstunfall – Velofahrer kollidiert mit Auto In Willisau kommt ein alkoholisierter Autofahrer von der Strasse ab und prallt gegen ein Haus, in Kriens kollidiert ein alkoholisierter Velofahrer mit einem abbiegenden Auto. Beide Unfallverursacher müssen ins Spital gebracht werden. 05.05.2021, 17.01 Uhr

Das Auto prallte frontal gegen die Hausecke der Liegenschaft Grüneck. Bild: Luzerner Polizei

Am Dienstag, kurz vor 23 Uhr fuhr ein Autofahrer von Menzberg Richtung Willisau. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, geriet das Auto unmittelbar vor der Liegenschaft Grüneck links von der Fahrbahn ab. Es rutschte quer über eine Wiese und prallte frontal gegen die Hausecke der Liegenschaft Grüneck. Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



Es entstand ein Sachschaden von zirka 25'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der 30-jährige Mann musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Der Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt.



Velofahrer mit 1,5 Promille unterwegs

Ebenfalls am Dienstagabend, kurz nach 18:35 Uhr fuhr ein Radfahrer auf der Langsägestrasse in Kriens Richtung Luzern. Vor ihm fuhr ein Personenwagen, der nach rechts zur Liegenschaft Langsägestrasse 2 abbiegen wollte. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, prallte der Radfahrer dabei gegen das Heck des abbiegenden Autos.

Der Velofahrer verletzte sich beim Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Eine Atemalkoholprobe beim 35-jährigen Radfahrer ergab einen Wert von 1,5 Promille. Beim Unfall entstand geringer Sachschaden.