Porträt Dank ihm fährt die Zentralbahn heute unterirdisch: Rolf Bättig blickt auf bewegte Jahre als Kantonsingenieur zurück In seinen 24 Jahren bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur hat Rolf Bättig unzählige Verkehrs- und Naturschutzprojekte verantwortet – vom Entlebuch übers Hinterland bis ins Seetal. Er spricht über die Launen der Politik, die grössten Meilensteine und wieso er die Lastwagenprüfung nachholte. Niels Jost 01.02.2021, 11.30 Uhr

Der langjährige Luzerner Kantonsingenieur Rolf Bättig geht in Rente. Hier steht er auf dem ehemaligen Bahntrassee der Zentralbahn, wo heute der Spazier- und Veloweg Freigleis verläuft.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 29. Januar 2021)

Kriens, Arsenalstrasse 43, dritter Stock. Rolf Bättig räumt seine letzten Schubladen aus, packt das Nötigste in Kisten. Viel ist es nicht, denn die wichtigsten Unterlagen seien heutzutage ja sowieso digital, sagt Bättig, der eben erst seinen 65. Geburtstag feiern durfte und nun in die Pension entlassen wird. 24 Jahre arbeitete der diplomierte Bauingenieur ETH beim Kanton Luzern, zunächst als Projektleiter Strassenbau, dann als Abteilungsleiter Bau und die letzten zwölf Jahre als Leiter der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (Vif).

In dieser Zeit sind unzählige Projekte über seinen nun leer geräumten Schreibtisch gegangen, welche den Kanton geprägt haben: die Umgestaltung des Seetalplatzes, der Autobahnanschluss Buchrain mit Zubringer Rontal, die Chrutacherbrücke über die Waldemme in Flühli oder die Umfahrung Sempach-Station. Als einen der grössten Meilensteine bezeichnet der Krienser den Doppelspurausbau und die Tieflegung der Zentralbahn – «eine technische Meisterleistung», wie er sagt. «Dafür sind der Projektleiter und ich – als normale Verwaltungsangestellte – allerdings auch ein Risiko eingegangen», erzählt Bättig mit einem verschmitzten Lächeln. Grund war der Bau des rund 620 Meter langen Tagbautunnels bei der Allmend. Dieser wurde im Grundwasser mit einem bis dahin in der Schweiz unbekannten Druckluftverfahren erstellt. Die Technik haben die beiden Verantwortlichen in Österreich begutachtet.

«Wir sagten uns: ‹Was die Österreicher können, können wir schon längst.› Und so war es auch.»

2013 wurde die Tieflegung der Zentralbahn für die Züge freigegeben. Hier besichtigen Rolf Bättig (links), der damalige Regierungsrat Robert Küng (Mitte) und der ehemalige Geschäftsführer der Zentralbahn Renato Fasciati die Baustelle. Bild: Maria Schmid (Luzern, 6. Februar 2012)

Doch nicht nur an solch prestigeträchtige Projekte denkt der Kantonsingenieur gerne zurück. Auch, oder vor allem, vermeintlich kleinere Bauten hebt er hervor, etwa das Hochwasserrückhaltebecken Fürti in Buttisholz. «Wenn kein Wasser kommt, ist dieses sehr unscheinbar, dann sieht man lediglich eine Mulde. Doch die Wirkung bei Hochwasser ist gross», sagt Bättig.

Motivator gegen innen, Beschützer gegen aussen

Trotz komplexer Planungen und Realisierungen habe er in all den Jahren als Dienststellenleiter das Budget nie überschritten. Dies habe er nicht zuletzt seinem Team zu verdanken. Über 150 Angestellte leitete Rolf Bättig beim Vif, die ab Februar mit Gregor Schwegler einen neuen Vorgesetzten haben werden. Er selber habe als Chef immer eine klare Linie vertreten. Seine Rolle habe er darin gesehen, gegen innen Motivator zu sein und gegen aussen seine Leute zu schützen.

Denn Kritik, die gab es auch. «Bauprojekte sind immer auch mit Emotionen verbunden», hält Bättig nüchtern fest. Damit umzugehen, gehöre zum Job. Mühe hatte er nur mit dem verschärften Umgangston der vergangenen Jahre.

«Heutzutage gibt es überall ‹Experten›, die eine Meinung haben. Doch derjenige, der am lautesten schreit, hat nicht immer recht.»

Beirren liess sich Bättig davon nicht. Bezeichnend dafür ist, dass er kurzerhand den Check zum Lastwagen- und Carchauffeur machte, um selber besser nachvollziehen zu können, wie die Beschaffenheit einer Strasse sein muss.

Rolf Bättig auf dem ehemaligen Bahntrassee der Zentralbahn.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 29. Januar 2021)

Politiker machten einen Strich durch die Rechnung

Doch nicht nur den Launen der Bevölkerung, sondern auch jenen der Politiker ist das Vif ausgesetzt. Beim Strassenbau etwa verabschiedet der Kantonsrat alle vier Jahre das dafür grundlegende Bauprogramm. Es sei durchaus vorgekommen, dass ein Projekt, in welches sein Team und er schon viel Arbeit gesteckt hatten, aus dem Programm gekippt wurde. Bekanntestes Beispiel: die Talstrasse durch das Seetal. Da seien seine Fähigkeiten als Motivator gefragt gewesen, erzählt Bättig. Das Bauprogramm hält er dennoch für ein effizientes Mittel.

«Es ist eine Verpflichtung: Was da drin steht, wird gebaut, der Rest nicht. Das half immer auch, um lokalen Interessen entgegentreten zu können.»

Die Unterstützung dieses parlamentarischen Prozesses rührt wohl auch daher, dass Rolf Bättig bis 2008 selber zwei Legislaturen im Einwohnerrat Kriens politisierte. «Das hat mir sehr geholfen, das politische System zu verstehen», sagt Bättig, der noch heute Delegierter der FDP Kriens ist. Auf die Frage, ob er sich nun ein politisches Comeback vorstellen könne, sagt der 65-Jährige erneut mit einem verschmitzten Lächeln: «Eine Demokratie braucht immer auch Wähler.»



Konkrete Pläne für die Pension hat der verheiratete Vater eines erwachsenen Sohnes nicht. Zunächst wolle er Abstand gewinnen und der Familie etwas für die jahrelange Unterstützung zurückgeben, vor allem seiner Frau. «Dann kann ich mir vorstellen, etwas im karitativen Bereich zu tun. Oder ich kümmere mich stärker um den Rebberg neben meinem Haus», sagt er und lacht herzhaft. Erneut auf Reisen zu gehen, könne er sich ebenso gut vorstellen. Vor ein paar Jahren sei er schon auf eine Segeltour auf dem Atlantik aufgebrochen. Zudem besuche er regelmässig Sprachkurse in Italien, «aber nie am selben Ort. Ich will ja schliesslich etwas Neues kennenlernen».