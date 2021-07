Luzerner TikTok-Millionär Nik Kottmann im Interview

Social Media Millionenfach geklickt: Dieser junge Luzerner wird mit seinen Spinnenvideos zum TikTok-Star Der Luzerner Nik Kottmann ist in den sozialen Medien ein gefragter Mann. Inzwischen kann er mit seinen Spinnenvideos sogar Geld verdienen. Meret Häuselmann 28.07.2021, 16.30 Uhr

Nik Kottmann produziert aus seinem Zimmer Videos für Millionen Menschen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. Juli 2021)

Ein junger Mann hält ein Stück Käse an einer Schnur in die Kamera, bevor er den Leckerbissen unter eine Kommode wirft – dem Käse folgt eine Riesenspinne, so gross wie die Hand, die sie hervorlockt. Der Besitzer dieser Hand heisst Nik Kottmann, und die Riesenspinne ist auf seinem Account beim Videoportal TikTok ein bekannter Gast.

Der 19-Jährige aus der Stadt Luzern war ursprünglich nur auf der Suche nach einer Idee für seine Maturaarbeit, als er per Zufall die Open-Source-Software «Blender» entdeckte. Aus der Maturaarbeit entstand während zweieinhalb Jahren eine grosse Faszination, die für ihn zunächst ein Hobby und schliesslich zum Beruf wurde. Ermöglicht wurde ihm dieser Werdegang nicht zuletzt durch die grosse Community der Grafiksoftware – wie gross diese tatsächlich ist, wird am Instagram-Account «blender.daily» ersichtlich – über 130'000 Abonnenten zählt die im Februar 2019 vom jungen Luzerner gegründete Seite inzwischen. Seit mehr als 850 Tagen dreht er dafür täglich ein Video, um es auf der Seite zu publizieren. Der dafür nötige Zeitaufwand sei dabei sehr unterschiedlich:

«Wenn ich eine gute Idee habe, ist das Video in einer Viertelstunde produziert. Bei einem aufwendigeren Thema dauert es hingegen auch mal mehr als zwei Stunden.»

Diese Clips müssen danach für Instagram optimiert werden – höchstens eine Minute lang darf ein Video auf der Plattform sein.

Software-Profi bei Tag, Kampfsportler bei Nacht

Obwohl sein Arbeitsplatz mit zwei Monitoren, einer Kamera und professioneller Beleuchtung beinahe das ganze Zimmer einnimmt, achtet der junge Mann darauf, dass er zu Freiheiten kommt. «Grundsätzlich produziere ich ein Video immer zwei bis drei Tage im Voraus für den Fall, dass ich wirklich einmal keine Motivation oder Ideen für meine Videos habe.»

Der TikTok-Star bei der Arbeit. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. Juli 2021)

Einen Ausgleich zur Arbeit am Computer hat er ebenfalls: Brazilian Jiu-Jitsu, eine brasilianische Kampfsportart mit Ähnlichkeiten zum Judo. Beinahe jeden Abend ist Nik Kottmann im Kampfsportcenter anzutreffen.

TikTok-Millionär dank Spinnen

Neben Instagram hat der Luzerner zusätzlich noch ein zweites und ein drittes Standbein: «Auf Youtube produziere ich längere Videos mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Erklärungen. Diese werden meist von anderen Nutzern aufgerufen, die Lösungen für ihre Probleme mit dem Programm suchen.»

Ausserdem bietet er auf seiner Website einen zwölfstündigen Online-Kurs zu der Software an.

Das neueste seiner Projekte ist ebenfalls eine Social-Media Plattform – und schon jetzt rein zahlenmässig sein erfolgreichstes Vorhaben: Auf TikTok folgen dem Schweizer heute über eine Million Menschen aus aller Welt. Dieser Erfolg kam für ihn sehr plötzlich: «Meine Instagram-Seite wuchs während zweier Jahre stetig an. Auf TikTok hingegen erreichte ich zunächst längere Zeit nur wenige Nutzer. Dann stellte ich ein Video einer computeranimierten Riesenspinne online und erreichte plötzlich Millionen von Menschen.» Mehr als zehn solcher Spinnenvideos hat er inzwischen produziert. Das Beliebteste wurde auf TikTok über 70 Millionen Mal angeschaut.

Der Algorithmus will Altbewährtes

Doch er will auch wieder neue Dinge ausprobieren, nur durch Spinnenvideos viele Klicks zu erhalten, reiche ihm nicht mehr. Es sei schlussendlich immer das gleiche Thema, erläutert er seinen Entschluss: «Ich will wieder mehr Dinge ausprobieren und das produzieren, worauf ich gerade Lust habe». Bei der Anwendung einer 3D-Software, durch die zumindest auf dem Bildschirm alles möglich wird, fällt wohl die Einschränkung auf nur ein Thema oder Objekt tatsächlich besonders schwer.

Doch eine Abkehr von den bei seinen Fans beliebten Spinnenvideos ist schwer. Denn trotz einer Million Abonnenten wäre seine Popularität mit einem neuen Konzept nicht garantiert. Kottmann erklärt:

«Wenn du auf TikTok nicht genau das machst, was die Leute sehen wollen, zeigt der Algorithmus deine Videos nicht mehr. Dann erhältst du nur wenige tausend Klicks».

Kottmanns Ziel: Mit Blender Lebensunterhalt finanzieren

Der Luzerner ist deshalb froh, dass zumindest seine Finanzen nicht allein von seinem Erfolg bei TikTok abhängig sind. Er erhält nicht nur Geld für Werbeplatzierungen auf seinen Plattformen wie Youtube oder Instagram, sondern vor allem auch für seine Online-Kurse zu «Blender». Verdient hat er einen fünfstelligen Frankenbetrag. Sich auf seinen Erfolgen ausruhen, kommt für ihn aber nicht in Frage: Er sucht weitere Einnahmequellen. «Ich könnte Produkte in meinen Videos platzieren oder sogar selbst ein Werbevideo für Unternehmen produzieren.» Dass er das kann, beweist er mit einem eigens für die Luzerner Zeitung gedrehten Video gleich selbst:

Nik Kottmanns 3D-animierte Spinne liest jede Zeile der Luzerner Zeitung gespannt. Video: Nik Kottmann

Im nächsten Jahr will er noch weitere Projekte verwirklichen und Kurse anbieten, um mit Blender seinen Lebensunterhalt finanzieren zu können. Ob er aber tatsächlich zu studieren beginnt, weiss er noch nicht: «In diesem Jahr hat sich so vieles verändert, dass ich nicht ausschliessen will, dass es nächstes Jahr in eine andere Richtung weitergeht.» Wenn er sich aber für ein Studium entschliessen sollte, dann am ehesten eines in Richtung «Visual Effects». Dieses Thema wird ihn wohl in jedem Fall noch einige Jahre lang begleiten.