Eschenbacherin wagt Sprung von Pfarrei in die Selbstständigkeit

Porträt Eschenbacherin wagt den Sprung von der Pfarrei in die Selbstständigkeit: «Im Herzen bleibe ich Seelsorgerin» Roseline Troxler 20.01.2022

Von der Pflege über die Seelsorge zur Poesie. Mit diesen Worten kann der Werdegang von Irene Meyer Müller (56) zusammengefasst werden. So unterschiedlich die Stationen auf den ersten Blick anmuten, so sehr hängen sie für die Eschenbacherin doch zusammen. «Ich bin mit Herz und Seele Seelsorgerin. Beziehungen zu Menschen standen für mich in der Pflege, als Lehrerin und bei der Arbeit in den Pfarreien im Zentrum und bleiben für mich zentral», sagt Meyer in ihrem von der Sonne durchfluteten Atelier im untersten Stock des Hauses an der Unterdorfstrasse 1.

Irene Meyer Müller führt in der ehemaligen Backstube im Unterdorf Poesiekurse und Trauerbegleitungen durch. Bild: Dominik Wunderli (Eschenbach, 18. Januar 2022)

Wo ihre Schwiegereltern einst Brote buken, bietet die Mutter dreier erwachsener Kinder seit September kreative Schreibkurse oder Kurse für Biografiearbeit an. Sie veranstaltet ausserdem Erzählcafés, in welchen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich zu bestimmten Themen erinnern und austauschen – etwa zum Winter ihrer Kindheit. Weiter macht Meyer spirituelle Einzelbegleitungen oder begleitet Sterbende und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase, bei Abschiedsritualen und in der Trauer.

Schreiben bedeutet für sie verarbeiten

Ihr Wirken ist ein bunter Strauss. Aber für Irene Meyer ist klar: Das Schreiben und Erzählen soll bei ihrer neuen Tätigkeit im Zentrum stehen. «Ich habe schon in der Primarschulzeit gerne geschrieben. Es bedeutet für mich, Erlebtes zu verarbeiten.» Damals habe sie sich aber geschämt, wenn ihre Aufsätze vor der Klasse vorgelesen wurden. Heute hingegen kenne sie den Wert ihres Schreibens. Besonders mit Gedichten könne sie ihre emotionale Seite ausleben, «zwischen den Zeilen so vieles aussagen». Sie hat im Eigenverlag bereits zwei Gedichtbände herausgegeben.

Während sieben Jahren hat Irene Meyer eine Ausbildung in Poesie- und Bibliotherapie absolviert. Diese Therapieform hat ihre Wurzeln im integrativen Ansatz der Psychotherapie. Nun will Irene Meyer andere animieren, sich auszudrücken und Erlebtes in Worte zu fassen.

«Ich sehe mich als Hebamme für Worte, die geboren werden wollen.»

Die 56-Jährige stellt fest, dass das Bedürfnis, zu erzählen und Erlebtes niederzuschreiben, gestiegen ist. Sie vermutet, dass die Coronapandemie, «die uns viel stärker auf uns selbst reduziert hat», dieses Bedürfnis noch verstärkt.

Der Entscheid, auf die Karte Selbstständigkeit zu setzen, fiel Irene Meyer nicht leicht. «Mein Mann führt ein Unternehmen für elektronische Installationen.» Meyer kümmert sich in der Firma um das Administrative. Sie betont: «Ich weiss, was es heisst, selbstständig tätig zu sein und ein finanzielles Risiko einzugehen.» Dennoch wollte sie den Schritt nicht erst wagen, wenn sie das Pensionsalter erreicht hat. Schliesslich habe ihr Mann sie dazu ermuntert, ihre Stelle als Pfarreiseelsorgerin der Gemeinden Rain und Hildisrieden zu kündigen.

Pläne für Theologiestudium änderten sich kurzfristig

Der Abschied aus diesen Pfarreien sei kein einfacher gewesen. «Die Arbeit war unglaublich bereichernd. Als Seelsorgerin ist man ganz nah am Puls des Lebens tätig.» Sie vermisse die vielen Kontakte, die sie während ihrer zehnjährigen Tätigkeit in den Pfarreien geknüpft hatte. Besonders engagiert war die Religionspädagogin in den letzten Jahren in der Seniorenseelsorge und in der Begleitung von Trauerfamilien.

Nach ihrer Ausbildung in der Pflege und sechzehn Jahren als Berufsschullehrerin absolvierte Irene Meyer eine Diplomausbildung als Religionspädagogin, mit welchem sie ihre Stelle in der Seelsorge antrat. Eigentlich wollte sie dann auf dem dritten Bildungsweg Theologie studieren. «Ich war bereits fürs Studium eingeschrieben, als dieses Angebot abgeschafft wurde.» Mit einer Sonderbewilligung des Bischofs hätte sie in zwei Jahren zwar dennoch ein Vollzeitstudium absolvieren können. Doch dies kam für die Familienfrau nicht in Frage. Stattdessen studierte sie schliesslich Religionspädagogik. «Ich bin froh, wie es gekommen ist», sagt Irene Meyer rückblickend – auch wenn das fehlende Theologiestudium ihren Handlungsspielraum in den Pfarreien manchmal eingeschränkt hatte. So oder so gilt für sie auch in Zukunft: «Im Herzen bleibe ich Seelsorgerin.»

