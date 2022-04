Luzerner Polizisten bespuckt, gebissen, geschlagen und bedroht

Polizeistatistik Luzerner Polizei besorgt: Mitarbeitende werden bespuckt, gebissen, geschlagen und bedroht Die Luzerner Polizei präsentiert für 2021 stabile Zahlen, hat aber mit zunehmender Respektlosigkeit zu kämpfen. 283 Polizistinnen und Polizisten erlebten Gewalt und Drohungen, 52 wurden dabei verletzt. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 06.04.2022, 16.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Luzerner Polizist auf Patrouille an der Demonstration zum 1. Mai. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Mai 2021)

Sie machen nur ihren Job, müssen aber immer öfter böse einstecken. 283 Luzerner Polizistinnen und Polizisten haben letztes Jahr Gewalt und Drohungen erlebt – 58 mehr als 2020 (siehe Grafik) und 123 mehr als 2015.

Die Pandemie ist hier nur ein Teil der Erklärung, wie Thomas Christen, stellvertretender Kommandant der Luzerner Polizei, am Mittwoch anlässlich der Präsentation der Kriminalstatistik sagte. Zwar habe es an den Coronamassnahmen-Demos Teilnehmende gegeben, die gegenüber dem Staat skeptisch sind und folglich auch auf anwesende Polizisten nicht gut zu sprechen waren. «Aber die Vielfalt der Situationen, in denen es zu Gewalt und Drohungen kommt, ist gross.»

Polizistinnen und Polizisten werden während normaler Patrouillen angegriffen, bei Personentransporten vom oder ins Gefängnis oder wenn sie in Fällen von häuslicher Gewalt auf alkoholisierte Männer treffen. Christen:

«Meistens sind die Angriffe trotz guter Vorbereitung unserer Polizisten überraschend.»

Dass Widerstand geleistet werde, gehöre zwar ein Stück weit zum Polizeiberuf, habe aber Grenzen. Die Polizisten werden beleidigt, bespuckt, angefasst, geschlagen und bedroht. Polizeikommandant Adi Achermann beschreibt im aktuellen Jahresbericht den Fall einer Polizistin, die in den sozialen Medien als «Versagerin» und «Ikone des Hasses» diffamiert worden ist, weil sie an einer unbewilligten Coronademo Reizstoff einsetzen musste. In anderen Fällen waren Polizisten zeitweise arbeitsunfähig, weil Täter ihnen den Ellenbogen verdreht hatten.

Grafik: Oliver Marx

So gewalttätig und respektlos sich manche Personen auch verhalten, die Polizei versuche dabei immer, die Situation mit so wenig Gewalt wie möglich zu lösen, sagte Michael Muther, stellvertretender Chef der Sicherheits- und Verkehrspolizei. Gleichzeitig zeige die Polizei jeden Fall konsequent an. Die Folgen für die Täter sind Geld- oder Freiheitsstrafen. Doch auch für das Korps seien solche Vorfälle belastend.

In diesen Worten schwang die Sorge mit, dass die Attraktivität des Polizeiberufs leiden wird. Dabei braucht das Luzerner Polizeikorps in den nächsten Jahren zahlreiche Interessenten: Bekanntlich ist bis 2030 eine Aufstockung um 66 zusätzliche Stellen geplant. Bis dahin muss die Luzerner Polizei laut Thomas Christen wegen der schweizweit massiv unterdurchschnittlichen Polizeidichte Prioritäten setzen. Das spiegelt sich auch in der Kriminalitätsstatistik wider.

So sind letztes Jahr 17'113 Straftaten registriert worden, leicht weniger als 2020 und so wenige wie seit 2010 nicht mehr. «Dabei handelt es sich aber nur um die Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden respektive der Polizei bekannt waren», betonte Kripo-Chef Jürg Wobmann. Die Dunkelziffer sei entsprechend hoch. Ein Beispiel für viele Fälle, die wegen des Personalmangels liegen bleiben, ist die Bekämpfung der Internetkriminalität. Hier haben die Spezialisten der Luzerner Polizei über 1100 Straftaten verfolgt und über 200 aufgeklärt, die Zahl der unerledigten Fälle ist aber gross.

Anders als befürchtet stellte die Luzerner Polizei letztes Jahr wegen der Pandemie nicht mehr Fälle häuslicher Gewalt fest. Allerdings hätten sich jüngst mehr Opfer bei der Polizei gemeldet.

