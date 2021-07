Ex Viva Luzern Präsident Beat Däppeler im Interview

Porträt «Das Leben ist ein Balanceakt von Geben und Nehmen»: Der ehemalige Viva-Luzern-Präsident im Interview Menschen standen bei Beat Däppelers Arbeit immer im Mittelpunkt und bleiben es auch nach der Pension, als neuer Präsident der Stiftung «Luzern hilft». Sandra Monika Ziegler 19.07.2021, 05.00 Uhr

Beat Däppeler

Eigentlich hätte er mit 67 Jahren das Alter für den Ruhestand, doch ganz ins Private wollte Beat Däppeler dann doch nicht. Er ist ein Entwickler, wie er sich vor Jahren von der Plattform für Leben im Alter «Luzern 60+» zitieren liess. Stehen bleiben und ruhen geht nicht, es gibt immer etwas zu tun. Und mit der einstimmigen Wahl zum Präsidenten der Stiftung «Luzern hilft», der Trägerin des Stadtfests, geht sein Engagement weiter, wenn auch im kleineren Rahmen.

Das neue Konzept der Stiftung und die Aktion «Luzern zu Tisch» ist ganz nach seinem Gusto. «Das Luzerner Stadtfest muss kleiner, lokaler und unter starkem Einbezug der Vereine weiter stattfinden», so sein Fazit. Es soll zum Begegnungstag der Luzerner Bevölkerung werden, ohne Sperrung der Seebrücke, mit lauten und leisen Tönen. So sieht zumindest die Planung fürs 2022 aus.

«Man muss Menschen gernhaben»

Beat Däppeler hatte in seiner beruflichen Laufbahn immer die Menschen im Mittelpunkt. Sei es in den fünf Jahren als Stabschef der städtischen Sozialdirektion, den zehn Jahren als Personalchef der Stadt Luzern oder die letzten sieben Jahre als Verwaltungsratspräsident der Viva Luzern AG. Hier war sein Entwicklerinstinkt gefordert. Von Beginn an war er an der Umwandlung der städtischen Dienstabteilung zur gemeinnützigen AG mit dabei. «Ein grosser Teil der Arbeit war, aus der städtischen Dienstabteilung ein erfolgreiches eigenverantwortliches Unternehmen zu machen. Als AG konnte man Projekte innovativer angehen und schneller umsetzen», sagt Däppeler. Den Präsidentenposten gab er übrigens vor ein paar Wochen ab.

Sein Lebensmotto:

«Man muss Menschen gernhaben. Und überzeugt davon sein, dass jeder Mensch mehr als nur eine Chance verdient hat.»

Als Gutmenschen würde er sich trotzdem nicht bezeichnen. Er sieht es differenzierter: «Ich kann zum Guten beitragen, kann etwas zurückgeben, habe auch viel bekommen.» Er zahle keine Kirchensteuer, spende aber regelmässig, besonders im Bereich der Migration.

Unser Treffen fand in seiner Wohnung im Dreilindenquartier statt.

Beat Däppeler auf dem Balkon seiner Wohnung in Luzern.

Bild: Pius Amrein (12. Juli 2021)

Kaum hatte Däppeler die Wohnungstür geöffnet, wies er schmunzelnd auf die vielen aufgestellten Plüschtiere unter dem Kamin hin: «Nicht, dass etwa das Gefühl aufkommt, ich spiele jetzt mit Stofftieren. Die gehören meiner Hündin Chica.» Sie ist eine Mischung zwischen Berner Sennenhund und australischem Shepherd, vier Jahre alt und sein vierter Vierbeiner. Nach dem Tod seiner Frau vor drei Jahren eine noch wichtigere Begleiterin in seinem Leben.

Ein Balanceakt von Geben und Nehmen

Vom Stubentisch oder noch besser im kleinen Büro ist die Sicht frei auf das Treiben auf der grossen Terrasse der Alterssiedlung Dreilinden. Wäre das dereinst eine mögliche Alternative, Sie müssten ja nur über die Strasse ziehen? «Solange, wie es möglich ist, möchte ich in den eigenen vier Wänden bleiben. Später könnte ein Wohnen mit Dienstleistungen und, falls nötig, ein Pflegeheimaufenthalt eine Option sein.» Doch davon fühlt er sich noch weit entfernt. Trotzdem sei der Tod immer präsent, wie die Gewissheit, dass alle den gleichen Weg gehen müssen. Sein Zugang zur Schöpfung beschreibt er so:

«Wir haben einen Auftrag im Leben, es ist ein Balanceakt von Geben und Nehmen.»

Seine Schöpfung umfasse alles Mensch, Tier und Pflanzen – alles auf einer Erde. Und zu der muss Sorge getragen werden.

Sein nächster Weg führt in die Berge. Dort hat er im Surselva-Gebiet auf rund 1800 Meter Höhe eine Alphütte. Weit und breit ist keine andere Hütte, dort geniesst er das Alleinsein mit Hündin Chica. Zwischendurch komme auch Besuch, den er gerne bekocht. Eine Herzenssache, die er auch in Luzern gern und viel pflegt. Die Leidenschaft dazu habe er von seiner Grossmutter geerbt. Sie, Jahrgang 1880, war Koch, die Bezeichnung Köchin habe es damals noch nicht gegeben, und liess ihn bereits als kleinen Knirps in den Kochtöpfen rühren. In seiner Verwandtschaft habe es einen ungarischen Zweig, der wirke auch in der Küche, zum Beispiel bei den ungarischen Leberknödeln. Ansonsten würde er seine Küche als gutbürgerlich bezeichnen, mit vielen frischen Kräutern, die er auf dem Balkon gleich selber zieht. Er liebt das gesellige Leben unter Freunden. «Ist gerne am Leben beteiligt», wie er es umschreibt.

Nun hat er genug Zeit für Lesen oder Musik

Das Engagement bei der Stiftung «Luzern hilft» würde er mit einem Aufarbeitsaufwand von zehn Prozent angeben. Damit habe er genügend Zeit für all die anderen Dinge, wie etwa Lesen und Musik. Bei Letztgenanntem überwiegt die Klassik. Der Schmuck, den er trägt, präsentiert sich eher rockig. Däppeler ist kein Krawattenträger, er schmückt das Revers seiner Kittel mit Broschen. Schlicht, rund oder oval und in hellem Metall gehalten.

Bei der Lektüre pflegt er ein Ritual: zuerst die «Luzerner Zeitung», dann als Zürcher den «Tagi» und fürs Internationale die «Neue Zürcher Zeitung». Und bei den Büchern liest er parallel. Zurzeit sind es die drei: «Die rechtschaffenen Mörder» von Ingo Schulze, von Paulo Coelho «Unterwegs, der Wanderer» und von Pia Solèr «Die Weite fühlen». Das letzte komme mit auf die Alp, so Däppeler.