Die Aufhebung der Pandemiemassnahmen hat in den vergangenen Wochen laut dem stellvertretenden Kommandanten für mehr Absenzen im Korps gesorgt. Dank guter Planung und hoher Flexibilität habe man den Betrieb aber stets aufrechterhalten können. Unabhängig davon waren die Luzerner Polizistinnen und Polizisten letztes Jahr weniger sichtbar: Gut 75'000 Stunden an präventiver Präsenz wurde geleistet; bedeutend weniger als die 94'000 Stunden im Vorjahr.

Auch das Soll von 85'000 Stunden ist nicht erreicht worden. Laut Thomas Christen hat es wieder mehr Anlässe und Fussballspiele gegeben, welche Ressourcen gebunden haben. Schlechter geworden sind auch die Interventionszeiten: Das Soll von 10 Minuten für dringliche Einsätze wurde zwar auf den Punkt erfüllt; allerdings war die Polizei bei weniger dringlichen Einsätzen zu weniger als 90 Prozent innerhalb von 25 Minuten vor Ort.

Gerade auf der Landschaft seien die Polizistinnen und Polizisten oft zu spät vor Ort, nahm SVP-Regierungsrat Paul Winiker den Ball auf. Deshalb brauche es die Organisationsentwicklung 2030, um die Präsenz in den Gemeinden zu stärken, sagte der Justiz- und Sicherheitsdirektor. Das Schliessen der Posten zu Gunsten von mehr sichtbaren Patrouillen sei eine wirksame Massnahme. Es brauche auch die bereits erwähnte Aufstockung des Korps um 66 Stellen. Denn die Herausforderungen seien vielfältig: Neben der Bevölkerungszunahme gehöre auch der Wertewandel dazu.

Nicht nur im physischen, sondern auch im virtuellen Raum geht die Luzerner Polizei auf Verbrecherjagd. Sofern es die personelle Situation zulässt, wie Kripo-Chef Jürg Wobmann anfügte. «Rund 300 Fälle konnten letztes Jahr nicht abgeschlossen werden.» Immerhin soll es im Verlauf dieses Jahres zusätzliche Spezialisten geben.

Die Internetkriminalität bleibt geprägt von Wirtschaftsdelikten. 1086 Straftaten hat die Luzerner Polizei 2021 in diesem Bereich registriert, 197 konnten aufgeklärt werden. Bei den Internet-Sexualdelikten wurden 53 Fälle registriert; 48 konnten aufgeklärt werden. 19 Fälle gab es im Zusammenhang mit Rufschädigung und unlauterem Verhalten. Zu Ermittlungen im Darknet kam es auch aufgrund eines Systemwechsels nicht.

Ein vertiefter Blick in den aktuellen Geschäftsbericht offenbart, dass die Luzerner Polizeihunde immer öfter zum Einsatz kommen. 541 Einsätze sind letztes Jahr gezählt worden – so viele wie seit 2010 nicht mehr. 113-mal, also in mehr als jedem fünften Fall, war der Einsatz erfolgreich. Die Spürhunde für Betäubungsmittel und Notengeld haben rund 11 Kilo Drogen, 93'010 Franken und 9115 Euro aufgespürt. Darüber hinaus sind 48 Gegenstände aufgefunden und 50 Personen aufgespürt oder angehalten worden.

Tiere standen letztes Jahr aber auch auf der Opferseite. Die Luzerner Polizei ermittelte Täter, die mit einem nicht mehr zugelassenen Pflanzenschutzmittel in einer Luzerner Landgemeinde ein Bienensterben verursacht haben. Betroffen waren mehrere Imker.

Die Luzerner Polizei hat letztes Jahr einen Aufwand von 132,1 Millionen Franken und einen Ertrag von 38,7 Millionen Franken verzeichnet. Das Globalbudget von 89,7 Millionen wurde folglich um 3,7 Millionen Franken überschritten. Gemäss Thomas Christen, dem stellvertretenden Polizeikommandanten, wurde das Aufwandbudget primär wegen nicht bezogener Überstunden und Ferien im Umfang von 900'000 Franken nicht eingehalten.

Auf der anderen Seite kam es unter anderem wegen der Pandemie zu tieferen Bussen- und Gebühreneinnahmen. Immerhin wird die im September 2020 eingeführte Bussen-App rege genutzt. Knapp 70'000 Bussen wurden so 2021 ausgestellt und fast die Hälfte davon online bezahlt.

Den aktuellen Geschäftsbericht der Luzerner Polizei finden Sie hier, die aktuelle Kriminalstatistik finden Sie hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen